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Российский штурмовик после неудачной попытки самоубийства с гранатой истек кровью. ВИДЕО
В районе Торецка зафиксирована попытка российского штурмовика покончить с собой с помощью гранаты. По данным видеонаблюдения, оккупант пытался активировать боеприпас, однако сделал это неправильно - взрыв не привел к мгновенной смерти, а к тяжелому ранению.
Полученные травмы стали несовместимыми с жизнью: противник истекал кровью еще некоторое время, находясь без помощи в зоне боевых действий. Инцидент зафиксирован операторами беспилотника бригады "Хижак", которые вели наблюдение за вражескими позициями, сообщает Цензор.НЕТ.
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