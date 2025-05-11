РУС
Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня с завтрашнего дня, при этом Силы обороны будут зеркально реагировать на действия россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня - это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально - чтобы это было честно. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим. И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают. ", - Зеленский.

Читайте: Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, - Ринкевичс о реакции Путина на предложение о прекращении огня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

+26
Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян. Зараз в Київі повітряна тривога. На моцкву зараз теж щось дзеркально летить чи ми просто дзеркально будемо дивитись в дзеркало і витирати кров і соплі?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:31 Ответить
+14
у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів.

 Це тільки повія дешева може таке сказати, що вона на все згідна і в любих позах. Це вже якийсь повний звіздець таке говорити що ми на все згідні ради закінчити війну. Це ж вже було і в результаті отримали те що маємо
показать весь комментарий
11.05.2025 21:36 Ответить
+13
"Стамбульські 1б"
показать весь комментарий
11.05.2025 21:29 Ответить
"Стамбульські 1б"
показать весь комментарий
11.05.2025 21:29 Ответить
кінчене чмо Зеленський якшо це він буде вести переговори з РФ. це все ж було- хай тоді пи**дує з президентського поста якшо воно таке нікчемно сцикливе
показать весь комментарий
11.05.2025 21:39 Ответить
Це КВН.
Конкурс капітанав.
На крові і руїнах.
Той випадок коли невіглас зав'язав на себе управління літаком який бачив лише в кіно.
Це найгірше що могло статися з армією левів - тупе ішачило на її чолі...
показать весь комментарий
11.05.2025 23:10 Ответить
Треба було дзеркально відповідати 8-9 травня.А то може хтось тепер сказати або подумати :"трєпло"...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:30 Ответить
Все вірною. Саме на часі витягувати кремлівського пацюка на прилюдне світове обговорення. Йому кінець.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:30 Ответить
галстух само собою, а рояль обовязково візьми і покажи на що здатен.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:13 Ответить
Все вірно робить Зеленський - демонструвати готовність до "переговорів" одночасно готуючись до боротьби !
показать весь комментарий
11.05.2025 21:31 Ответить
Так,ми добре знаемо,що путіна не буде.Навіть його смерть не виправдуе його відсутність.Так що чекаемо на путіна.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:34 Ответить
Факт в тому що ЗЕ сказав що готовий в любих форматах і в любих позах. І даже якщо ***** не приїде то все одно санкцій про які всі так довго говорили не буде. Тому що рашисти видвинуть свої вимоги а Тампон скаже Україні нагинатися рачком і їх виконати. Бо Тампону позаріз потрібна зараз якась перемога і нобелівська премія миру, даже якщо він здасть Україну з потрохами
показать весь комментарий
11.05.2025 21:40 Ответить
Та то проблеми трампа. Ми тут до чого.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:41 Ответить
От і я не розумію навіщо ми швидко підриваємось і біжимо виконувати забаганки ***** і Тампона в шкоду собі. Тампону все одно, він висрав щось і пішов грати в гольф бо йому насрати на Україну. А що буде з нами в Україні? Це ставити себе нижче плінтуса висунувши язика бігти лизати сраку московським тварям. ***** доречі ніразу не виконав вимоги України і Тампона.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:49 Ответить
зейло цє не Україна , і , як, щоб було все так легко :" путлер , стоять , раз -два , то і війни б не було Трампло , легалізувало Террориста ***** , взявши зейло за кріптогамаці і всіх ойго менеджерів -мародерів
показать весь комментарий
11.05.2025 22:54 Ответить
Тобто - зараз Україна повинна сказати Тромбу - іди в зад ! Ми не хочемо ніяких перемовин ! Так ...?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:42 Ответить
які перемовини , якщо террорист ***** , сміеться над трампоном , погрожує всій Европі , а Україну змушує здатись
показать весь комментарий
11.05.2025 22:57 Ответить
До якої бородьби,протверезійте,єдине до чого готовий зеленський це до капітуляції,як і було домовлено.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:40 Ответить
Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян. Зараз в Київі повітряна тривога. На моцкву зараз теж щось дзеркально летить чи ми просто дзеркально будемо дивитись в дзеркало і витирати кров і соплі?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:31 Ответить
теж у Сумах...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:43 Ответить
https://map.ukrainealarm.com/
показать весь комментарий
11.05.2025 21:45 Ответить
На дєвятає мая зєля лічна с малюком атправіл сотні дронав на мацкву как абєщалі всє експєрди с єдінага марафоНах. Тепер потрібно трохи часу ,щоб виготовити нові.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:48 Ответить
Ми то може й готові - але це ж не з розумним зайти - перед нами вбивця і ми слабші - шей Трампа хтось покусав
показать весь комментарий
11.05.2025 21:31 Ответить
І справді путужно вже.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:32 Ответить
Зараз, Суми.. 21.30. Тривога. Щось довбануло. Ілюстрація до бажання пині миритися?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:33 Ответить
А як , по вашому , повинно виглядати це бажання ?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:34 Ответить
Питання риторичне, пояснюю
показать весь комментарий
11.05.2025 21:44 Ответить
Штахети летять, може розвернуться назад, а вава?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:35 Ответить
Зеленський, не забудь парабеллум! Чи то краще сало з полонієм?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:36 Ответить
у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів.

