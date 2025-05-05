Десантно-штурмовые войска атаковали технику российских солдат и живую силу врага. ВИДЕО
Операторы 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировали мастерство, уничтожая российских захватчиков.
Новое видео с работы украинских десантников уже распространяется по сети. Операторы дронов полка работают в самых сложных условиях, сообщает Цензор.НЕТ.
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Вдачі хлопцям з ДШ!!!))