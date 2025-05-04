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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Зеленский о предложении "режима тишины" от РФ на 9 мая: Верить россиянам нельзя, могут быть провокации

Зеленский не исключает, что РФ может прибегнуть к провокациям 8-10 мая

Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемое трехдневное "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая.

Об этом он сказал во время во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, все эти дни, они говорят о том, что хотят какое-то частичное (прекращение огня. - Ред.). Но вы должны знать, например, количество штурмов сегодня, самое большое за последние месяцы. Они показывают более 200 штурмов... У меня был доклад генерала Сырского. Он мне сказал: вот за вчера, например, более 200 штурмов. То есть веры нет, провокации могут быть. И если кто-то им (россиянам. - Ред.) еще верит, пусть попробуют на себе", - сказал глава государства.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Читайте также: Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) перемирие (1650) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+22
Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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04.05.2025 19:24
+18
Главное чтобы твои угрозы не оказались пустышкой из видосика. И чтобы мы наконец увидели массовое применение наших давно обещанных народу ракет и ракето-дронов.

А законность ударов по скоплению живой силы и техники агрессора даже не обсуждается. И если какие-то идиоты решили в этот момент находиться рядом с этим действом - это их собственные проблемы.
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04.05.2025 19:28
+10
Яка тиша ! Лупошить кацапів у хвост і гриву,унас кожен день ******** мирне населення,по побєдобесію вїпать щоб все згоріло к чертям кацапсячим !
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04.05.2025 19:25
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Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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04.05.2025 19:24 Ответить
Так,Тим більше,що зеленський натякав,що все може бути.Як що Украпіна ніде суттевого не зруйнуе на 9 травня,то з зеленського будуть всі глузувати,як з трампа.Всі будуть казати,що брехло і хвалько на словах,а на ділі тонка кішка.
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04.05.2025 19:59 Ответить
Яка тиша ! Лупошить кацапів у хвост і гриву,унас кожен день ******** мирне населення,по побєдобесію вїпать щоб все згоріло к чертям кацапсячим !
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04.05.2025 19:25 Ответить
Главное чтобы твои угрозы не оказались пустышкой из видосика. И чтобы мы наконец увидели массовое применение наших давно обещанных народу ракет и ракето-дронов.

А законность ударов по скоплению живой силы и техники агрессора даже не обсуждается. И если какие-то идиоты решили в этот момент находиться рядом с этим действом - это их собственные проблемы.
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04.05.2025 19:28 Ответить
ЗЄля, вимагай звільнення полонених бійців, якщо ху@ло так хоче спокійного побєдобєсія!
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04.05.2025 19:30 Ответить
❗️280 (!) одиниць ППО стягнула рф на парад побєдобєсія 9 травня.

Заради дійства до москви було перекинуто додаткові системи ППО з регіонів - зокрема з Казані та Грозного.

Вся ППО москви вибудувана в кілька ешелонів:

• Перший ешелон - виявлення. Для цього працює станція радіолокації «Дон-2Н». Навколо москви працюють мобільні РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".
• Другий - для перехоплення стратегічних загроз.
• Третій - ППО великої дальності.
С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км.
• Четвертий - ближній бій. Системи "Панцир-С1" і "Тор-М2" стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах.

Це називається: булки росіян сильно стиснулися
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04.05.2025 19:33 Ответить
а Ми пустим БЕК по москві рівер
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04.05.2025 19:35 Ответить
і це все пепео на москву рухне
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04.05.2025 19:38 Ответить
ой , буде весело
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04.05.2025 19:39 Ответить
Можливо знайдеться російський пілот, який хоче закінчити війну і скине "Орешник" прямо на трибуну в Москві.
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04.05.2025 19:54 Ответить
Матіас Руст - німецький пілот, який 28 травня 1987 року здійснив свій політ з Гамбурга до Москви, приземлившися на Красній площі.

