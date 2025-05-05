3 655 8
Снайпер Главного управления разведки ликвидировал трех оккупантов точными выстрелами. ВИДЕО
На одном из направлений фронта снайпер Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел результативную операцию по ликвидации вражеской живой силы.
Боец точными выстрелами ликвидировал трех российских захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, то таке!!