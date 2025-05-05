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Наші оборонці атакували вантажну та легкову техніку, а також бронемашину противника на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group здійснили ретельно сплановану атаку на тилові позиції ворога в тимчасово окупованій Новоселівці Першій.

Ціллю операції стало логістичне осереддя окупантів. Завдяки точній роботі безпілотників було знищено кілька одиниць вантажної та легкової техніки, а також бронемашину противника, що суттєво ускладнило постачання та пересування російських військ на цьому напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський загарбник зник після атаки українського дрона бійців 5 ОШБр на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8568) Покровський район (602) Новоселівка Перша (1)


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СЛАВА ЗСУ!!! Довіра тільки до ЗСУ!!!
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05.05.2025 18:30 Відповісти
 
 