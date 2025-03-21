Дрони 110-ї бригади знищили окупантів, що ховались під мостом. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили групу ворожих штурмовиків, які намагалися сховатися під мостом.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Далеко не кожен окупант зможе перейти український місток", - зазначають військові.

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