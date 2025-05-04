Зеленський про пропозицію "режиму тиші" від РФ на 9 травня: Віри росіянам немає, можуть бути провокації
Президент Володимир Зеленський прокоментував так зване триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня.
Про це він сказав під час під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, всі ці дні, вони говорять про те, що хочуть якесь часткове (припинення вогню, - ред.). Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні, найбільше за останні місяці. Вони показують більше 200 штурмів... У мене була доповідь генерала Сирського. Він мені сказав: от за вчора, наприклад, понад 200 штурмів. Тобто віри немає, провокації можуть бути. І якщо хтось їм (росіянам, - ред.) ще вірить, нехай спробують на собі", - сказав глава держави.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.
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А законность ударов по скоплению живой силы и техники агрессора даже не обсуждается. И если какие-то идиоты решили в этот момент находиться рядом с этим действом - это их собственные проблемы.
Заради дійства до москви було перекинуто додаткові системи ППО з регіонів - зокрема з Казані та Грозного.
Вся ППО москви вибудувана в кілька ешелонів:
• Перший ешелон - виявлення. Для цього працює станція радіолокації «Дон-2Н». Навколо москви працюють мобільні РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".
• Другий - для перехоплення стратегічних загроз.
• Третій - ППО великої дальності.
С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км.
• Четвертий - ближній бій. Системи "Панцир-С1" і "Тор-М2" стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах.
Це називається: булки росіян сильно стиснулися
Він використав легкій літак Cessna 172B Skyhawk і пройшов через усю систему протиповітряної оборони СРСР, не бувши збитим.
Аеродроми жирна ціль))
орков с нашей территории и не возвратят все наши земли, точка.