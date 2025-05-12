Зменшення інтенсивності обстрілів на фронті під час так званого "перемир’я" не спостерігалося, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі наші військовослужбовці не спостерігають зменшення активності з боку військ РФ на фронті на Донеччині та Луганщині.

Про це 12 травня в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За словами військового, окупанти не зменшують інтенсивність боїв та продовжують штурмувати позиції Сил оборони України.

"Давайте чесно скажемо: на землі вона (тиша. - Ред.) не спостерігається. При чому, це стосується усіх "перемир'їв", які оголошувала РФ - починаючи з часів АТО, Великдень цього року і закінчуючи 9 травня цього року. Немає його на землі як об'єктивного факту. Якщо воно десь є у заявах, то давайте воювати заявами. На заявах усі дуже потужні, а на землі не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжувала обстріли України під час оголошеного "перемир’я", але зменшила інтенсивність - ДПСУ

Кількість атак на ключових напрямках фронту не зменшується, найбільше боїв фіксують на Покровському та Новопавлівському напрямках, розповів речник ОСУВ "Хортиця".

"Інтенсивність не спадає. Навіть сьогодні зранку інтенсивність боєзіткнень рівна, та сама, що була, один в один. Під час цих оголошених "перемир'їв" вона інколи може трішечки просідати на окремих напрямках, там де росіяни всеодно хотіли перегрупуватись, а не атакувати", - повідомив Трегубов.

Також читайте: Росіяни не просто імітували "перемир’я", але й збільшили кількість штурмів, - Deepstate. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.