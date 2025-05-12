Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ: все усилия должны быть направлены на достижение мира, - МИД КНР

В МИД Китая заявили, что поддерживают все усилия по политическому урегулированию "украинского кризиса", в том числе и предложенное Украиной, Европой и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя упомянутую инициативу Украины и стран-партнеров от 10 мая.

"Относительно "украинского кризиса" позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", - отметил спикер.

Он отметил, что в Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования "кризиса".

"Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из "кризиса" является диалог и переговоры", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о необходимости более активного участия крупных государств, в частности Турции и КНР, для прекращения российско-украинской войны: "Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении "кризиса" и достижении долгосрочного мира".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.