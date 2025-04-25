Дрон-камикадзе попадает оккупанту в голову. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из подразделения ударной аэроразведки Aerobomber_UA 30-й отдельной механизированной бригады попал оккупанту в голову и уничтожил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Эпический хедшот за доли секунды обрывает ничтожную жизнь российского оккупанта. Видео воинов группы ударной аэроразведки Aerobomber_UA 30-й отдельной механизированной бригады, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.
Также смотрите: Оккупант пытается спрятаться от дрона за деревом, вокруг которого валяются тела пяти его приспешников. ВИДЕО
Топ комментарии
+9 iv ivanooov #600927
показать весь комментарий25.04.2025 09:49
+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий25.04.2025 09:53
+4 Urs
показать весь комментарий25.04.2025 10:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кулігільзи...
феєрично