Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня с завтрашнего дня, при этом Силы обороны будут зеркально реагировать на действия россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня - это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально - чтобы это было честно. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим. И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают. ", - Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конкурс капітанав.
На крові і руїнах.
Той випадок коли невіглас зав'язав на себе управління літаком який бачив лише в кіно.
Це найгірше що могло статися з армією левів - тупе ішачило на її чолі...
Це тільки повія дешева може таке сказати, що вона на все згідна і в любих позах. Це вже якийсь повний звіздець таке говорити що ми на все згідні ради закінчити війну. Це ж вже було і в результаті отримали те що маємо
це сказав твій презедент
-Ну що, друже, як с дівчиною позустрівся?
-Добре, дуже добре, до ранку ажно 4 рази скінчив!!!!
- Ого-го, а вона як?
-А вона не прийшла
один
два
три
Літр (сумно).
Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******…
Світ в якому були наївні дипломати давно закінчився - світ в якому преговори були ради переговорів.
Якби сподівались, то підписали б. І нічим би ти цьому не завадив. Ні ти, ні хтось інший.
путяра сам предложил Турцию, четверг, при этом не желая останавливать огонь, чтобы пока будет волынить переговоры, захватить ещё что-то и этим давить + в какой-то момент сказать, ну вот на этой линии давайте. И Трамп ему подыгрывал, мол требую от Зеленского немедленно согласиться !
а тут ему - а ты приезжай, я буду лично к этому путяра не готов. Ибо если едет первое лицо, то выйти с переговоров "ни с чем" - облом, типа "а зачем же звал ?" А выходить с миром сейчас он явно не хочет. Но и соскочить как бы не комильфо - так сам же звал, чего ж в кусты ? Ага, так ты блефовал !
В ситуации, когда путяра + Трамп душили Зелю, наш поступил весьма креативно. Я голосовал за Порошенко на выборах, но должен признаться - этот ход чертовски дипломатически красив. Правда, может наши не сами такие умные, может Европа или Британия подсказали. Ну даже если и так - тогда слава Богу, что такие союзники опытные и хитрые есть.
Короче, ЕС и Украина пока что (в этом маленьком дипломатическом эпизоде) обыгрывают россию, США и Китай. Красавцы. Так держать.
Главное в Стамбуле не подписать ничего плохого.
Поднялся над Трамплом и ******.
Переговоры нужно вести , непрерывно заключать перемирие и объявлять прекращение огня!
2 десятка ********** за столом переговоров могут круглосуточно спорить и болтать.
Это ни сколько не мешает истреблять кацапов при любой провокации и нарушении договорённостей.
Що тільки не наобіцяєш, коли фсб-шна праска прикладена до дупи Зеленського.
Знає кішка, чиє сало з'їла.
Стамбул-2.
Оман обман.
А у Штатах їм уже приготовили містечко по програмі захисту свідків. З награбованим.