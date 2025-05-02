Мінус дві ворожі вантажівки з гарматами та два БТР-82: бойова робота операторів дронів 41-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори дронів із 41-ї ОМБр знищили дві ворожі вантажівки з гарматами та два БТР-82.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Мінус чотири цілі ворога! БпЛА-пілоти 41-ї ОМБр знищили два бронетранспортери та дві вантажівки з гарматами. Професійно, швидко, без шансів для противника", йдеться у коментарі до запису.
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