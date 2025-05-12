РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
5 021 24

Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ: все усилия должны быть направлены на достижение мира, - МИД КНР

МИД КНР о 30-дневном перемирии

В МИД Китая заявили, что поддерживают все усилия по политическому урегулированию "украинского кризиса", в том числе и предложенное Украиной, Европой и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя упомянутую инициативу Украины и стран-партнеров от 10 мая.

"Относительно "украинского кризиса" позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", - отметил спикер.

Также смотрите: Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

Он отметил, что в Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования "кризиса".

"Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из "кризиса" является диалог и переговоры", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о необходимости более активного участия крупных государств, в частности Турции и КНР, для прекращения российско-украинской войны: "Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении "кризиса" и достижении долгосрочного мира".

Также читайте: Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению, - Bloomberg

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Автор: 

Китай (3124) перемирие (1697) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
а когда Японцы китайцев в 30-40х резали это тоже "крыза" была или "сво" какой то? что китайские "товарищи" говорят?
показать весь комментарий
12.05.2025 12:42 Ответить
+8
СЯО - "самурайська японська операція"
показать весь комментарий
12.05.2025 13:11 Ответить
+4
А ***** чомусь проти.
Як же таке може бути, щоб ***** свого господаря не слухався.
Хіба що у тому разі, якщо господар попередньо дав настанови на його публічні висловлювання уваги не звертати, а продовжувати воювати і одночасно наполягати на переговорах.
Суто для того, щоб принизити Захід, показати, хто "головний", і цей "головний" начебто незалежний.
Ага, бачили ту "незалежність" на початку 2022-го в Казахстані.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ***** чомусь проти.
Як же таке може бути, щоб ***** свого господаря не слухався.
Хіба що у тому разі, якщо господар попередньо дав настанови на його публічні висловлювання уваги не звертати, а продовжувати воювати і одночасно наполягати на переговорах.
Суто для того, щоб принизити Захід, показати, хто "головний", і цей "головний" начебто незалежний.
Ага, бачили ту "незалежність" на початку 2022-го в Казахстані.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:40 Ответить
а когда Японцы китайцев в 30-40х резали это тоже "крыза" была или "сво" какой то? что китайские "товарищи" говорят?
показать весь комментарий
12.05.2025 12:42 Ответить
СЯО - "самурайська японська операція"
показать весь комментарий
12.05.2025 13:11 Ответить
супер, дякую
показать весь комментарий
12.05.2025 13:20 Ответить
Рузьге,водкі нет,-тібє-вассалу нікто не разрєшал сегодня зарєгать тут сваі рога і комментіровать пріказ велікого хаспадіна с узкімі глазамі.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:02 Ответить
Ти хто таке,щоб вказувати і судити хто бреше,-розпочни з свого ******** плешивого.
Весь цивілізований світ - з нами. Диктатори,узурпатори,талібано-людоїдоафрикано-з вами,-що не зрозуміло?
І Крим -Український,-також не ззрозуміло?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:11 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХА - вірити Китаю, ну да ну да. Само собою
показать весь комментарий
12.05.2025 12:50 Ответить
Зрозуміло, чому Китай "за". Напхати за ці 30 діб обом воюючим сторонам побільше своїх дронів.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:04 Ответить
Після зустрічі Сі з Пу китайці тепер теж зробилися бандерівцями.
Тільки вузькоглазими...
показать весь комментарий
12.05.2025 13:05 Ответить
Угода «Сі - «Мотор Сі» ?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:12 Ответить
Москалі+китайози******!
показать весь комментарий
12.05.2025 13:22 Ответить
Хазяїн одобріл, однако.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:52 Ответить
***** косоглазые...
показать весь комментарий
12.05.2025 13:58 Ответить
мразі ******... вірну характеристику дав їм Альберт Айнштайн...
показать весь комментарий
12.05.2025 15:32 Ответить
Китай уже опроверг выдумку журналиста, а censor.net не торопится сообщать правду.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:52 Ответить
Деребан, война, окурок: Путин ртом Медведева распетушился на вестников перемирия
https://www.youtube.com/watch?v=QVaD5giwySs
показать весь комментарий
12.05.2025 18:43 Ответить
 
 