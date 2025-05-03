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Су-27 завдає точного удару GBU-62 по передовому пункту управління ворога на Харківщині. ВIДЕО

Українська авіація продовжує діяти ефективно на всіх напрямках. На Харківщині винищувач Су-27 наніс прицільний удар керованою авіабомбою GBU-62 по передовому пункту управління противника, знищивши його разом із присутніми штурмовими групами.

Наші розвідники понад добу спостерігали активність окупантів у будівлі — ворог системно заносив боєприпаси та обладнання. Після того, як у приміщення зайшла ще одна штурмова група, було ухвалено рішення про знищення цілі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для підтримки атак у регіоні противник активізує авіацію — на окремих ділянках фронту зафіксовано до шести літаків, які здійснюють удари некерованими авіабомбами.

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авіація (4132) армія рф (17491) знищення (7307)


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Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)
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03.05.2025 13:38 Відповісти
!!!!
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03.05.2025 14:02 Відповісти
Українським Птахам - Честь!!!
GBU-62 - вдалих влучаннь й надалі)
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03.05.2025 14:39 Відповісти
 
 