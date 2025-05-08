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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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"Перемир’я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - ЗМІ

Перемир’я на 9 травня: ЗСУ відкривають вогонь лише у відповідь

Станом на ранок 8 травня російські війська вже неодноразово порушили "перемир'я", оголошене диктатором Путіним.

Про це пише Суспільне із посиланням на військових, передає Цензор.НЕТ.

"У бригаді, яка воює на Херсонщині, повідомили, що з початку "режиму тиші" від опівночі в їхній смузі працюють російські fpv-дрони. Ударів артилерією поки не було. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь. Ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив розпорядження. Там також зазначили, що з опівночі позиційні бої не припинялись. Літають російські дрони та працює артилерія", - пише видання.

Військовослужбовці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розповіли ЗМІ, що армія РФ зменшила кількість обстрілів та атак на позиції Сил оборони України в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деокуповано понад 200 гектарів, РФ втратила майже 1,5 тис. солдатів: як воїни "Хартії" визволили лісовий масив біля Липців

Росіяни використовують "перемирʼя" у своїх цілях: для переміщення особового складу, підвозу боєкомплекту та техніки. Наказу про прийняття "перемир'я" від свого командування та інструкцій не стріляти першими оборонці з 93 бригади "Холодний Яр" не отримували.

У бригаді, яка воює на Покровському напрямку, повідомили журналістам, що мають розпорядження стріляти лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші. Таке розпорядження отримували Сили оборони України під час "великоднього перемир'я". З опівночі 8 травня в операційній зоні цієї бригади зафіксували понад 10 випадків порушення режиму тиші з боку армії РФ: артилерійські обстріли та скиди з БпЛА.

8 травня 2025 року кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.

Читайте: Ситуація в Україні ще дуже далека від перемир’я, а від мирної угоди – ще далі, - Мерц

Автор: 

бойові дії (3889) перемир’я (963) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+17
Чого і слід було очікувать. Зелене ******** ніколи не атакувало Москву на 9 травня, просто про це ніхто не говорив. Зараз воно чомусь зробила публічний піар, щоб потужно і привселюдно обісратись.
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08.05.2025 11:47
+13
То Україна тепер також святкує побєдобесіє?
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08.05.2025 11:50
+11
Охреніти....перемиря ....знову без відома українців
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08.05.2025 11:45
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Охреніти....перемиря ....знову без відома українців
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08.05.2025 11:45 Відповісти
Бо ссикотно. А так "а я нічого не підтримував...так, втяхаря порішали, но нє вашого ума дєло".
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08.05.2025 11:48 Відповісти
Треба було зробити прорив в цей час і прорватися до Азовського моря коли орки пво відвели і техніку на парад і бояришником заливаються в ніч на 9 травня а не імпотентову фігню устраювати. Зеленський зрадник і пройдисвіт, та ще й тупий
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08.05.2025 12:00 Відповісти
"орки пво відвели" - звідки це пішло? Є тому якісь підтвердження?
Коли орки щось кудись перетягують, в мережі з'являється чимало фото/відео підтверджень тому. Чомусь зараз нічого такого немає, лише всі "експерди ютуба" наче папуги це повторюють.
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08.05.2025 12:43 Відповісти
Ще раз: нам всім не треба плутати оголошеной ****** односторонній мораторій з перемир'ям. Вистачає того що ***** з касапами навмисне плутають ці поняття, Вже не кажучи про те, що вони самі не дотримуються мораторію.
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08.05.2025 11:49 Відповісти
Перемир'я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - а це як називається?
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08.05.2025 11:54 Відповісти
Ось це зрадою і називається.
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08.05.2025 12:31 Відповісти
Все правильно зробили, вони же не сказали стріляти тільки після того як тебе вб'ють. А сразу після того як промажуть
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08.05.2025 12:38 Відповісти
Чого і слід було очікувать. Зелене ******** ніколи не атакувало Москву на 9 травня, просто про це ніхто не говорив. Зараз воно чомусь зробила публічний піар, щоб потужно і привселюдно обісратись.
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08.05.2025 11:47 Відповісти
в Украине обязаны стрелять всегда. Скорее курско-белгородским подразделениям дали
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08.05.2025 11:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lBi7ZYsAhms Залужний про спробу прибрати "КРОПИВУ" з ЗСУ: кому це було вигідно?
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08.05.2025 11:48 Відповісти
можна ж мінувати, ставити загородження з колючки, спостерігати..., якщо відкриють вогонь - насипати у відповідь..., я думаю, що треба пильнувати більше у кілька разів...
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08.05.2025 11:49 Відповісти
То Україна тепер також святкує побєдобесіє?
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08.05.2025 11:50 Відповісти
З ранку пишу (район Торецька):
- Як справи?
- За ніч мінус три машини. Отримуєм конкретно. Є загиблі....
П.С.
Це все, що треба знати про "пєрєміріє"...
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08.05.2025 11:50 Відповісти
Пез#ець, нема слів....😡😡😡
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08.05.2025 11:50 Відповісти
Окрім стрільби у відповідь на фронті, зважаючи не недотримання касапами свого же одностороннього мораторію, необхідно ще знищувати скупчення живої сили і техніки ворога вглибині боліт. Чому цього нема? Чому в лаптєстані не чути скиглення?
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08.05.2025 11:52 Відповісти
Козирь порішав....
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08.05.2025 11:58 Відповісти
Фюрер ПВО утянул на охрану своей тушки и придумал перемирие.. "фантастически" хитро.

