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Су-27 завдає точного удару GBU-62 по передовому пункту управління ворога на Харківщині. ВIДЕО
Українська авіація продовжує діяти ефективно на всіх напрямках. На Харківщині винищувач Су-27 наніс прицільний удар керованою авіабомбою GBU-62 по передовому пункту управління противника, знищивши його разом із присутніми штурмовими групами.
Наші розвідники понад добу спостерігали активність окупантів у будівлі — ворог системно заносив боєприпаси та обладнання. Після того, як у приміщення зайшла ще одна штурмова група, було ухвалено рішення про знищення цілі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що для підтримки атак у регіоні противник активізує авіацію — на окремих ділянках фронту зафіксовано до шести літаків, які здійснюють удари некерованими авіабомбами.
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Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)
GBU-62 - вдалих влучаннь й надалі)