Воїни 24 ОМБр знищили російський "інноваційний" броньований трактор з маркуванням Z. ВIДЕО

Воїни батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила зафіксували чергову "інновацію" російських загарбників — саморобний броньований трактор з маркуванням Z.

За задумом ворога, цю техніку, ймовірно, планували використовувати для логістичних задач: підвезення боєприпасів, евакуації поранених або укріплення позицій. Проте саморобна броня не врятувала техніку від точної роботи українських бійців, передає Цензор.НЕТ.

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