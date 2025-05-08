"Перемир’я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - ЗМІ
Станом на ранок 8 травня російські війська вже неодноразово порушили "перемир'я", оголошене диктатором Путіним.
Про це пише Суспільне із посиланням на військових, передає Цензор.НЕТ.
"У бригаді, яка воює на Херсонщині, повідомили, що з початку "режиму тиші" від опівночі в їхній смузі працюють російські fpv-дрони. Ударів артилерією поки не було. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь. Ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив розпорядження. Там також зазначили, що з опівночі позиційні бої не припинялись. Літають російські дрони та працює артилерія", - пише видання.
Військовослужбовці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розповіли ЗМІ, що армія РФ зменшила кількість обстрілів та атак на позиції Сил оборони України в Донецькій області.
Росіяни використовують "перемирʼя" у своїх цілях: для переміщення особового складу, підвозу боєкомплекту та техніки. Наказу про прийняття "перемир'я" від свого командування та інструкцій не стріляти першими оборонці з 93 бригади "Холодний Яр" не отримували.
У бригаді, яка воює на Покровському напрямку, повідомили журналістам, що мають розпорядження стріляти лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші. Таке розпорядження отримували Сили оборони України під час "великоднього перемир'я". З опівночі 8 травня в операційній зоні цієї бригади зафіксували понад 10 випадків порушення режиму тиші з боку армії РФ: артилерійські обстріли та скиди з БпЛА.
8 травня 2025 року кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.
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Коли орки щось кудись перетягують, в мережі з'являється чимало фото/відео підтверджень тому. Чомусь зараз нічого такого немає, лише всі "експерди ютуба" наче папуги це повторюють.
- Як справи?
- За ніч мінус три машини. Отримуєм конкретно. Є загиблі....
П.С.
Це все, що треба знати про "пєрєміріє"...
Не воспользоваться зонами без прикрытия будет еще хитрей..
...і до того ж, це має бути лише мирний вогонь!
)))