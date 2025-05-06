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Невдала спроба втечі: український FPV-дрон наздогнав африканського найманця на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку оператори безпілотника знову підтвердили: від українського дрона не втечеш. Цього разу ціллю став африканський найманець, який намагався врятуватися втечею.
Попри спробу залишити зону ураження, FPV-дрон швидко наздогнав ціль і ліквідував окупанта, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Андрій Руденко #570436
показати весь коментар06.05.2025 18:00
+13 igor shmatko
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+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.05.2025 18:00
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На території Африки є така країна - Бенін. (Колишня Дагомея). Існувало близько 280 років. Процвітало за рахунок работоргівлі. Місцеві "царьки" відправляли озброєні загони углиб континенту. Ті захоплювали в полон людей, а потім продавали їх європейцям та арабам. На території ринку рабів, на узбережжі, росло дерево. За віруваннями негрів, якщо ти отримаєш посвяту біля нього, то твоя душа, після смерті, повернеться на батьківщину, до цього дерева.... От і його душа, зараз, тиняється, як неприкаянна, навкруги того баобаба...
под Купянском драпать нужно
Я черный такой, и меня не догнать
И всё потому что
ярусский я бегу до конца
ярусский, взрыв разнес пол лица...
Пошєл воєвать
Чтоб зємлю Украйни
Кацапу отдать...»