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Руїни замість міста: кадри знищеного Торецька на Донеччині від 101 бригади. ВIДЕО

Оператори 4-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ опублікували моторошні кадри з прифронтового Торецька. На відео — те, що залишилося від колись 35-тисячного міста на Донеччині.

Зруйновані будівлі, випалені вулиці, відсутність цивільної інфраструктури — усе це результат так званого "визволення", яке несе російський агресор, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Нацгвардійці зупинили ворожий штурм ще до лінії нашої оборони на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8546) Торецьк (473) Бахмутський район (411)


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Типичный рюский мир, ничего нового...
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04.05.2025 13:59 Відповісти
"А прокляти, рашистський ,кровожадний КУЙЛО ,ПІСЛЯ ЦЬОГО,ВТИРАЄ ПРО МАЙБУТНЄ ПРИМИРЕННЯ....
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04.05.2025 14:02 Відповісти
Ось прийшли "асвабадители" куди приходят ці варвари і огидний "русский мир" там лише :смерть ,сльози і руїна ,ось те як рашисти перетворюють колись нормальне місто в суцільну руїну має бачити весь світ і таких міст десятки.
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04.05.2025 14:18 Відповісти
Мій пане, який нерозумний світ,
Яка на румовищах сходить журба...
(с) Плач Єремії
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04.05.2025 14:41 Відповісти
Навіщо це все в 100500 раз? Щоб сльози лити? Де кадри знищеного бєлгорода? Чи воронєжа?
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04.05.2025 14:41 Відповісти
Болотный Чмырь, на территорию Украины, в тротиловом эквиваленте, вероятно сбросил уже не одну "хиросиму". Падла конченая!
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04.05.2025 14:46 Відповісти
Тварі.
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04.05.2025 14:51 Відповісти
 
 