 Це тільки повія дешева може таке сказати, що вона на все згідна і в любих позах. Це вже якийсь повний звіздець таке говорити що ми на все згідні ради закінчити війну. Це ж вже було і в результаті отримали те що маємо
показать весь комментарий
11.05.2025 21:36 Ответить
Сам де?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:38 Ответить
Я в Україні. А ти де кацапа? Хоча я я так бачу що здалеку сериш
показать весь комментарий
11.05.2025 21:42 Ответить
Я в Україні. Далі що?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:45 Ответить
Ну це не ×уйлу і ×уйлятам адресовано, а Трампону і трампонятам.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:42 Ответить
під**кі однодневки акаунти тут як тут
показать весь комментарий
11.05.2025 21:40 Ответить
Окопщики полізли,дегенерати,щоб таке питання задавати,треба самому в окопі бути,а не седіти з обосраними штанями,і свої висери писати.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:43 Ответить
а ти, мабудь згоден хоч завтра вже стояти на колінах перед вяликим путеном..!? Хто відповість за сотні тисяч вбитих, покалічених, згвалтованих Українців.. ?? Ясно, що не ти, паскуда кацапська !
показать весь комментарий
11.05.2025 21:47 Ответить
" І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів."

це сказав твій презедент
показать весь комментарий
11.05.2025 22:35 Ответить
💯
показать весь комментарий
12.05.2025 01:23 Ответить
Та буде як в тому анекдоті:
-Ну що, друже, як с дівчиною позустрівся?
-Добре, дуже добре, до ранку ажно 4 рази скінчив!!!!
- Ого-го, а вона як?
-А вона не прийшла
показать весь комментарий
11.05.2025 21:38 Ответить
Зараз місцева войовнича диванна братія розмаже зеленського...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:39 Ответить
- оце він "засмутиться" ...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:40 Ответить
Іуда, ти ще своїх дітей не продало пуйлу за нафтодолари як твій зєбенський?
показать весь комментарий
12.05.2025 01:25 Ответить
Не буде ніякого закінчення війни та переговорів поки ЗСУ не виб'ють кацапстанців за межі території України, не розповсюджуй кацапстанську пропаганду!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:40 Ответить
На жаль клоун так і не став президентом ,минулий рік пройшов при пустопорожніх словах про "мирний саміт" який став провальним ,цей рік як скаже трамп мир за будь яку ціну і жодного слова про те на що ми ніколи не погодимось ,а саме про визнання окупованих територій за росією ,про те що ми ніколи не будем в одностороньому порядку розброюватись і що ми ніколи не погодимось змінювати конституцію на догоду ворога.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:42 Ответить
Точно жодного слова? Статті тут же, на Цензорі, сам знайдеш? Ось тобі для початку:
один
два
три
показать весь комментарий
11.05.2025 21:56 Ответить
"-Не слухай синку цього п#дораса..."- класична українська література , трагедія "Король Літр".
показать весь комментарий
11.05.2025 21:43 Ответить
То з "Гамлєта" цитата, а в "Король Літр" є теж непогана:
Літр (сумно).
Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******…
показать весь комментарий
11.05.2025 21:51 Ответить
Які перемовини з вбивцею?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:44 Ответить
Хитрі ... якщо , звичайно , розуму вистачить надурити вбивцю
показать весь комментарий
11.05.2025 21:47 Ответить
Всі грають вар'ята та тримають дулі у кишенях, намагаючись пошити у дурні іншу сторону...
Світ в якому були наївні дипломати давно закінчився - світ в якому преговори були ради переговорів.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:48 Ответить
Чергове блюзнірське цинічне шоу у виконанні скомороха, який чудово розуміє, що ***** не погодиться на припинення війни на 30 днів. І після цього можна буде зіграти для лохторату сцену "я зробив все що міг... ви ж всі бачили як я старався, ледь не вср....ся" Даремно стараєшся, скоморох, тобі твій оманський партнер вже дав зрозуміти, що готовий розмовляти продовжуючи розпочате в Стамбулі в березні 2022, тобто москалота готова до переговорів лише в руслі стамбульського договорняка-зради-капітуляції, до якої були готові і слуги кремля - зеленський, арахамія, рєзніков, подоляк ... і вони б ше тоді підписали капітуляцію України в Стамбулі, якби не успіхи ЗСУ під Києвом наприкінці березня 2022, а потім на Харківщині, на Херсонщині... Виявилося, що перегоаори по стамбульському договорняку між мацквою та офісом реZEдента закінчилися лише наприкинці 2022, тобто зелені курви до останнього сподівалися підписати капітуляцію України у вигляді стамбульського договорняка. А тепер ця зелена потороч грає "поЦрєота" та виголошує патетично те, на що його оманські партнери з кремля ніколи не підуть. І він чудово це розуміє і його кремлівсько-оманські партнери це чудово розуміють і зроблять все, щоб цей кремлівський скоморох якумога довше залишався при владі, бо чим чорт не жартує, може ще раз вдасться чергові 20% української землі відтяпати завдяки "мудрому керівництву ОПи" на чолі із найвеличнішим ********** в українській історії...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:51 Ответить
для бубона закінчення війни смерті подібно,все що він закидав попереднику виявилось обмовкою по Фрейду.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:58 Ответить
"тобто зелені курви до останнього сподівалися підписати капітуляцію України"

