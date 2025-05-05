Сили оборони знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", 3 танки, 17 військових вантажівок росіян. ВIДЕО

Воїни прикордонного підрозділу РУБпАК "Фенікс" протягом тижня, що минув, знищили ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 "Мста-С", три танки, гармату 2А42 калібру 30 мм, 17 військових вантажівок і три автівки противника на Купʼянському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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