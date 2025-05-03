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Дрон-камікадзе атакуває ворожу ББМ разом з російськими піхотинцями на броні на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники ударних дронів РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку завдали ударів по ворогу, логістичних маршрутах та атакували росіян в місцях скупчення.

Воїни знищили ББМ разом з ворожою піхотою, укриття, автомобіль, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці аеромобільної бригади знищили 2 САУ "Нона", танк і гармату росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) Держприкордонслужба ДПСУ (6016) знищення (7307)


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03.05.2025 13:18 Відповісти
дякуємо
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03.05.2025 13:22 Відповісти
Фенікс - бойовий птах України! Лютий птах!
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03.05.2025 13:25 Відповісти
 
 