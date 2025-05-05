Сили оборони знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", 3 танки, 17 військових вантажівок росіян. ВIДЕО
Воїни прикордонного підрозділу РУБпАК "Фенікс" протягом тижня, що минув, знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", три танки, гармату 2А42 калібру 30 мм, 17 військових вантажівок і три автівки противника на Купʼянському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
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Бл*дь! І ці люди збиралися воювать з усім блоком НАТО?!!!...
Перечисляю операції для ведення бойових дій БМП, на якій, в башту, встановлено цю гармату.
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Навести гармату на ціль.
3. Відстріляться.
4. Покинуть позицію.
Тепер по "причіпній" гарматі:
1. Під"їхать на позицію і зупиниться.
2. Розрахунку вибраться з десантного відділення і відчепить гармату.
3. Відігнать тягач в укриття.
4. Розвернуть гармату на позиції, в бойове положення (вже відкидаю копання окопу для гармати.).
5. Під"єднать стрічку зі снарядами та зарядить гармату
6. Навести гармату на ціль.
7. Відстріляться.
8. Привести гармату в транспортне положення.
9. Підігнать тягач.
10. Причепить гармату.
11. Завантажиться в десантне відділення.
12. Покинуть позицію...
Різницю бачиш?