Він використав легкій літак Cessna 172B Skyhawk і пройшов через усю систему протиповітряної оборони СРСР, не бувши збитим.
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04.05.2025 19:58 Ответить
На сполох забили тільки тоді, коли літак увійшов у повітряний простір Москви, де були заборонені всі польоти - як військові, так і цивільні. Але було вже пізно, збивати його над містом ніхто не зважився.
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04.05.2025 20:11 Ответить
Тобто краснодир та таганрог із єйськом без прикриття?
Аеродроми жирна ціль))
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04.05.2025 20:26 Ответить
Концертні номери змінюються від уподобань публіки. "Расєянє тоже люді, ані нє пайдут нас убівать, увідєл в глазах путіна мір, і жєланіє закончіть вайну" вже не в тренді. Поки що.
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04.05.2025 19:33 Ответить
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам - може випробувати на собі
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04.05.2025 19:44 Ответить
верить кацапне-себя не уважать!
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04.05.2025 20:00 Ответить
На 9 мая на красную площадь спустица благодатная бавовна и красная площадь будет красной от крови *********, бойтесь ******.
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04.05.2025 20:10 Ответить
Никакой тишины и никаких переговоров быть не может, до той поры, пока они не выведут своих

орков с нашей территории и не возвратят все наши земли, точка.
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04.05.2025 20:14 Ответить
Вони не на вашій території, німець
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04.05.2025 21:05 Ответить
путлеровским ботам никто слова не давал, твоё место в раше у параши.
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04.05.2025 21:32 Ответить
так це ми боїмося обстрілів 9 травня? а самі нє? бити й не думаєм???
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04.05.2025 20:15 Ответить
До кого ти, ****, звертаєшся? Завалив є*ало і хєрачь по орках мовчки. Який же сраний терпила!
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04.05.2025 20:19 Ответить
Якщо оголосив помсту, так бий вже, не тягни кота за тестікули!
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04.05.2025 20:28 Ответить
Стерненко в стримі сказав, що він би особисто не бив по Москві, бо там лідери, а Зеленський буде дотримуватись перемірія. Можете дивитись самі.
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04.05.2025 20:32 Ответить
Це будь-хто з IQ більшим, ніж у колібрі, скаже. Швидше за все, найпотужніший стратег ********** не ризикне такого фуйні робити, але й тут на рівному місці примудрився обісратися під час чергового словесного поносу. Коли почав погрожувати, що не гарантує безпеку, а Єрмак відразу ж мемасики почав строчити в стилі пропитого кацапського напівдурка медведа
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04.05.2025 20:46 Ответить
У нас Стерненко уже и "стратег"?
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04.05.2025 21:47 Ответить
Заженімо безпілотниками ×уйла, Сі, орбана та інших вилупків з трибун під засохле очко лєніна у гранітному мега-сортирі поруч із кремлем.
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04.05.2025 20:43 Ответить
Якщо по мацкві дійсно прилетить. Почну святкувати день перемоги.
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04.05.2025 20:53 Ответить
"Як не зможу закінчити війну...то піду".
Ага,хирпиду...
І все ж віра до нього зберігається в багатьох: хоч і на.бав чимало,а вірять далі...
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04.05.2025 21:27 Ответить
Ніхто по москві нічого запускати не буде, менше слухайте цього пиз#обола...
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04.05.2025 21:34 Ответить
Росія стягнула до Москви 280 одиниць систем ППО перед 9 травня - рекод.

Підтягнули системи ППО навіть з Татарстану та Чечні, аби забезпечити «парад».

Згідно з повідомленнями ЗМІ, побудована ешелонована оборона:
- РЛС;
- системи ЗРК С-400;
- комплекси «Панцир» розмістили на дахах будівель;
- засоби РЕБ.

Схоже на демонстрацію страху.

Кремль оголив небо над усією країною, щоб у Москві все пройшло «безхмарно».
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04.05.2025 21:51 Ответить
 
 