Якби сподівались, то підписали б. І нічим би ти цьому не завадив. Ні ти, ні хтось інший.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:59 Ответить
Помиляєшся, ще й як завадили. Не ти, не твої ЗЕлені алєні, а ЗСУ. Про що я написав ось тут 11.05.2025 21:51 і це вже історичний факт, більше того, зелені покидьки таки парафували той папірець в Стамбулі, руками чи то Арахамії чи то Сашка Чалого, це вже не важливо, але парафування нажаль було, про що фактично каже Пристайко в своєму інтервю УП в березні 2024. Уважно дивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=JZOxt9PQ2Ac&t=4125s і тут https://youtu.be/JZOxt9PQ2Ac?t=4292
показать весь комментарий
11.05.2025 22:11 Ответить
Що означає "парафували"? Чому ж до цих пір не виконали? І щось я не бачу твого пристайка в складі переговорної групи в Стамбулі. Тобто, те інтерв"ю - звичайна маячня і фантазії відкинутого від корита і тому ображеного чергового "екса".
показать весь комментарий
11.05.2025 22:37 Ответить
звичайну маячню верзеш ти, бо будь що намагаєшся виправдати злочини зеленського та його шобли. Пристайко дипломат з досвідом, який не побоявся вказати квартальному гопнику, що є така наука дипломатія, де бикування неприпустиме, за що був звільнений з посади посла в Британії. Але після цього Пристайко не став менш фаховим дипломатом і в нього більш ніж достатньо інформації щодо стамбульського договорняку, яку він дізнається не з газет чи ТГ каналів, а від своїх колег з міністерства закордонних справ, бо колишніх дипломатів не буває. Такі, як ти, зєлєбобікі, нічому не вчаться, ви ще місяць тому верещали, який зелідОр маладєц, що послав нахєр Трампа з його рідкоземельной угодой... проходить два місяці і ви тепер не кліпнувши оком кричите, що рідкозеиельну угоду Трампа конче необхідно підписати і що вона просто чудова... Ви курви без стида й без совісті, без власної думки, про що ви взагалі можете розпатякувати після цього?? Які в тебе є аргументи проти думки Пристайка, окрім смішного намагання ****** помиями фахового дипломата?
показать весь комментарий
11.05.2025 22:59 Ответить
Ще раз питаю: чому до цих пір не здали Україну куйлу, якщо хотіли?
показать весь комментарий
11.05.2025 23:05 Ответить
а як ти собі це уявляєш? виходить зеленський з єрмакомта з 5-6 менеджерами та кажуть, всьо завтра припиняємо спротив, здаємо Україну *****, бо ми з Андрєйьарісичєм в Оманє продали вас, дарагіє таваріщі, за декілька ярдів зелених, які тепер храняться в чорному офшорі - Оманє. Ти так це уявляєш? Шо кварталов надивився? Звісно, враховуючи, що ВІП зрадників не більше сотні і хоч в їхніх руках абсолютна влада, вони не можуть наказати армії та народу України припинити стротив та боротьбу, але вони саботують з середини своїми діями і дипломатію і оборонку і закупівлі і все до чого можуть дотягнутися. І лише такі тупі ідіоти, або вороги, які прикидаються ідіотами, не розуміють цього або роблять вигляд, що не розуміють цього.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:13 Ответить
Хлопчику, ти в якому класі? Якому народу і якій армії? Все вирішують політики. Невже ти справді настільки тупий, що не розумієш, що без державної організації, підтримки та забезпечення, хай би якими б вони не були, армія швидко перетвориться на окремі розрізнені махновські загони, які менш, ніж за рік, втратять боєздатність і будуть розбиті? То сідай і вчи історію. 1918 - 19 роки для початку тобі в поміч.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:23 Ответить
