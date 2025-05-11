УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9754 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ Зеленський погодився на зустріч з Путіним
6 214 96

Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує припинення вогню від завтра, водночас Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують. ", - Зеленський.

Читайте: Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, - Рінкевичс про реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) звернення (655) путін володимир (24566) переговори з Росією (1400) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян. Зараз в Київі повітряна тривога. На моцкву зараз теж щось дзеркально летить чи ми просто дзеркально будемо дивитись в дзеркало і витирати кров і соплі?
показати весь коментар
11.05.2025 21:31 Відповісти
+14
у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів.

 Це тільки повія дешева може таке сказати, що вона на все згідна і в любих позах. Це вже якийсь повний звіздець таке говорити що ми на все згідні ради закінчити війну. Це ж вже було і в результаті отримали те що маємо
показати весь коментар
11.05.2025 21:36 Відповісти
+13
"Стамбульські 1б"
показати весь коментар
11.05.2025 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Стамбульські 1б"
показати весь коментар
11.05.2025 21:29 Відповісти
кінчене чмо Зеленський якшо це він буде вести переговори з РФ. це все ж було- хай тоді пи**дує з президентського поста якшо воно таке нікчемно сцикливе
показати весь коментар
11.05.2025 21:39 Відповісти
Це КВН.
Конкурс капітанав.
На крові і руїнах.
Той випадок коли невіглас зав'язав на себе управління літаком який бачив лише в кіно.
Це найгірше що могло статися з армією левів - тупе ішачило на її чолі...
показати весь коментар
11.05.2025 23:10 Відповісти
Треба було дзеркально відповідати 8-9 травня.А то може хтось тепер сказати або подумати :"трєпло"...
показати весь коментар
11.05.2025 21:30 Відповісти
Все вірною. Саме на часі витягувати кремлівського пацюка на прилюдне світове обговорення. Йому кінець.
показати весь коментар
11.05.2025 21:30 Відповісти
галстух само собою, а рояль обовязково візьми і покажи на що здатен.
показати весь коментар
11.05.2025 22:13 Відповісти
Все вірно робить Зеленський - демонструвати готовність до "переговорів" одночасно готуючись до боротьби !
показати весь коментар
11.05.2025 21:31 Відповісти
Так,ми добре знаемо,що путіна не буде.Навіть його смерть не виправдуе його відсутність.Так що чекаемо на путіна.
показати весь коментар
11.05.2025 21:34 Відповісти
Факт в тому що ЗЕ сказав що готовий в любих форматах і в любих позах. І даже якщо ***** не приїде то все одно санкцій про які всі так довго говорили не буде. Тому що рашисти видвинуть свої вимоги а Тампон скаже Україні нагинатися рачком і їх виконати. Бо Тампону позаріз потрібна зараз якась перемога і нобелівська премія миру, даже якщо він здасть Україну з потрохами
показати весь коментар
11.05.2025 21:40 Відповісти
Та то проблеми трампа. Ми тут до чого.
показати весь коментар
11.05.2025 21:41 Відповісти
От і я не розумію навіщо ми швидко підриваємось і біжимо виконувати забаганки ***** і Тампона в шкоду собі. Тампону все одно, він висрав щось і пішов грати в гольф бо йому насрати на Україну. А що буде з нами в Україні? Це ставити себе нижче плінтуса висунувши язика бігти лизати сраку московським тварям. ***** доречі ніразу не виконав вимоги України і Тампона.
показати весь коментар
11.05.2025 21:49 Відповісти
зейло цє не Україна , і , як, щоб було все так легко :" путлер , стоять , раз -два , то і війни б не було Трампло , легалізувало Террориста ***** , взявши зейло за кріптогамаці і всіх ойго менеджерів -мародерів
показати весь коментар
11.05.2025 22:54 Відповісти
Тобто - зараз Україна повинна сказати Тромбу - іди в зад ! Ми не хочемо ніяких перемовин ! Так ...?
показати весь коментар
11.05.2025 21:42 Відповісти
які перемовини , якщо террорист ***** , сміеться над трампоном , погрожує всій Европі , а Україну змушує здатись
показати весь коментар
11.05.2025 22:57 Відповісти
До якої бородьби,протверезійте,єдине до чого готовий зеленський це до капітуляції,як і було домовлено.
показати весь коментар
11.05.2025 22:40 Відповісти
Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян. Зараз в Київі повітряна тривога. На моцкву зараз теж щось дзеркально летить чи ми просто дзеркально будемо дивитись в дзеркало і витирати кров і соплі?
показати весь коментар
11.05.2025 21:31 Відповісти
теж у Сумах...
