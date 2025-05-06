Российский штурмовик после неудачной попытки самоубийства с гранатой истек кровью. ВИДЕО

В районе Торецка зафиксирована попытка российского штурмовика покончить с собой с помощью гранаты. По данным видеонаблюдения, оккупант пытался активировать боеприпас, однако сделал это неправильно - взрыв не привел к мгновенной смерти, а к тяжелому ранению.

Полученные травмы стали несовместимыми с жизнью: противник истекал кровью еще некоторое время, находясь без помощи в зоне боевых действий. Инцидент зафиксирован операторами беспилотника бригады "Хижак", которые вели наблюдение за вражескими позициями, сообщает Цензор.НЕТ.

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