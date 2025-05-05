Наші оборонці атакували вантажну та легкову техніку, а також бронемашину противника на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group здійснили ретельно сплановану атаку на тилові позиції ворога в тимчасово окупованій Новоселівці Першій.
Ціллю операції стало логістичне осереддя окупантів. Завдяки точній роботі безпілотників було знищено кілька одиниць вантажної та легкової техніки, а також бронемашину противника, що суттєво ускладнило постачання та пересування російських військ на цьому напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Наталия Гончар
показати весь коментар05.05.2025 18:30 Відповісти Мені подобається 0
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