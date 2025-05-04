Зеленський про пропозицію "режиму тиші" від РФ на 9 травня: Віри росіянам немає, можуть бути провокації

Президент Володимир Зеленський прокоментував так зване триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня.

Про це він сказав під час під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, всі ці дні, вони говорять про те, що хочуть якесь часткове (припинення вогню, - ред.). Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні, найбільше за останні місяці. Вони показують більше 200 штурмів... У мене була доповідь генерала Сирського. Він мені сказав: от за вчора, наприклад, понад 200 штурмів. Тобто віри немає, провокації можуть бути. І якщо хтось їм (росіянам, - ред.) ще вірить, нехай спробують на собі", - сказав глава держави.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Читайте також: Україна готова до перемир’я з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30, - Зеленський