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Російський загарбник зник після атаки українського дрона бійців 5 ОШБр на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Покровському напрямку знищили групу ворожої піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.
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Пахітілі врагі???
И гдє іскать твоі слєди?