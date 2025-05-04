Руїни замість міста: кадри знищеного Торецька на Донеччині від 101 бригади. ВIДЕО

Оператори 4-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ опублікували моторошні кадри з прифронтового Торецька. На відео — те, що залишилося від колись 35-тисячного міста на Донеччині.

Зруйновані будівлі, випалені вулиці, відсутність цивільної інфраструктури — усе це результат так званого "визволення", яке несе російський агресор, повідомляє Цензор.НЕТ.

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