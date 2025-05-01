Українські дрони за 2 місяці знищили понад 160 тисяч ворожих цілей, - Сирський. ВIДЕО
За останні два місяці - березень і квітень - українські дрони уразили та знищили понад 160 тисяч ворожих цілей.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає, доводячи ворогові незаперечну істину: на українській землі його не чекали. Дякую нашим захисникам і захисницям за результативну бойову роботу", - написав Сирський.
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Trevo Trow
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