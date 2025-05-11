Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує припинення вогню від завтра, водночас Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують. ", - Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Світ в якому були наївні дипломати давно закінчився - світ в якому преговори були ради переговорів.
Якби сподівались, то підписали б. І нічим би ти цьому не завадив. Ні ти, ні хтось інший.
путяра сам предложил Турцию, четверг, при этом не желая останавливать огонь, чтобы пока будет волынить переговоры, захватить ещё что-то и этим давить + в какой-то момент сказать, ну вот на этой линии давайте. И Трамп ему подыгрывал, мол требую от Зеленского немедленно согласиться !
а тут ему - а ты приезжай, я буду лично к этому путяра не готов. Ибо если едет первое лицо, то выйти с переговоров "ни с чем" - облом, типа "а зачем же звал ?" А выходить с миром сейчас он явно не хочет. Но и соскочить как бы не комильфо - так сам же звал, чего ж в кусты ? Ага, так ты блефовал !
В ситуации, когда путяра + Трамп душили Зелю, наш поступил весьма креативно. Я голосовал за Порошенко на выборах, но должен признаться - этот ход чертовски дипломатически красив. Правда, может наши не сами такие умные, может Европа или Британия подсказали. Ну даже если и так - тогда слава Богу, что такие союзники опытные и хитрые есть.
Короче, ЕС и Украина пока что (в этом маленьком дипломатическом эпизоде) обыгрывают россию, США и Китай. Красавцы. Так держать.
Главное в Стамбуле не подписать ничего плохого.
Поднялся над Трамплом и ******.
Переговоры нужно вести , непрерывно заключать перемирие и объявлять прекращение огня!
2 десятка ********** за столом переговоров могут круглосуточно спорить и болтать.
Это ни сколько не мешает истреблять кацапов при любой провокации и нарушении договорённостей.
Що тільки не наобіцяєш, коли фсб-шна праска прикладена до дупи Зеленського.
Знає кішка, чиє сало з'їла.
Стамбул-2.
Оман обман.
А у Штатах їм уже приготовили містечко по програмі захисту свідків. З награбованим.