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Російський загарбник зник після атаки українського дрона бійців 5 ОШБр на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Покровському напрямку знищили групу ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.

Також дивіться: Сили оборони знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", 3 танки, 17 військових вантажівок росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) 5 ОШБр (101)


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Російський загарбник зник після атаки українського дрона

Пахітілі врагі???
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05.05.2025 17:09 Відповісти
Девід Коперфільд з номером "Хлопчик в трусиках".
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05.05.2025 17:12 Відповісти
Це був рузький Давид Копро-фільд.
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05.05.2025 17:14 Відповісти
Господи - чи наступить той день коли всі ці окупати зникнуть з нашої Землі???
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05.05.2025 17:41 Відповісти
Чудове відео. Велика подяка авторам цього кіношедевру.
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05.05.2025 17:44 Відповісти
Побіг на концерт до Кобзона.
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05.05.2025 17:56 Відповісти
Теліпартація па-свінасабачі..
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05.05.2025 18:03 Відповісти
Гдє же ти?
И гдє іскать твоі слєди?
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05.05.2025 18:25 Відповісти
 
 