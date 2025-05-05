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Новая попытка штурма со стороны оккупантов на Волчанском направлении закончилась их поражением. ВИДЕО
Новая попытка штурма со стороны оккупантов на Волчанском направлении закончилась их поражением.
Противник пытается прорвать оборону бойцов бригады "Форпост", используя мотоциклы для быстрой атаки. Однако FPV-дроны пограничников метко поражают цели и во время движения - уничтожены два мотоцикла вместе со штурмовиками, информирует Цензор.НЕТ.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий05.05.2025 20:10 Ответить Мне нравится 0
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