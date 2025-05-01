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Українські дрони за 2 місяці знищили понад 160 тисяч ворожих цілей, - Сирський. ВIДЕО

За останні два місяці - березень і квітень - українські дрони уразили та знищили понад 160 тисяч ворожих цілей.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає, доводячи ворогові незаперечну істину: на українській землі його не чекали. Дякую нашим захисникам і захисницям за результативну бойову роботу", - написав Сирський.

Дивіться: Знищення російського піхотинця між "зубами дракона" на Бєлгородщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) Сирський Олександр (619) дрони (4743)


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Це треба відсвяткувати повітряним парадом 9 числа на червоній площі - прийдуть всі, хто в темі, спонсор гулянь - кабзон.
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01.05.2025 20:18 Відповісти
зеля вже все порішав. мир буде у Кремлі на 9 травня.
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01.05.2025 20:43 Відповісти
Типовий приклад демагогії. Коли немає стратегії перемоги та й власне перемог, починає якісь частності озвучувать.
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01.05.2025 20:20 Відповісти
Можеш називати будь-які цифри. Ніхто ніколи їх не перевірить. Хоча 8 тисяч українських військових в полоні у орків - це реальна цифра вона говорить про те, що ви, пане Творожніков, щось робите не те
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01.05.2025 20:24 Відповісти
******** 2.
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01.05.2025 20:32 Відповісти
Яка заслуга в цьому Сирського? Такий же баран як і яйцеголовий ексміністро оборони. Впєрьод, впєрьод, в цьому весь Сирський.
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01.05.2025 20:45 Відповісти
 
 