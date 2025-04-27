Разведчики 92 ОШБр обнаружили вражескую логистическую базу россиян и скорректировали по ней ракетный удар. ВИДЕО

Разведчики 92-й отдельной штурмовой бригады с помощью беспилотника Shark обнаружили расположение вражеской логистической базы на одном из направлений фронта.

Полученные данные позволили оперативно навести огонь ракетными средствами по цели. В результате сконцентрированный удар уничтожил технику, склады боеприпасов и обеспечение противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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