РФ продовжувала обстріли України під час оголошеного "перемир’я", але зменшила інтенсивність - ДПСУ

Росія продовжувала завдавати ударів по українській території під час проголошеного нею ж триденного "перемир’я", і досі не припиняє атаки, попри заклики з боку західних партнерів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оголошене росіянами "припинення вогню" не мало жодного реального втілення. "Можливо, десь інтенсивність дещо зменшилася для того, щоб зробити картинку, що вони чогось дотримуються, про що самі ж і заявили", - сказав Демченко.

Як зазначається, російські війська використовували різні види озброєння, включно з авіацією та керованими авіаційними бомбами.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

