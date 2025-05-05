УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11718 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
904 3

Сили оборони знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", 3 танки, 17 військових вантажівок росіян. ВIДЕО

Воїни прикордонного підрозділу РУБпАК "Фенікс" протягом тижня, що минув, знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", три танки, гармату 2А42 калібру 30 мм, 17 військових вантажівок і три автівки противника на Купʼянському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Також дивіться: Українські захисники уразили ворожі укриття, бліндажі, засоби зв’язку, транспорт та особовий склад. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Дожилася" кацапня... Ну, добре - ми до війни не готувалися, армію скорочували... Але ж вони, з приходом Путіна, "с каждого утюга" трубили про "развитие военной мощи Рассии"... Пишу про гармату 2А42... Вона ж автоматична. І ставиться на "броню" (БМП) А тут про БМП - ні слова, зате пишуть про "знищення гармати". Поліз у відео... І "очі витріщив" - вони її на колеса поставили, і ПРИЧІПНОЮ зробили...
Бл*дь! І ці люди збиралися воювать з усім блоком НАТО?!!!...
показати весь коментар
05.05.2025 16:34 Відповісти
Они ее к БМП цепляют, шо тебе не нравится?)
показати весь коментар
05.05.2025 17:04 Відповісти
Що таке "бойова маневреність", тобі відомо? зараз артилеристи діють по принципу : ВУистелив і втік"...
Перечисляю операції для ведення бойових дій БМП, на якій, в башту, встановлено цю гармату.
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Навести гармату на ціль.
3. Відстріляться.
4. Покинуть позицію.
Тепер по "причіпній" гарматі:
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Розрахунку вибраться з десантного відділення і відчепить гармату.
3. Відігнать тягач в укриття.
4. Розвернуть гармату на позиції, в бойове положення (вже відкидаю копання окопу для гармати.).
5. Під"єднать стрічку зі снарядами та зарядить гармату
6. Навести гармату на ціль.
7. Відстріляться.
8. Привести гармату в транспортне положення.
9. Підігнать тягач.
10. Причепить гармату.
11. Завантажиться в десантне відділення.
12. Покинуть позицію...
Різницю бачиш?
показати весь коментар
05.05.2025 17:25 Відповісти
 
 