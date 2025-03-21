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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони 110-ї бригади знищили окупантів, що ховались під мостом. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили групу ворожих штурмовиків, які намагалися сховатися під мостом.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Далеко не кожен окупант зможе перейти український місток", - зазначають військові.

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Автор: 

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А они были активные или пассивные?
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21.03.2025 23:51 Відповісти

Лихі парфуми у пеклі розберуться.
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22.03.2025 03:09 Відповісти
Мiсток не пiшохiдний, *****!
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21.03.2025 23:55 Відповісти
"Хвалився Кіт
Що він убрід, Дніпро перебреде...
Та як пішов - то й не прийшов...
Нема Кота ніде...".
(Платон Воронько)

"- Да там - маленькая степная речка... Курица перебредёт...
- Многим она оказалась выше макушки..."
(Евсеев. "Путь по Таврии")
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22.03.2025 00:00 Відповісти
Раз, два, трі, чітирі, пять, я іду іскать.
Кто не спряталсо - я ні вінават...
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22.03.2025 00:05 Відповісти
Це, потворам, за Ірпеньський міст!!!
Славетна бригада, Славетна назва - Славетні діла!!!!
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22.03.2025 00:22 Відповісти
Сподіваюся, в лопатоїдів від класної акустики вуха з рота вискочили.
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22.03.2025 00:26 Відповісти
 
 