показати весь коментар
11.05.2025 21:43 Відповісти
https://map.ukrainealarm.com/
показати весь коментар
11.05.2025 21:45 Відповісти
На дєвятає мая зєля лічна с малюком атправіл сотні дронав на мацкву как абєщалі всє експєрди с єдінага марафоНах. Тепер потрібно трохи часу ,щоб виготовити нові.
показати весь коментар
11.05.2025 22:48 Відповісти
Ми то може й готові - але це ж не з розумним зайти - перед нами вбивця і ми слабші - шей Трампа хтось покусав
показати весь коментар
11.05.2025 21:31 Відповісти
І справді путужно вже.
показати весь коментар
11.05.2025 21:32 Відповісти
Зараз, Суми.. 21.30. Тривога. Щось довбануло. Ілюстрація до бажання пині миритися?
показати весь коментар
11.05.2025 21:33 Відповісти
А як , по вашому , повинно виглядати це бажання ?
показати весь коментар
11.05.2025 21:34 Відповісти
Питання риторичне, пояснюю
показати весь коментар
11.05.2025 21:44 Відповісти
Штахети летять, може розвернуться назад, а вава?
показати весь коментар
11.05.2025 21:35 Відповісти
Зеленський, не забудь парабеллум! Чи то краще сало з полонієм?
показати весь коментар
11.05.2025 21:36 Відповісти
у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів.

 Це тільки повія дешева може таке сказати, що вона на все згідна і в любих позах. Це вже якийсь повний звіздець таке говорити що ми на все згідні ради закінчити війну. Це ж вже було і в результаті отримали те що маємо
показати весь коментар
11.05.2025 21:36 Відповісти
Сам де?
показати весь коментар
11.05.2025 21:38 Відповісти
Я в Україні. А ти де кацапа? Хоча я я так бачу що здалеку сериш
показати весь коментар
11.05.2025 21:42 Відповісти
Я в Україні. Далі що?
показати весь коментар
11.05.2025 21:45 Відповісти
Ну це не ×уйлу і ×уйлятам адресовано, а Трампону і трампонятам.
показати весь коментар
11.05.2025 21:42 Відповісти
під**кі однодневки акаунти тут як тут
показати весь коментар
11.05.2025 21:40 Відповісти
Окопщики полізли,дегенерати,щоб таке питання задавати,треба самому в окопі бути,а не седіти з обосраними штанями,і свої висери писати.
показати весь коментар
11.05.2025 22:43 Відповісти
а ти, мабудь згоден хоч завтра вже стояти на колінах перед вяликим путеном..!? Хто відповість за сотні тисяч вбитих, покалічених, згвалтованих Українців.. ?? Ясно, що не ти, паскуда кацапська !
показати весь коментар
11.05.2025 21:47 Відповісти
" І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини - ми готові до будь-яких форматів."

це сказав твій презедент
показати весь коментар
11.05.2025 22:35 Відповісти
💯
показати весь коментар
12.05.2025 01:23 Відповісти
Та буде як в тому анекдоті:
-Ну що, друже, як с дівчиною позустрівся?
-Добре, дуже добре, до ранку ажно 4 рази скінчив!!!!
- Ого-го, а вона як?
-А вона не прийшла
показати весь коментар
11.05.2025 21:38 Відповісти
Зараз місцева войовнича диванна братія розмаже зеленського...
показати весь коментар
11.05.2025 21:39 Відповісти
- оце він "засмутиться" ...
показати весь коментар
11.05.2025 21:40 Відповісти
Іуда, ти ще своїх дітей не продало пуйлу за нафтодолари як твій зєбенський?
показати весь коментар
12.05.2025 01:25 Відповісти
Не буде ніякого закінчення війни та переговорів поки ЗСУ не виб'ють кацапстанців за межі території України, не розповсюджуй кацапстанську пропаганду!
показати весь коментар
11.05.2025 21:40 Відповісти
На жаль клоун так і не став президентом ,минулий рік пройшов при пустопорожніх словах про "мирний саміт" який став провальним ,цей рік як скаже трамп мир за будь яку ціну і жодного слова про те на що ми ніколи не погодимось ,а саме про визнання окупованих територій за росією ,про те що ми ніколи не будем в одностороньому порядку розброюватись і що ми ніколи не погодимось змінювати конституцію на догоду ворога.
показати весь коментар
11.05.2025 21:42 Відповісти
Точно жодного слова? Статті тут же, на Цензорі, сам знайдеш? Ось тобі для початку:
один
два
три
показати весь коментар
11.05.2025 21:56 Відповісти
"-Не слухай синку цього п#дораса..."- класична українська література , трагедія "Король Літр".
показати весь коментар
11.05.2025 21:43 Відповісти
То з "Гамлєта" цитата, а в "Король Літр" є теж непогана:
Літр (сумно).
Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******…
показати весь коментар
11.05.2025 21:51 Відповісти
Які перемовини з вбивцею?
показати весь коментар
11.05.2025 21:44 Відповісти
Хитрі ... якщо , звичайно , розуму вистачить надурити вбивцю
показати весь коментар
11.05.2025 21:47 Відповісти
Всі грають вар'ята та тримають дулі у кишенях, намагаючись пошити у дурні іншу сторону...
Світ в якому були наївні дипломати давно закінчився - світ в якому преговори були ради переговорів.
показати весь коментар
11.05.2025 21:48 Відповісти
Чергове блюзнірське цинічне шоу у виконанні скомороха, який чудово розуміє, що ***** не погодиться на припинення війни на 30 днів. І після цього можна буде зіграти для лохторату сцену "я зробив все що міг... ви ж всі бачили як я старався, ледь не вср....ся" Даремно стараєшся, скоморох, тобі твій оманський партнер вже дав зрозуміти, що готовий розмовляти продовжуючи розпочате в Стамбулі в березні 2022, тобто москалота готова до переговорів лише в руслі стамбульського договорняка-зради-капітуляції, до якої були готові і слуги кремля - зеленський, арахамія, рєзніков, подоляк ... і вони б ше тоді підписали капітуляцію України в Стамбулі, якби не успіхи ЗСУ під Києвом наприкінці березня 2022, а потім на Харківщині, на Херсонщині... Виявилося, що перегоаори по стамбульському договорняку між мацквою та офісом реZEдента закінчилися лише наприкинці 2022, тобто зелені курви до останнього сподівалися підписати капітуляцію України у вигляді стамбульського договорняка. А тепер ця зелена потороч грає "поЦрєота" та виголошує патетично те, на що його оманські партнери з кремля ніколи не підуть. І він чудово це розуміє і його кремлівсько-оманські партнери це чудово розуміють і зроблять все, щоб цей кремлівський скоморох якумога довше залишався при владі, бо чим чорт не жартує, може ще раз вдасться чергові 20% української землі відтяпати завдяки "мудрому керівництву ОПи" на чолі із найвеличнішим ********** в українській історії...
показати весь коментар
11.05.2025 21:51 Відповісти
для бубона закінчення війни смерті подібно,все що він закидав попереднику виявилось обмовкою по Фрейду.
показати весь коментар
11.05.2025 21:58 Відповісти
"тобто зелені курви до останнього сподівалися підписати капітуляцію України"

Якби сподівались, то підписали б. І нічим би ти цьому не завадив. Ні ти, ні хтось інший.
показати весь коментар
11.05.2025 21:59 Відповісти
Помиляєшся, ще й як завадили. Не ти, не твої ЗЕлені алєні, а ЗСУ. Про що я написав ось тут 11.05.2025 21:51 і це вже історичний факт, більше того, зелені покидьки таки парафували той папірець в Стамбулі, руками чи то Арахамії чи то Сашка Чалого, це вже не важливо, але парафування нажаль було, про що фактично каже Пристайко в своєму інтервю УП в березні 2024. Уважно дивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=JZOxt9PQ2Ac&t=4125s і тут https://youtu.be/JZOxt9PQ2Ac?t=4292
показати весь коментар
11.05.2025 22:11 Відповісти
Що означає "парафували"? Чому ж до цих пір не виконали? І щось я не бачу твого пристайка в складі переговорної групи в Стамбулі. Тобто, те інтерв"ю - звичайна маячня і фантазії відкинутого від корита і тому ображеного чергового "екса".
показати весь коментар
11.05.2025 22:37 Відповісти
звичайну маячню верзеш ти, бо будь що намагаєшся виправдати злочини зеленського та його шобли. Пристайко дипломат з досвідом, який не побоявся вказати квартальному гопнику, що є така наука дипломатія, де бикування неприпустиме, за що був звільнений з посади посла в Британії. Але після цього Пристайко не став менш фаховим дипломатом і в нього більш ніж достатньо інформації щодо стамбульського договорняку, яку він дізнається не з газет чи ТГ каналів, а від своїх колег з міністерства закордонних справ, бо колишніх дипломатів не буває. Такі, як ти, зєлєбобікі, нічому не вчаться, ви ще місяць тому верещали, який зелідОр маладєц, що послав нахєр Трампа з його рідкоземельной угодой... проходить два місяці і ви тепер не кліпнувши оком кричите, що рідкозеиельну угоду Трампа конче необхідно підписати і що вона просто чудова... Ви курви без стида й без совісті, без власної думки, про що ви взагалі можете розпатякувати після цього?? Які в тебе є аргументи проти думки Пристайка, окрім смішного намагання ****** помиями фахового дипломата?
показати весь коментар
11.05.2025 22:59 Відповісти
Ще раз питаю: чому до цих пір не здали Україну куйлу, якщо хотіли?
