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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Зеленський про пропозицію "режиму тиші" від РФ на 9 травня: Віри росіянам немає, можуть бути провокації

Зеленський не виключає, що РФ може вдатися до провокацій 8-10 травня

Президент Володимир Зеленський прокоментував так зване триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня.

Про це він сказав під час під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, всі ці дні, вони говорять про те, що хочуть якесь часткове (припинення вогню, - ред.). Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні, найбільше за останні місяці. Вони показують більше 200 штурмів... У мене була доповідь генерала Сирського. Він мені сказав: от за вчора, наприклад, понад 200 штурмів. Тобто віри немає, провокації можуть бути. І якщо хтось їм (росіянам, - ред.) ще вірить, нехай спробують на собі", - сказав глава держави.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Читайте також: Україна готова до перемир’я з 7 травня, але не на 3 дні, а на 30, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) перемир’я (957) війна в Україні (4124)


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Топ коментарі
+16
Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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04.05.2025 19:24
+12
Главное чтобы твои угрозы не оказались пустышкой из видосика. И чтобы мы наконец увидели массовое применение наших давно обещанных народу ракет и ракето-дронов.

А законность ударов по скоплению живой силы и техники агрессора даже не обсуждается. И если какие-то идиоты решили в этот момент находиться рядом с этим действом - это их собственные проблемы.
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04.05.2025 19:28
+6
Яка тиша ! Лупошить кацапів у хвост і гриву,унас кожен день ******** мирне населення,по побєдобесію вїпать щоб все згоріло к чертям кацапсячим !
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04.05.2025 19:25
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Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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04.05.2025 19:24 Відповісти
Так,Тим більше,що зеленський натякав,що все може бути.Як що Украпіна ніде суттевого не зруйнуе на 9 травня,то з зеленського будуть всі глузувати,як з трампа.Всі будуть казати,що брехло і хвалько на словах,а на ділі тонка кішка.
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04.05.2025 19:59 Відповісти
Яка тиша ! Лупошить кацапів у хвост і гриву,унас кожен день ******** мирне населення,по побєдобесію вїпать щоб все згоріло к чертям кацапсячим !
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04.05.2025 19:25 Відповісти
Главное чтобы твои угрозы не оказались пустышкой из видосика. И чтобы мы наконец увидели массовое применение наших давно обещанных народу ракет и ракето-дронов.

А законность ударов по скоплению живой силы и техники агрессора даже не обсуждается. И если какие-то идиоты решили в этот момент находиться рядом с этим действом - это их собственные проблемы.
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04.05.2025 19:28 Відповісти
ЗЄля, вимагай звільнення полонених бійців, якщо ху@ло так хоче спокійного побєдобєсія!
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04.05.2025 19:30 Відповісти
❗️280 (!) одиниць ППО стягнула рф на парад побєдобєсія 9 травня.

Заради дійства до москви було перекинуто додаткові системи ППО з регіонів - зокрема з Казані та Грозного.

Вся ППО москви вибудувана в кілька ешелонів:

• Перший ешелон - виявлення. Для цього працює станція радіолокації «Дон-2Н». Навколо москви працюють мобільні РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".
• Другий - для перехоплення стратегічних загроз.
• Третій - ППО великої дальності.
С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км.
• Четвертий - ближній бій. Системи "Панцир-С1" і "Тор-М2" стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах.

Це називається: булки росіян сильно стиснулися
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04.05.2025 19:33 Відповісти
а Ми пустим БЕК по москві рівер
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04.05.2025 19:35 Відповісти
і це все пепео на москву рухне
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04.05.2025 19:38 Відповісти
ой , буде весело
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04.05.2025 19:39 Відповісти
Можливо знайдеться російський пілот, який хоче закінчити війну і скине "Орешник" прямо на трибуну в Москві.
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04.05.2025 19:54 Відповісти
Матіас Руст - німецький пілот, який 28 травня 1987 року здійснив свій політ з Гамбурга до Москви, приземлившися на Красній площі.

Він використав легкій літак Cessna 172B Skyhawk і пройшов через усю систему протиповітряної оборони СРСР, не бувши збитим.
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04.05.2025 19:58 Відповісти
На сполох забили тільки тоді, коли літак увійшов у повітряний простір Москви, де були заборонені всі польоти - як військові, так і цивільні. Але було вже пізно, збивати його над містом ніхто не зважився.
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04.05.2025 20:11 Відповісти
Тобто краснодир та таганрог із єйськом без прикриття?
Аеродроми жирна ціль))
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04.05.2025 20:26 Відповісти
Концертні номери змінюються від уподобань публіки. "Расєянє тоже люді, ані нє пайдут нас убівать, увідєл в глазах путіна мір, і жєланіє закончіть вайну" вже не в тренді. Поки що.
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04.05.2025 19:33 Відповісти
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам - може випробувати на собі
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04.05.2025 19:44 Відповісти
верить кацапне-себя не уважать!
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04.05.2025 20:00 Відповісти
На 9 мая на красную площадь спустица благодатная бавовна и красная площадь будет красной от крови *********, бойтесь ******.
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04.05.2025 20:10 Відповісти
Никакой тишины и никаких переговоров быть не может, до той поры, пока они не выведут своих

орков с нашей территории и не возвратят все наши земли, точка.
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04.05.2025 20:14 Відповісти
так це ми боїмося обстрілів 9 травня? а самі нє? бити й не думаєм???
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04.05.2025 20:15 Відповісти
До кого ти, ****, звертаєшся? Завалив є*ало і хєрачь по орках мовчки. Який же сраний терпила!
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04.05.2025 20:19 Відповісти
Якщо оголосив помсту, так бий вже, не тягни кота за тестікули!
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04.05.2025 20:28 Відповісти
Стерненко в стримі сказав, що він би особисто не бив по Москві, бо там лідери, а Зеленський буде дотримуватись перемірія. Можете дивитись самі.
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04.05.2025 20:32 Відповісти
Це будь-хто з IQ більшим, ніж у колібрі, скаже. Швидше за все, найпотужніший стратег ********** не ризикне такого фуйні робити, але й тут на рівному місці примудрився обісратися під час чергового словесного поносу. Коли почав погрожувати, що не гарантує безпеку, а Єрмак відразу ж мемасики почав строчити в стилі пропитого кацапського напівдурка медведа
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04.05.2025 20:46 Відповісти
Заженімо безпілотниками ×уйла, Сі, орбана та інших вилупків з трибун під засохле очко лєніна у гранітному мега-сортирі поруч із кремлем.
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04.05.2025 20:43 Відповісти
Якщо по мацкві дійсно прилетить. Почну святкувати день перемоги.
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04.05.2025 20:53 Відповісти
 
 