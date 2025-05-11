Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня с завтрашнего дня, при этом Силы обороны будут зеркально реагировать на действия россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня - это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально - чтобы это было честно. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим. И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают. ", - Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

