Десантно-штурмовые войска атаковали технику российских солдат и живую силу врага. ВИДЕО

Операторы 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировали мастерство, уничтожая российских захватчиков.

Новое видео с работы украинских десантников уже распространяется по сети. Операторы дронов полка работают в самых сложных условиях, сообщает Цензор.НЕТ.

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