Невдала спроба втечі: український FPV-дрон наздогнав африканського найманця на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку оператори безпілотника знову підтвердили: від українського дрона не втечеш. Цього разу ціллю став африканський найманець, який намагався врятуватися втечею.

Попри спробу залишити зону ураження, FPV-дрон швидко наздогнав ціль і ліквідував окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

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