Зеленский о предложении "режима тишины" от РФ на 9 мая: Верить россиянам нельзя, могут быть провокации

Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемое трехдневное "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая.

Об этом он сказал во время во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, все эти дни, они говорят о том, что хотят какое-то частичное (прекращение огня. - Ред.). Но вы должны знать, например, количество штурмов сегодня, самое большое за последние месяцы. Они показывают более 200 штурмов... У меня был доклад генерала Сырского. Он мне сказал: вот за вчера, например, более 200 штурмов. То есть веры нет, провокации могут быть. И если кто-то им (россиянам. - Ред.) еще верит, пусть попробуют на себе", - сказал глава государства.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

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