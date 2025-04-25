Дрон-камикадзе попадает оккупанту в голову. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения ударной аэроразведки Aerobomber_UA 30-й отдельной механизированной бригады попал оккупанту в голову и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Эпический хедшот за доли секунды обрывает ничтожную жизнь российского оккупанта. Видео воинов группы ударной аэроразведки Aerobomber_UA 30-й отдельной механизированной бригады, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.

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