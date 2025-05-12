РУС
Путин четко обозначил позицию относительно переговоров с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы, - Песков

пєсков

Российский диктатор Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.

В этом уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Он также настаивает, что подход Путина уже якобы поддержали лидеры ряда государств, в частности американский президент Дональд Трамп.

"Мы настроены на серьезный поиск путей урегулирования", - добавил Песков.

"Язык ультиматумов неприемлем для Москвы. С Россией на таком языке невозможно разговаривать", - также убеждает он.

Напомним, ранее в правительстве ФРГ заявили, что Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Ну курва, знову європейцям саміти проводити, ех. Закликали закликали, а воно ніяк - чого б то?
12.05.2025 15:48 Ответить
Нуууу! Це Вам користі ніякої. А Єрмаку користь є. Віг сам не жасть збрехати. Різнакористь. Піарна, монетарна, в деякій мірі навіть іміджева.
12.05.2025 15:57 Ответить
Чувак на всім вертіти що для вас прийнятно!! Для неас теж не прийнятно 500 000 убитими і 14 млн біженців
12.05.2025 15:48 Ответить
Звісно. Позиція сильнішого. Якби зараз на фронті вперед просувались не кацапи, а ЗСУ, то ультиматуми ставила б Україна. А такий момент був. Після Харківської операції. Кацапи тоді були добряче деморалізовані. А тепер все, пізно.
12.05.2025 16:20 Ответить
Те просування дуже недовго тривало. Фронти в двох місцях обвалились тижні за три, русня відкотилась на нові рубежі, де закріпилась - і все.
Наші вже не ризикнули в Кремінну і Рубіжне заходити, щоб самим в оточення не потрапити.
12.05.2025 16:32 Ответить
Недовго, але результативно. Кацапня, повторюю, була серйозно деморалізована.
12.05.2025 16:36 Ответить
Недового. А такі речі швидко не робляться. ***** б почало тягнути час, як от зараз, воно це вміє. За цей час русня роздуплилась, зупинила наступ ЗСУ - і все, немає вашої переваги.
Наступ русні триває вже більше ніж півтора роки.
12.05.2025 16:40 Ответить
Нічого й тоді б не було - враховуючи поведінку партнерів. Вони ж не хотіли сильніше натиснути в той момент, шоб не було екскалації. А російська стратегія завжди одна - з першого разу їх відкидають, далі вони збираються і починають перти. Це ж так завжди було - і в польську, і в фінську, і ще коли Пьотр Пєрвий брав турецький Азов і т.д.)
12.05.2025 16:35 Ответить
Це так, в цьому і є причина. Наші партнери, побачивши успіхи ЗСУ, завжди пригальмовують допомогу. Замість того, щоб навпаки, її наростити і тим самим допомогти ЗСУ успіх розвинути.
12.05.2025 16:39 Ответить
Про це краще не думати, а то якісь висновки будуть напрошуватися) Треба закрити очі і рухатися вперед.
12.05.2025 16:58 Ответить
Нічо голуба, привикай.
ЕС нарешті чітко заявив що 24.00 12-го або припинення вогню або нові санкції. І так мали робити з самого початку...
12.05.2025 15:50 Ответить
угорщина всі санкції заблокує
12.05.2025 15:58 Ответить
Побачимо...
12.05.2025 15:59 Ответить
Налякали їжака голим задом. Типу 17-й пакет санкцій вже точно знищить російську економіку, що не вдавалось зробити попереднім 16-ти?
12.05.2025 16:35 Ответить
Це будуть потужні і пекельні санкції...
12.05.2025 16:40 Ответить
12.05.2025 16:42 Ответить
Чергові потужні і пекельні.
12.05.2025 16:42 Ответить
як на мене то добре що вони московити не погоджуються зутрічатися та вести переговори...

Сподіваюсь що Каоліція покаже свою силу .... А тампон буде обісраний що проблема не в України.
12.05.2025 15:50 Ответить
Сподіваюсь що Каоліція покаже свою силу

це такий тонкий тролінг?
12.05.2025 15:53 Ответить
якій тролінг ? Нехай вводять не полу -санкціі, а введуть повну блокаду навіть у Балтійському морі.
Щоб нарешті показати тампону що проблема не в Україні ...
12.05.2025 16:00 Ответить
Зараз потрібно зібрати разом коаліцію охочих і рішучих, об'єднати зусилля і разом дати москалям транди! А якщо ще додати усі безпекові договори, то доля рашки вирішена.
12.05.2025 16:01 Ответить
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти"

