Перемирия в эти дни мы не чувствовали, ничего не изменилось, - 92 ОШБр

Украинские защитники, которые защищают страну на Харьковщине, не почувствовали перемирия.

Об этом в эфире Еспресо заявил командир танкового батальона 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Орест Павлисько, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня ситуация в зоне ответственности бригады - стабильно контролируемая. Враг не проводит активных штурмовых действий, но зафиксированы вражеские удары FPV и артиллерии по позициям подразделений бригады. Могу сказать, что мы перемирия не чувствовали в эти дни, ничего не изменилось: противник открывал огневое поражение из стрелкового оружия, артиллерии, FPV-дронов. В целом есть ослабление, если брать 100% огневого поражения, то сейчас было уменьшение на 50%. Продолжается активная фаза нашей обороны", - отметил он.

Украинские защитники фиксируют в тыловых районах РФ проведение боевого слаживания. Поэтому, вероятно, что в полосе ответственности 92-й ОШБр состоится восстановление активизации вражеских штурмовых действий.

"На нашем направлении оккупанты осуществляют штурмы пешими группами. Уже достаточно длительный период не было ни тяжелой бронированной техники, ни легкой. Замечено было пару мотоциклов, но их заблаговременно обнаружили и поразили. Обычно в пеших группах противника бывает 4-7 человек, все зависит от задач, которые им ставит командование. На нашем направлении это похоже на накопление врага для замены, ротации в подразделениях на переднем крае", - подытожил он.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