Слухай, туалетний філософ, я бачу ти реально не вдупляєш, що державою керує ******, якій похєр на результат в цій війні. Їм чим гірше тим краще. Це не їхня держава, вони тут на гастролях. Чи ти досі цього не вкурив? Про яку державну огранізацію ти співаєш, малюче, коли тут, на Цензорі, кожне друге повідомлення про мародерство армії. Далеко ходити не треба. Мій підрозділ, донецький напрямок, всі автівки ремонтуємо за власний кошт, все від цвяхів до плівки поліетиленової, щоб від дощу прикритися, за свій кошт, знайомі дроноводи всю комплектуху на дрони для ремонту купляють за власний кошт або за волонтерські, бо навіть ті дрони, що їм передає держава, треба доробляти на місці, бо взяти та полетіти ніхєра не виходить, воно все полуфабрикат. І так всюди. Ви, курви *******, приспані марафонами-кварталами, суки ******, цього не бачите та й ***** вам, якшо навіть побачите. Доречі, ти, Стицько, чому не служиш? Чому під британським прапором сховався? Чи жовто-блакитний тобі поперек пельки, чи тобі какаяразніца, як і твоєму скомороху? Конституція тобі, ухилянт, в поміч - маєш піти захищати твою державу, якщо вона звісно твоя насправді.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:43 Ответить
Так патужна дмешся за гундоса, що, дивись, всерешся. Чи вже?..😁
показать весь комментарий
12.05.2025 00:25 Ответить
Зе придется подыграть ***** и рыжему гандону, ибо в этой идиотской игре, где каждый пытается обставить все так, что бы другой был виноват в нежелании перемирия, нужно не дать себя обыграть. Вот только до сих пор до конца непонятно, на чью чашу весов положит свое слово Трамп, кому он подыграет, когда наши будут находится в уязвимом положении во время переговоров.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:56 Ответить
З тебе перемовник, як з собачого хвоста сито. Йди краще у відставку!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:57 Ответить
Здається, Зеленський як Президент впродовж усієї війни поводить себе більш ніж достойно, на відміну від усіх його попередників.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:12 Ответить
ти що, дзьобнутий?
показать весь комментарий
11.05.2025 22:37 Ответить
Підмазаний без сумніву
показать весь комментарий
12.05.2025 01:33 Ответить
Хрипате опудало не втекло, тому Вавчік - лудший!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 00:10 Ответить
А як же введене указом Зєлєнского рвшення РНБО? Чи такі рішення можна виконувати, лише як вони стосуються Порошенка, а самому Зєлжнскому на ці рішення пофіґ? Може і Порошенку забити? А може до четверга оця ОНБО проведе засідання і рішення відмінять? 🤔 Насправді сумно. Нема гаранта Конституції, є шоумен. Зрозуміло, що пуцин у Стамбул не приїде. Але кацапи там будуть. З тими папірцями, що попередньо погодили арпзамії з умєровими і всілякими чалими (не тим, що Валерій). І не повірю, шо Зєлєнскій не знав, що вони погодили. Їдучи у Стамбул, Зєлєнскій погоджується на продовження того, що там було у 2022-му році. Тим паче, якщо похде без встановлення режиму тиші. Це для Зєлєнского шахматна вилка - не їхати - погано, їхати - теж погано. Так буває, коли у тебе стратегії нема і мислення вистачає лише на сьогоднішній день.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:57 Ответить
Я не думав що керівники країн,в тому числі і України можуть бути до такої ступіні хворі на голову.Ви що думаєте що пуйло приїде в Туреччину?Найдуть тисячу причин що так зустрічі керівників не робляться,треба протокол написати.всі гадають на кавовій гущі,що бункерний готовий до перемир'я.Тільки санкції, та такі щоб через місяць не ніжкам Буша,а кісточкам від тих ніжок кацапи будуть раді плюс поставки зброї в необхідній кількості.Кращий перемовник це ЗСУ!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:59 Ответить
Нажаль не ми обрали президента-ідіота у США, тому доведеться "дограти" цю комедію до кінця в надії, що Америка нарешті отямиться.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:09 Ответить
Але ви обрали президента-ідіота в Україні...
показать весь комментарий
12.05.2025 00:28 Ответить
браво президент Зеленський!👍👍👍

