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Дрони 110-ї бригади знищили окупантів, що ховались під мостом. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили групу ворожих штурмовиків, які намагалися сховатися під мостом.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Далеко не кожен окупант зможе перейти український місток", - зазначають військові.
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