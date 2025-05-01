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Дрони 110-ї ОМБр знищили дві БМП з російською піхотою на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку дронарі 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили дві БМП з російською піхотою.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

FPV-дронами влучно вдарили по двом ворожим "коробочкам" і зупинили атаку противника. Дронами також відпрацювали по ворожій піхоті, яка намагалася сховатися у бліндажах.

Дивіться: Дрони 110-ї бригади знищили окупантів, що ховались під мостом. ВIДЕО

Автор: 

110 окрема механізована бригада (109) війна в Україні (4079)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
смерть московітам в Україні!
Слава Україні!
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02.05.2025 00:08 Відповісти
Спочатку будуєм окопи, потім приходиться знищувати.
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02.05.2025 00:08 Відповісти
бо не вистачає піхоти

.
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02.05.2025 00:24 Відповісти
Смерть кацапам!
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02.05.2025 00:36 Відповісти
 
 