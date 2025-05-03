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Дрон-камікадзе атакуває ворожу ББМ разом з російськими піхотинцями на броні на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники ударних дронів РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку завдали ударів по ворогу, логістичних маршрутах та атакували росіян в місцях скупчення.
Воїни знищили ББМ разом з ворожою піхотою, укриття, автомобіль, інформує Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показати весь коментар03.05.2025 13:18 Відповісти Мені подобається 1
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар03.05.2025 13:22 Відповісти Мені подобається 3
Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.05.2025 13:25 Відповісти Мені подобається 1
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