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Невдала спроба втечі: український FPV-дрон наздогнав африканського найманця на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку оператори безпілотника знову підтвердили: від українського дрона не втечеш. Цього разу ціллю став африканський найманець, який намагався врятуватися втечею.

Попри спробу залишити зону ураження, FPV-дрон швидко наздогнав ціль і ліквідував окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує російську "буханку" з маркуванням Z, а також ББМ і три вантажівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Топ коментарі
+19
Нігери мають такі самі права здохнути в Україні, як і кацапи - інакше це був би расизм.
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06.05.2025 18:00
+13
Украхїнське сафарі воно таке. Це не в африканьскій савані на звіряток полювати! 😁
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06.05.2025 17:57
+10
А міг би сидіти вдома під пальмою...
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06.05.2025 18:00
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Украхїнське сафарі воно таке. Це не в африканьскій савані на звіряток полювати! 😁
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06.05.2025 17:57 Відповісти
Боба, боба, боба!
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06.05.2025 18:01 Відповісти
А міг би сидіти вдома під пальмою...
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06.05.2025 18:00 Відповісти
"Ай-я-я-яй! Убили негра!!! Суки, замочили!..."
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06.05.2025 18:13 Відповісти
Только мертвый негр не может идти в СВО.
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06.05.2025 18:26 Відповісти
На пальмі
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06.05.2025 18:13 Відповісти
Або на пальмі.
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06.05.2025 18:54 Відповісти
... і смоктати банан, або пісюн у шимпанзе, пох...
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06.05.2025 19:37 Відповісти
А потрапив би в полон казав би що заставілі обманули надулі. І відпустіть в Буркіна-Фасо банани їсти я тільки на машині їздив і кашки варив
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06.05.2025 18:00 Відповісти
Ага , як той з сєнєгалу розповідав,що хотів в Європу, а його відправили на штурм.
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06.05.2025 18:56 Відповісти
Нігери мають такі самі права здохнути в Україні, як і кацапи - інакше це був би расизм.
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06.05.2025 18:00 Відповісти
Цікава думка.
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06.05.2025 18:13 Відповісти
Це база. ))
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06.05.2025 18:19 Відповісти
в даному випадку права чорношкірого папуаса було збережено
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06.05.2025 18:14 Відповісти
воно ну ніяк не папуас, а так все вірно
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06.05.2025 19:38 Відповісти
тож мені Усейн Болт))
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06.05.2025 18:01 Відповісти
Ну, звиняйте, бананів немає!!
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06.05.2025 18:02 Відповісти
Цікаво в нього в кишенях було насіння баобабу?
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06.05.2025 18:09 Відповісти
Він душу свою на баобабі залишив, коли їхав у Росію...
На території Африки є така країна - Бенін. (Колишня Дагомея). Існувало близько 280 років. Процвітало за рахунок работоргівлі. Місцеві "царьки" відправляли озброєні загони углиб континенту. Ті захоплювали в полон людей, а потім продавали їх європейцям та арабам. На території ринку рабів, на узбережжі, росло дерево. За віруваннями негрів, якщо ти отримаєш посвяту біля нього, то твоя душа, після смерті, повернеться на батьківщину, до цього дерева.... От і його душа, зараз, тиняється, як неприкаянна, навкруги того баобаба...
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06.05.2025 18:22 Відповісти
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06.05.2025 18:12 Відповісти
Болт?
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06.05.2025 18:13 Відповісти
И надо так быстро бежать и бежать
под Купянском драпать нужно
Я черный такой, и меня не догнать
И всё потому что

ярусский я бегу до конца
ярусский, взрыв разнес пол лица...
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06.05.2025 18:20 Відповісти
брудний свинячий нігер або нєгр
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06.05.2025 18:21 Відповісти
Традиційно чорнодупі на олімпіадах беруть медалі у бігу, а білі у стрільбі. Трохи не добіг тут, але медальку може й дадуть.
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06.05.2025 18:36 Відповісти
Це бурят?Як я рад.
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06.05.2025 18:44 Відповісти
Вдале полювання на ноусерів!
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06.05.2025 18:49 Відповісти
Українські чорноземи стануть ще чорнішими.
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06.05.2025 18:52 Відповісти
А міг би як пушкін писати вірші.
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06.05.2025 19:17 Відповісти
«Шалаш свой покінул
Пошєл воєвать
Чтоб зємлю Украйни
Кацапу отдать...»
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06.05.2025 19:47 Відповісти
 
 