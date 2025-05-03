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Сили оборони знищили російську гаубицю, засіб РЕБ "Поле-21", комплекс радіоелектронної розвідки. ВIДЕО

Оператори 426 окремого батальйону безпілотних систем Військово-Морських Сил ЗСУ продовжують результативну роботу на південному напрямку.

За останніми даними, вдалось знищити: російську гаубицю, засіб РЕБ "Поле-21", комплекс радіоелектронної розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17502) ВМС (1388) ліквідація (3958)


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Це мабуть курщина, чи біля рильську. Майже непокоцані споруди...
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03.05.2025 15:54 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.05.2025 16:32 Відповісти
 
 