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Воїни 24 ОМБр знищили російський "інноваційний" броньований трактор з маркуванням Z. ВIДЕО

Воїни батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила зафіксували чергову "інновацію" російських загарбників — саморобний броньований трактор з маркуванням Z.

За задумом ворога, цю техніку, ймовірно, планували використовувати для логістичних задач: підвезення боєприпасів, евакуації поранених або укріплення позицій. Проте саморобна броня не врятувала техніку від точної роботи українських бійців, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Руїни замість міста: кадри знищеного Торецька на Донеччині від 101 бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) 24 омб імені князя Данила Галицького (254)


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віслюки вже закінчились чи кадирівці їх собі забрали?
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04.05.2025 14:15 Відповісти
Віслючків зараз "мангалами" обварюють.
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04.05.2025 14:19 Відповісти
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04.05.2025 14:32 Відповісти
Мародериний.
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04.05.2025 14:36 Відповісти
..с.ки-кацапи у людей окупованих територій України вже усю техніку розмарадерили-конфіскували "на нужди 2й армії в Україні"...
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04.05.2025 14:36 Відповісти
РАРОГ так і динозавра скоро знайде)))
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04.05.2025 14:42 Відповісти
так то різні трактори ,,,
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04.05.2025 14:43 Відповісти
 
 