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Российский штурмовик после неудачной попытки самоубийства с гранатой истек кровью. ВИДЕО

В районе Торецка зафиксирована попытка российского штурмовика покончить с собой с помощью гранаты. По данным видеонаблюдения, оккупант пытался активировать боеприпас, однако сделал это неправильно - взрыв не привел к мгновенной смерти, а к тяжелому ранению.

Полученные травмы стали несовместимыми с жизнью: противник истекал кровью еще некоторое время, находясь без помощи в зоне боевых действий. Инцидент зафиксирован операторами беспилотника бригады "Хижак", которые вели наблюдение за вражескими позициями, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) Нацполиция (16498) самоубийство (1003)


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Топ комментарии
+6
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06.05.2025 19:23
+6
Идёт мужик по лесу. Слышит - в кустах кто-то стонет и хрипит. Он туда - а там мужик в петле висит. А петля - в подмышках пропущена.
- Ты чё?!
- Да вот - хотел повеситься...
- Так чего ж не за шею?
- За шею неудобно... Дышать трудно...
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06.05.2025 19:49
+5
повеселил хлопцев)
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06.05.2025 19:39
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06.05.2025 19:23 Ответить
повеселил хлопцев)
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06.05.2025 19:39 Ответить
То він гадав, що граната зіпсувалась - от і викинув...
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06.05.2025 19:47 Ответить
Идёт мужик по лесу. Слышит - в кустах кто-то стонет и хрипит. Он туда - а там мужик в петле висит. А петля - в подмышках пропущена.
- Ты чё?!
- Да вот - хотел повеситься...
- Так чего ж не за шею?
- За шею неудобно... Дышать трудно...
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06.05.2025 19:49 Ответить
Совковська РГН-ка, чи що? Та могла і не зірватися.
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06.05.2025 19:57 Ответить
Потєряв підручник по чучхе((( А там усе - як народитися, як рости, як вчитися... Як гранатою застрелитися...
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06.05.2025 20:44 Ответить
Результат головне є , а яким методом то таке
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06.05.2025 21:23 Ответить
Он симулировал суицид. Поэтому положил гранату подальше. Хитрый. Но результат не ясен.
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06.05.2025 21:46 Ответить
Жило грішно, і здохло смішно! Московіт, що тут казати!
Слава Україні!
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06.05.2025 21:54 Ответить
 
 