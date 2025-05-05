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Снайпер Главного управления разведки ликвидировал трех оккупантов точными выстрелами. ВИДЕО

На одном из направлений фронта снайпер Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел результативную операцию по ликвидации вражеской живой силы.

Боец точными выстрелами ликвидировал трех российских захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая попытка штурма со стороны оккупантов на Волчанском направлении закончилась их поражением. ВИДЕО

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армия РФ (19365) ликвидация (3591) снайперы (483) ГУР (440)


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І превратілісь в бєліх джігульов...но це не точно.можливо пачки макаронів вистачить за кожного ..
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05.05.2025 20:25 Ответить
Московіти, як і їх папєрєдніки, уже більше 950.000 орків, з 2022 року, на парад запіздали… па Плану ******!!
Ну, то таке!!
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05.05.2025 20:29 Ответить
Вот это ас, просто красавец!!!
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05.05.2025 20:29 Ответить
Двоих справа одним выстрелом вроде.
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05.05.2025 20:42 Ответить
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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05.05.2025 21:32 Ответить
З полем. Гарних звірів добув
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05.05.2025 21:39 Ответить
Їх там вже нема!
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05.05.2025 21:52 Ответить
зафарширував добре))
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05.05.2025 21:59 Ответить
 
 