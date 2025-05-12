Перемир’я в ці дні ми не відчували, нічого не змінилося, - 92 ОШБр

Українські захисники, які боронять країну на Харківщині, не відчули перемир’я.

Про це в ефірі Еспресо заявив командир танкового батальйону 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Орест Павлисько, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні ситуація в зоні відповідальності бригади - стабільно контрольована. Ворог не проводить активних штурмових дій, але зафіксовані ворожі удари FPV та артилерії по позиціях підрозділів бригади. Можу сказати, що ми перемир'я не відчували в ці дні, нічого не змінилося: противник відкривав вогневе ураження зі стрілецької зброї, артилерії, FPV-дронів. Загалом є послаблення, якщо брати 100% вогневого ураження, то зараз було зменшення на 50%. Продовжується активна фаза нашої оборони", - зазначив він.

Українські захисники фіксують у тилових районах РФ проведення бойового злагодження. Тому, ймовірно, що у смузі відповідальності 92-ї ОШБр відбудеться відновлення активізації ворожих штурмових дій.

"На нашому напрямку окупанти здійснюють штурми пішими групами. Вже достатньо тривалий період не було ні важкої броньованої техніки, ні легкої. Помічено було пару мотоциклів, але їх завчасно виявили та уразили. Зазвичай у піших групах противника буває 4-7 осіб, все залежить від задач, які їм ставить командування. На нашому напрямку це схоже на накопичення ворога для заміни, ротації в підрозділах на передньому краю", - підсумував він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

