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Руїни замість міста: кадри знищеного Торецька на Донеччині від 101 бригади. ВIДЕО
Оператори 4-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ опублікували моторошні кадри з прифронтового Торецька. На відео — те, що залишилося від колись 35-тисячного міста на Донеччині.
Зруйновані будівлі, випалені вулиці, відсутність цивільної інфраструктури — усе це результат так званого "визволення", яке несе російський агресор, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Яка на румовищах сходить журба...
(с) Плач Єремії