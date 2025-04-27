Розвідники 92 ОШБр виявили ворожу логістичну базу росіян і скоригували по ній ракетний удар. ВIДЕО

Розвідники 92-ої окремої штурмової бригади за допомогою безпілотника Shark виявили розташування ворожої логістичної бази на одному з напрямків фронту.

Отримані дані дозволили оперативно навести вогонь ракетними засобами по цілі. У результаті сконцентрований удар знищив техніку, склади боєприпасів та забезпечення противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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