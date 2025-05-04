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Воїни 24 ОМБр знищили російський "інноваційний" броньований трактор з маркуванням Z. ВIДЕО
Воїни батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила зафіксували чергову "інновацію" російських загарбників — саморобний броньований трактор з маркуванням Z.
За задумом ворога, цю техніку, ймовірно, планували використовувати для логістичних задач: підвезення боєприпасів, евакуації поранених або укріплення позицій. Проте саморобна броня не врятувала техніку від точної роботи українських бійців, передає Цензор.НЕТ.
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Олександр Іванович Паламарчук
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