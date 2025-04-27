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Розвідники 92 ОШБр виявили ворожу логістичну базу росіян і скоригували по ній ракетний удар. ВIДЕО

Розвідники 92-ої окремої штурмової бригади за допомогою безпілотника Shark виявили розташування ворожої логістичної бази на одному з напрямків фронту.

Отримані дані дозволили оперативно навести вогонь ракетними засобами по цілі. У результаті сконцентрований удар знищив техніку, склади боєприпасів та забезпечення противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники атакували російську БМП, танк, антену, декілька мінометів, вантажівку та "буханку". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) 92 окрема штурмова бригада (252)


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прожарка орків..дуже гарно..дякую ЗСУ!
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27.04.2025 09:08 Відповісти
Логістична база, кажете? Значить там повинно було бути те, що називається харчовим довольствієм. Мабуть чимало ******** орків залишаться без хавки, тобто пайків.
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27.04.2025 09:24 Відповісти
Не обов"язково... "Логістична база" - це, в першу чергу, вузол, через який здійснюється перекидання якихось вантажів, від розвантажувального майданчика залізничного ешелону, чи централізованого складу, на польові склади військових частин і підрозділів. Саме тому там розміщено АВТОТРАНСПОРТНИЙ ПІДРОЗДІЛ. Саме по ньому і був нанесений удар. А чи були на той час автомобілі завантажені, це вже "побічний ефект". Автомобілі виїжджають по маршрути, на склад чи на залізничну станцію, там завантажуються, і везуть вантаж за призначенням. Можуть навіть на базі не з"являться, а їхать безпосередньо на польовий склад. Але можуть і прибувать на місце дислокації - якщо на базі розвернуто якийсь "проміжний" склад. А можуть прибуть на базу ввечері, перестоять до ранку, і потім продовжить маршрут... Ці деталі нам не відомі. Але суть я тобі пояснив...
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27.04.2025 09:58 Відповісти
 
 