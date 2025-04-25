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Новости Видео Дроны против оккупантов
5 487 46

Дрон-камикадзе попадает оккупанту в голову. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения ударной аэроразведки Aerobomber_UA 30-й отдельной механизированной бригады попал оккупанту в голову и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Эпический хедшот за доли секунды обрывает ничтожную жизнь российского оккупанта. Видео воинов группы ударной аэроразведки Aerobomber_UA 30-й отдельной механизированной бригады, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Оккупант пытается спрятаться от дрона за деревом, вокруг которого валяются тела пяти его приспешников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) уничтожение (6949) 30 отдельная механизированная бригада (154) дроны (3939)


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Топ комментарии
+9
то гільзи
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25.04.2025 09:49
+5
Добре хоч люди не пострадали .
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25.04.2025 09:53
+4
сходіть на стрільбіще, там ви зможете побачити як гільзи летять вперед, а кулі при цьому - у бік. Або навпаки. Дивлячись де у вас перед, а де бік.
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25.04.2025 10:22
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Якось кулі з калаша летять дивно,а от дрон прилетів точно в дупу...
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25.04.2025 09:43 Ответить
то гільзи
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25.04.2025 09:49 Ответить
Добре хоч люди не пострадали .
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25.04.2025 09:53 Ответить
Кулі летять на десятки метрів вперед? Якась вундервафля,е не "калаш"...
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25.04.2025 10:11 Ответить
кулі гільзи...
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25.04.2025 10:12 Ответить
сходіть на стрільбіще, там ви зможете побачити як гільзи летять вперед, а кулі при цьому - у бік. Або навпаки. Дивлячись де у вас перед, а де бік.
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25.04.2025 10:22 Ответить
все там правильно летить
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25.04.2025 15:24 Ответить
Я вже старий,не добачаю..
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25.04.2025 15:36 Ответить
Та не в дупу, а в макітру
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25.04.2025 09:51 Ответить
То в нього там дупа...
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25.04.2025 09:57 Ответить
Кажется это на украинском называется копняк.
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25.04.2025 10:02 Ответить
епічно
феєрично
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25.04.2025 10:03 Ответить
Агов коментатори просинайтеся ! Гільзи називаєте кулями , пишете про копняка хоча дрон прилетів в дурну кацапську бошку , що з вами ? ))
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25.04.2025 10:15 Ответить
це записний зрадойоб. Не звертайте уваги.
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25.04.2025 10:24 Ответить
Це для **********..%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Микола Січень #601514 кулі гільзи... 25.04.2025 10:12 Відповісти Видалити
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25.04.2025 13:19 Ответить
Там,де має бути бошка-там дупа...
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25.04.2025 13:21 Ответить
образився за правду?
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25.04.2025 13:22 Ответить
Які образи і за яку правду?
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25.04.2025 14:26 Ответить
якщо нема образ, то чому до мене апелюєте?
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25.04.2025 14:34 Ответить
Не дуркуй..
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25.04.2025 14:40 Ответить
це не відповідь на питання.
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25.04.2025 14:42 Ответить
Немає вже ніяких питань,все з'ясовано..Відпочивайте...
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25.04.2025 14:45 Ответить
от і добре. Значить ви все зрозуміли.
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25.04.2025 14:49 Ответить
Що саме,"зрозуміли"?На щось натякаєте,шановний?
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25.04.2025 14:54 Ответить
ну якщо не зрозуміли, то це вже ваші проблеми.
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25.04.2025 14:58 Ответить
добре,як каже пан Мадяр...
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25.04.2025 15:00 Ответить
не використовуйте імена людей, до яких ви не маєте відношення.
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25.04.2025 15:08 Ответить
Як,це не маю відношення?Мої донати йдуть і дрони,і на катери,і на оптоволокно...Ти,чьо,чувак?
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25.04.2025 15:27 Ответить
навіть якщо це правда (а я тобі не вірю), то це не дає тобі ніякого права використовувати ім'я поважної людини у своєму срачі на форумі. Зрозумів, чувак?
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25.04.2025 15:43 Ответить
😉😁😅🤣
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25.04.2025 10:46 Ответить
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25.04.2025 12:33 Ответить
+
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25.04.2025 12:36 Ответить
зрозуміло, що кацап відстрілюється "на нервах".. але ж загальновідомо, що у калаша перший (ну, максимум, і другий) може бути прицільним-точним, а решта пострілів з черги - "на кого Бог пошльОт".. рожок за пару черг, за пару секунд, вистріляв - і фсьО..
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25.04.2025 12:44 Ответить
 
 