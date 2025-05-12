Путин четко обозначил позицию относительно переговоров с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.

В этом уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Он также настаивает, что подход Путина уже якобы поддержали лидеры ряда государств, в частности американский президент Дональд Трамп.

"Мы настроены на серьезный поиск путей урегулирования", - добавил Песков.

"Язык ультиматумов неприемлем для Москвы. С Россией на таком языке невозможно разговаривать", - также убеждает он.

Читайте: Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ: все усилия должны быть направлены на достижение мира, - МИД КНР

Напомним, ранее в правительстве ФРГ заявили, что Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшение интенсивности обстрелов на фронте во время так называемого "перемирия" не наблюдалось, - ОСУВ "Хортица"