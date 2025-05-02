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Мінус дві ворожі вантажівки з гарматами та два БТР-82: бойова робота операторів дронів 41-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів із 41-ї ОМБр знищили дві ворожі вантажівки з гарматами та два БТР-82.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Мінус чотири цілі ворога! БпЛА-пілоти 41-ї ОМБр знищили два бронетранспортери та дві вантажівки з гарматами. Професійно, швидко, без шансів для противника", йдеться у коментарі до запису.

Дивіться: Дрони 110-ї ОМБр знищили дві БМП з російською піхотою на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

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