Не воспользоваться зонами без прикрытия будет еще хитрей..
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08.05.2025 11:58 Відповісти
Значить завтра Мацкву бомбити НЕ БУДУТЬ.
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08.05.2025 12:04 Відповісти
Это fuck!
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08.05.2025 12:58 Відповісти
Договорняки..... Як це все гидко .....
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08.05.2025 12:09 Відповісти
Я знаю, що в футболі за договорняки карають. Тому я в договорняках ніколи приймати участь не буду
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08.05.2025 12:21 Відповісти
Паскудно… паршиво- пішли на поводу кремля і тромба.
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08.05.2025 12:20 Відповісти
Значить це то шо не буде ударів по Червоній площі по параду?
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08.05.2025 12:20 Відповісти
Тобто якщо рашисти будуть застрибувати в окопи і на позиції без стрілянини то стріляти по ним не можна? Я вже мовчу що рашисти використовують заборону стріляти для скупчення і підтягування сил ближче до наших оборонних ліній. Це як називається якщо не держззрада? Скільки ми втратили і людей території завдяки великодньому перемир'ю вже підрахували?
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08.05.2025 12:23 Відповісти
Сьогодні дрони по московії не летіли !!!??? занчить ми дотримуємося пєрємірія !!!??? це епічна ГАНЬБА ! просто огидно на душі.
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08.05.2025 12:25 Відповісти
Ну то закривайте шарагу під назвою ТЦК, не соромтесь А якщо і по параду завтра ударів не буде то і подавно
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08.05.2025 12:28 Відповісти
"Перемир'я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь

...і до того ж, це має бути лише мирний вогонь!
)))
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08.05.2025 12:31 Відповісти
Зельоно-потужно! Противник вільно групується, створює ударний кулак, висувається на позиції, штурмує, а нашим наказ не відкривати вогонь, поки не почнуть стріляти?
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08.05.2025 12:52 Відповісти
тобто якщо орки займають сіру зону, копають там траншеї, підвозять бк але не стріляють - то ми тільки спостерігаємо? потужно!
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08.05.2025 12:55 Відповісти
Кажуть одне, а роблять інше. Навіщо цей балаган з путлеровським перемір'ям? На кого це розраховано? Величезна шкода для військових та суспільства загалом. Потужна ганьба...
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08.05.2025 12:57 Відповісти
 
 