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Десантно-штурмовые войска атаковали технику российских солдат и живую силу врага. ВИДЕО

Операторы 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировали мастерство, уничтожая российских захватчиков.

Новое видео с работы украинских десантников уже распространяется по сети. Операторы дронов полка работают в самых сложных условиях, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны атаковали российские пушки, склады и россиян на мотоциклах. ВИДЕО

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армия РФ (19365) ликвидация (3591) Десантно-штурмовые войска (220)


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У 78-го ОДШп DJ набагато кращий, ніж JD Венс!
Вдачі хлопцям з ДШ!!!))
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06.05.2025 00:33 Ответить
 
 