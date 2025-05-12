Путин четко обозначил позицию относительно переговоров с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.
В этом уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Он также настаивает, что подход Путина уже якобы поддержали лидеры ряда государств, в частности американский президент Дональд Трамп.
"Мы настроены на серьезный поиск путей урегулирования", - добавил Песков.
"Язык ультиматумов неприемлем для Москвы. С Россией на таком языке невозможно разговаривать", - также убеждает он.
Напомним, ранее в правительстве ФРГ заявили, что Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?
Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?
Ми годуємо трутня!
Ілі прінімаєтє всє наші условія міра, ілі ви міра нє хотітє, потому ми винуждєни воєвать дальшє.
Наші вже не ризикнули в Кремінну і Рубіжне заходити, щоб самим в оточення не потрапити.
Наступ русні триває вже більше ніж півтора роки.
ЕС нарешті чітко заявив що 24.00 12-го або припинення вогню або нові санкції. І так мали робити з самого початку...
Сподіваюсь що Каоліція покаже свою силу .... А тампон буде обісраний що проблема не в України.
це такий тонкий тролінг?
Щоб нарешті показати тампону що проблема не в Україні ...
Письков, для Украины тоже язык ультиматумов не приемлем, как и ваши совершенно невменяемые требования.
У обох інтереси України десь в області Тау Кита...
Це більше цікаво, для старого Трампа, він теж тричі, мимо каси «вшиляв»…! Родичі, в курсі спадщини…
Действительно, ты, письков прав. С масквой можно и нужно разговаривать только языком военного разгрома и капитуляции последней империи планеты. Язык тут неуместен. Как и переговоры.
вважається правильною мова - це удар кувалдою по морді ,
краще доходить
Поэтому она только на нём и разговаривает