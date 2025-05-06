Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили российские пушки, РСЗО и "буханки" в Харьковской области. ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили российские пушки, РСЗО и "буханки" на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских защитников опубликована в соцсети.
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