показать весь комментарий
11.05.2025 21:59 Ответить
Тільки що прилетіли каби в синельниковський район. Що з дзеркальщиною?
показать весь комментарий
11.05.2025 22:01 Ответить
Сильный ход

путяра сам предложил Турцию, четверг, при этом не желая останавливать огонь, чтобы пока будет волынить переговоры, захватить ещё что-то и этим давить + в какой-то момент сказать, ну вот на этой линии давайте. И Трамп ему подыгрывал, мол требую от Зеленского немедленно согласиться !

а тут ему - а ты приезжай, я буду лично к этому путяра не готов. Ибо если едет первое лицо, то выйти с переговоров "ни с чем" - облом, типа "а зачем же звал ?" А выходить с миром сейчас он явно не хочет. Но и соскочить как бы не комильфо - так сам же звал, чего ж в кусты ? Ага, так ты блефовал !

В ситуации, когда путяра + Трамп душили Зелю, наш поступил весьма креативно. Я голосовал за Порошенко на выборах, но должен признаться - этот ход чертовски дипломатически красив. Правда, может наши не сами такие умные, может Европа или Британия подсказали. Ну даже если и так - тогда слава Богу, что такие союзники опытные и хитрые есть.
Короче, ЕС и Украина пока что (в этом маленьком дипломатическом эпизоде) обыгрывают россию, США и Китай. Красавцы. Так держать.

