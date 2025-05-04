Зеленский о предложении "режима тишины" от РФ на 9 мая: Верить россиянам нельзя, могут быть провокации
Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемое трехдневное "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая.
Об этом он сказал во время во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, все эти дни, они говорят о том, что хотят какое-то частичное (прекращение огня. - Ред.). Но вы должны знать, например, количество штурмов сегодня, самое большое за последние месяцы. Они показывают более 200 штурмов... У меня был доклад генерала Сырского. Он мне сказал: вот за вчера, например, более 200 штурмов. То есть веры нет, провокации могут быть. И если кто-то им (россиянам. - Ред.) еще верит, пусть попробуют на себе", - сказал глава государства.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
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А законность ударов по скоплению живой силы и техники агрессора даже не обсуждается. И если какие-то идиоты решили в этот момент находиться рядом с этим действом - это их собственные проблемы.
Заради дійства до москви було перекинуто додаткові системи ППО з регіонів - зокрема з Казані та Грозного.
Вся ППО москви вибудувана в кілька ешелонів:
• Перший ешелон - виявлення. Для цього працює станція радіолокації «Дон-2Н». Навколо москви працюють мобільні РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".
• Другий - для перехоплення стратегічних загроз.
• Третій - ППО великої дальності.
С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км.
• Четвертий - ближній бій. Системи "Панцир-С1" і "Тор-М2" стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах.
Це називається: булки росіян сильно стиснулися
Він використав легкій літак Cessna 172B Skyhawk і пройшов через усю систему протиповітряної оборони СРСР, не бувши збитим.
Аеродроми жирна ціль))
орков с нашей территории и не возвратят все наши земли, точка.
Ага,хирпиду...
І все ж віра до нього зберігається в багатьох: хоч і на.бав чимало,а вірять далі...
Підтягнули системи ППО навіть з Татарстану та Чечні, аби забезпечити «парад».
Згідно з повідомленнями ЗМІ, побудована ешелонована оборона:
- РЛС;
- системи ЗРК С-400;
- комплекси «Панцир» розмістили на дахах будівель;
- засоби РЕБ.
Схоже на демонстрацію страху.
Кремль оголив небо над усією країною, щоб у Москві все пройшло «безхмарно».