Письков, для Украины тоже язык ультиматумов не приемлем, как и ваши совершенно невменяемые требования.
12.05.2025 15:52 Ответить
Шкода що не можна показово прибрати того ультиматіста...
12.05.2025 16:59 Ответить
Цілковито згоден з пуциним: кацапам не умрви треба висувати, а пи*дити. До втрати свідомості. Без аопередження.
12.05.2025 15:53 Ответить
Хто знає про нашого піаніста, він буде перемовлятись до припинення вогню, чи ні? Зараз в нього манера морозитись, прямо не казати, на Пасху чи 9-травня, переміріє у нас чи ні. Щось втіхаря перетірає, потім очі вилупив та щось несе не по суті.
12.05.2025 15:53 Ответить
Онаніст зараз чітко виконує вимоги Трампа, вирішуючи власні шкурні питання. А трамп той очевидно вже грає в команді ху-йла.
У обох інтереси України десь в області Тау Кита...
12.05.2025 15:58 Ответить
Що б ви всі виздихали рашиські виродки ,називай речі своїми іменами світовий терорист путін пропонує Україні капітуляцію те саме що ці варвари пропонували в березні 2022 року нічого не змінилось ,влада замість того що б дати відповідь рашиським злочинцям робить вигляд що нічого не розуміє.
12.05.2025 15:53 Ответить
Зато можно прописувати в конституцiю новi регiони, навидь iх незавоювавши. Таке собi ноухау.🏴‍☠️
12.05.2025 15:54 Ответить
Ясно, ультиматумами можуть лише касапи бавитися. І ультиматумом вони вважають вимогу звільнити окупавні ними території.
12.05.2025 15:55 Ответить
З росією треба розмовляти мокаючи рилом в унітаз,цілодобово
12.05.2025 15:56 Ответить
Піська,показати де на х@й?
12.05.2025 15:57 Ответить
Прутін, мокрим і смердючим слідом на асфальті, щось окреслював, інтимне для кабаєвої-кривоногих-мізуліної, але ж це, не стосується Мирних Українців!!
Це більше цікаво, для старого Трампа, він теж тричі, мимо каси «вшиляв»…! Родичі, в курсі спадщини…
12.05.2025 15:57 Ответить
Трампом прикривається
12.05.2025 16:05 Ответить
недодержава понтів з кримінальними поняттями
12.05.2025 16:06 Ответить
я рудому буду скаржитись
12.05.2025 16:10 Ответить
Путлер чітко окреслив всьому світу,що воно сцикло,але він усвідомлює,що йому все одно буде ГАПЛИК.
12.05.2025 16:11 Ответить
Омріяні далекобійні «тауруси» німці можуть надати у разі відмови рф від перемир'я. Про їх отримання, дізнаємось по факту ураження цілей в росії, через нові правила засекречення наданої допомоги від партнерів.
12.05.2025 16:13 Ответить
Будем посмотреть, что расскажет трампон. Рейтинги его и США, в мире, указывают на то, что большинство мира считает его долб@****, это в лучшем случае. Уверен, что он закопается себя ещё глубже. Украине от этого лучше не станет, но чем глубже этот лжец себя прикопает, тем стремительней и жёстче будет противодействие.
12.05.2025 16:14 Ответить
❗️Макрон дав час путіну «до вечора» згодитись на 30-денне перемирʼя - такі терміни поставив в умову президент Франції, а інакше - посилення санкцій
12.05.2025 16:26 Ответить
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти" - я полностью с тобой согласен. Не верю, что я это пишу и с кем соглашаюсь.
Действительно, ты, письков прав. С масквой можно и нужно разговаривать только языком военного разгрома и капитуляции последней империи планеты. Язык тут неуместен. Как и переговоры.
12.05.2025 16:32 Ответить
Попустісь, вусата *****, хазяїн з Пекіну дав добро.
12.05.2025 16:43 Ответить
мова ультиматумів не прийнятна для Києва. тому пнх
12.05.2025 16:43 Ответить
а можна без мату
12.05.2025 16:59 Ответить
Цими перемир'ями Трамп бажав дупу Путлера спасти, а нам зараз воно не потрібно.
12.05.2025 17:01 Ответить
Чорне море під нашим контролем, а сказати що Крим їх, теж не можна. Який у них контроль над Кримом коди вони не можуть тримати військові кораблі не в одному порту Криму.
12.05.2025 17:05 Ответить
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. ЧОГО Ж РАШИСТСЬКА ПОТВОРА ІЗ ВСІМИ СВОЇМИ СУСІДАМИ РОЗМОВЛЯЄ ПОСТІЙНО МОВОЮ УЛЬТИМАТУМІВ.ПОГРОЗ.ВОЄН ЕКОНОМІЧНОЇ БЛОКАДИ,ДИВЕРСІЙ І Т.Д І Т.П??? ВИРОДКИ АНТИХРИСТА
12.05.2025 17:04 Ответить
Неприйнятно, щоб кацапи розмовляли з Україною мовою ультиматумів.
12.05.2025 17:13 Ответить
Для вас , кацапські деспоти і вбивці ,
вважається правильною мова - це удар кувалдою по морді ,
краще доходить
12.05.2025 17:46 Ответить
З Росією не треба розмовляти мовою ультиматумів, їй вже давно треба конкретно давати по голові (причому без жодних розмов, мовчки)!
12.05.2025 18:13 Ответить
Яка мова ультиматумів?Ультиматум твій х...ло видвигає.Вон на болота і все буде окей,кремлівський таракан.
12.05.2025 19:13 Ответить
Чмо тупориле! Вилітай завтра зранку та чекай *****. Можливо воно і прилетить, не втрачай надії.
12.05.2025 20:32 Ответить
Язык ультиматумов неприемлем для Москвы (с)
Поэтому она только на нём и разговаривает
13.05.2025 02:26 Ответить
 
 