Главное в Стамбуле не подписать ничего плохого.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:02 Ответить
Я вам полегшу завдання. ***** не казав що приїде сам лічно. Тампон теж не уточняв що в Турцію приїде *****. Тобто, ***** пришле до Зелі на переговори якогось лоха, бо він сам казав що не визнає Зелю легітимним. Ну потруть вони там щось, домовляться домовлятись далі. Що далі? А тим часом ***** з'їхав з ультиматума про санкції за 30 денне перемир'я і Тампона не підставив. В результаті війна триває далі, а ***** діє ще нагліше бо він всіх опустив і переграв.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:00 Ответить
якщо він не приїде особисто (а він не приїде, думаю), виглядатиме, що трухнув . . .
показать весь комментарий
11.05.2025 23:33 Ответить
Ну і що далі? Я впевнений ***** це виставить ще як велику перемогу. Мовляв Зеленський благав про перемир'я але ***** не веде переговори з нелегітимними і фошистами. А Тампон заявить що Україна повинна швиденько провести вибори і вибрати того з ким ***** захоче вести справи
показать весь комментарий
11.05.2025 23:37 Ответить
Це ж Ху..ла там і заарештувати можна, якщо не помиляюсь Турція є учасником Римського статуту.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:06 Ответить
Да не будет там никакого х***а, максимум третьесортная делегация. Для поездок х***а, подготовка начинается за несколько месяцев...
показать весь комментарий
11.05.2025 23:07 Ответить
Конечно чуть смешно так делать---но та комедь что порят иные на высоких должностях---так можно и так Зеленскому зделать. Сесть в 6 утра в самолёт в Польше, предварительно с Эрдоганом созвонившись и посидеть в Стамбуле до часу дня. Ожидая царя всея руси отсоси. А к вечеру вернутся. Толку конечно мало---но шуму будет очень много. Только нестандартные решения иногда дают сильные результаты.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:11 Ответить
Молодец Зеленский !!!
Поднялся над Трамплом и ******.
Переговоры нужно вести , непрерывно заключать перемирие и объявлять прекращение огня!
2 десятка ********** за столом переговоров могут круглосуточно спорить и болтать.
Это ни сколько не мешает истреблять кацапов при любой провокации и нарушении договорённостей.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:11 Ответить
Ми готові говорити

Що тільки не наобіцяєш, коли фсб-шна праска прикладена до дупи Зеленського.
Знає кішка, чиє сало з'їла.

Стамбул-2.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:22 Ответить
То для чого три роки людей клав у посадках ? Щоб потом ми готовi?
показать весь комментарий
11.05.2025 22:30 Ответить
Як мінімум вже на рік подовжив свою влалу. А тих пересічних чого жаліти.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:48 Ответить
ага, стадіон - так стадіон... іще не награвся, підар зелений...
показать весь комментарий
11.05.2025 22:46 Ответить
Якщо і поїдете, пане президенте, вас примусять говорити з помічником двірника мзс росії. І примушувати вас буде Трамп. Йому на...рати як це буде виглядати, бо треба завжди наперед думати, що казати і сім раз відміряти перш ніж робити такі заяви, чітко необумовивши всі аспекти.
Оман обман.
показать весь комментарий
11.05.2025 22:51 Ответить
Володя - Ты не реальный мудак и пиз..бол! Где Баконов? Где честный рассказ о том как 1 мая будем кушать шашлычок 2022году? Как Ты жо..у рвал что переговоров не будет?! КЛОУН!
показать весь комментарий
12.05.2025 00:01 Ответить
напевно готується новий стамбульській договорняк, а ***** пішле домовлятися двійника... Чи ви вірите що припинення вогню буде реальним?
показать весь комментарий
12.05.2025 00:16 Ответить
зеленський здає Україну. Спочатку розікрав і дав зруйнувати країну, обезголовив і обезкровив Армію, а тепер здасть ***** на його умовах. зеленський НЕУКРАЇНЕЦЬ і йому "какая разніца"...
А у Штатах їм уже приготовили містечко по програмі захисту свідків. З награбованим.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:12 Ответить
Вірна заява.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:47 Ответить
Цього безтолкового мудака, самого та ще й без намордника не можа допускати до будь-яких переговорів. Де зявляється це чмо, там обовязково буде прокол.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:51 Ответить
 
 