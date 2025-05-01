Дрони 110-ї ОМБр знищили дві БМП з російською піхотою на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО
На Новопавлівському напрямку дронарі 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили дві БМП з російською піхотою.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.
FPV-дронами влучно вдарили по двом ворожим "коробочкам" і зупинили атаку противника. Дронами також відпрацювали по ворожій піхоті, яка намагалася сховатися у бліндажах.
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