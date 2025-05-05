Снайпер Главного управления разведки ликвидировал трех оккупантов точными выстрелами. ВИДЕО

На одном из направлений фронта снайпер Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел результативную операцию по ликвидации вражеской живой силы.

Боец точными выстрелами ликвидировал трех российских захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая попытка штурма со стороны оккупантов на Волчанском направлении закончилась их поражением. ВИДЕО