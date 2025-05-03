Сили оборони знищили російську гаубицю, засіб РЕБ "Поле-21", комплекс радіоелектронної розвідки. ВIДЕО
Оператори 426 окремого батальйону безпілотних систем Військово-Морських Сил ЗСУ продовжують результативну роботу на південному напрямку.
За останніми даними, вдалось знищити: російську гаубицю, засіб РЕБ "Поле-21", комплекс радіоелектронної розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар03.05.2025 15:54 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар03.05.2025 16:32 Відповісти Мені подобається 0
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