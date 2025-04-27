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Разведчики 92 ОШБр обнаружили вражескую логистическую базу россиян и скорректировали по ней ракетный удар. ВИДЕО

Разведчики 92-й отдельной штурмовой бригады с помощью беспилотника Shark обнаружили расположение вражеской логистической базы на одном из направлений фронта.

Полученные данные позволили оперативно навести огонь ракетными средствами по цели. В результате сконцентрированный удар уничтожил технику, склады боеприпасов и обеспечение противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники атаковали российскую БМП, танк, антенну, несколько минометов, грузовик и "буханку". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) уничтожение (6949) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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прожарка орків..дуже гарно..дякую ЗСУ!
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27.04.2025 09:08 Ответить
Логістична база, кажете? Значить там повинно було бути те, що називається харчовим довольствієм. Мабуть чимало ******** орків залишаться без хавки, тобто пайків.
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27.04.2025 09:24 Ответить
Не обов"язково... "Логістична база" - це, в першу чергу, вузол, через який здійснюється перекидання якихось вантажів, від розвантажувального майданчика залізничного ешелону, чи централізованого складу, на польові склади військових частин і підрозділів. Саме тому там розміщено АВТОТРАНСПОРТНИЙ ПІДРОЗДІЛ. Саме по ньому і був нанесений удар. А чи були на той час автомобілі завантажені, це вже "побічний ефект". Автомобілі виїжджають по маршрути, на склад чи на залізничну станцію, там завантажуються, і везуть вантаж за призначенням. Можуть навіть на базі не з"являться, а їхать безпосередньо на польовий склад. Але можуть і прибувать на місце дислокації - якщо на базі розвернуто якийсь "проміжний" склад. А можуть прибуть на базу ввечері, перестоять до ранку, і потім продовжить маршрут... Ці деталі нам не відомі. Але суть я тобі пояснив...
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27.04.2025 09:58 Ответить
это старое видео, нет новостей, все по кругу
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27.04.2025 11:18 Ответить
По Красному Лучу на днях був бабах . Казали диміло знатно
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27.04.2025 11:31 Ответить
Славетний кошовий - відмінний кіш!!!
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27.04.2025 11:50 Ответить
 
 