показати весь коментар
11.05.2025 23:05 Відповісти
а як ти собі це уявляєш? виходить зеленський з єрмакомта з 5-6 менеджерами та кажуть, всьо завтра припиняємо спротив, здаємо Україну *****, бо ми з Андрєйьарісичєм в Оманє продали вас, дарагіє таваріщі, за декілька ярдів зелених, які тепер храняться в чорному офшорі - Оманє. Ти так це уявляєш? Шо кварталов надивився? Звісно, враховуючи, що ВІП зрадників не більше сотні і хоч в їхніх руках абсолютна влада, вони не можуть наказати армії та народу України припинити стротив та боротьбу, але вони саботують з середини своїми діями і дипломатію і оборонку і закупівлі і все до чого можуть дотягнутися. І лише такі тупі ідіоти, або вороги, які прикидаються ідіотами, не розуміють цього або роблять вигляд, що не розуміють цього.
показати весь коментар
11.05.2025 23:13 Відповісти
Хлопчику, ти в якому класі? Якому народу і якій армії? Все вирішують політики. Невже ти справді настільки тупий, що не розумієш, що без державної організації, підтримки та забезпечення, хай би якими б вони не були, армія швидко перетвориться на окремі розрізнені махновські загони, які менш, ніж за рік, втратять боєздатність і будуть розбиті? То сідай і вчи історію. 1918 - 19 роки для початку тобі в поміч.
показати весь коментар
11.05.2025 23:23 Відповісти
Слухай, туалетний філософ, я бачу ти реально не вдупляєш, що державою керує ******, якій похєр на результат в цій війні. Їм чим гірше тим краще. Це не їхня держава, вони тут на гастролях. Чи ти досі цього не вкурив? Про яку державну огранізацію ти співаєш, малюче, коли тут, на Цензорі, кожне друге повідомлення про мародерство армії. Далеко ходити не треба. Мій підрозділ, донецький напрямок, всі автівки ремонтуємо за власний кошт, все від цвяхів до плівки поліетиленової, щоб від дощу прикритися, за свій кошт, знайомі дроноводи всю комплектуху на дрони для ремонту купляють за власний кошт або за волонтерські, бо навіть ті дрони, що їм передає держава, треба доробляти на місці, бо взяти та полетіти ніхєра не виходить, воно все полуфабрикат. І так всюди. Ви, курви *******, приспані марафонами-кварталами, суки ******, цього не бачите та й ***** вам, якшо навіть побачите. Доречі, ти, Стицько, чому не служиш? Чому під британським прапором сховався? Чи жовто-блакитний тобі поперек пельки, чи тобі какаяразніца, як і твоєму скомороху? Конституція тобі, ухилянт, в поміч - маєш піти захищати твою державу, якщо вона звісно твоя насправді.
показати весь коментар
11.05.2025 23:43 Відповісти
Так патужна дмешся за гундоса, що, дивись, всерешся. Чи вже?..😁
показати весь коментар
12.05.2025 00:25 Відповісти
Зе придется подыграть ***** и рыжему гандону, ибо в этой идиотской игре, где каждый пытается обставить все так, что бы другой был виноват в нежелании перемирия, нужно не дать себя обыграть. Вот только до сих пор до конца непонятно, на чью чашу весов положит свое слово Трамп, кому он подыграет, когда наши будут находится в уязвимом положении во время переговоров.
показати весь коментар
11.05.2025 21:56 Відповісти
З тебе перемовник, як з собачого хвоста сито. Йди краще у відставку!
показати весь коментар
11.05.2025 21:57 Відповісти
Здається, Зеленський як Президент впродовж усієї війни поводить себе більш ніж достойно, на відміну від усіх його попередників.
показати весь коментар
11.05.2025 22:12 Відповісти
ти що, дзьобнутий?
показати весь коментар
11.05.2025 22:37 Відповісти
Підмазаний без сумніву
показати весь коментар
12.05.2025 01:33 Відповісти
Хрипате опудало не втекло, тому Вавчік - лудший!!!
показати весь коментар
12.05.2025 00:10 Відповісти
А як же введене указом Зєлєнского рвшення РНБО? Чи такі рішення можна виконувати, лише як вони стосуються Порошенка, а самому Зєлжнскому на ці рішення пофіґ? Може і Порошенку забити? А може до четверга оця ОНБО проведе засідання і рішення відмінять? 🤔 Насправді сумно. Нема гаранта Конституції, є шоумен. Зрозуміло, що пуцин у Стамбул не приїде. Але кацапи там будуть. З тими папірцями, що попередньо погодили арпзамії з умєровими і всілякими чалими (не тим, що Валерій). І не повірю, шо Зєлєнскій не знав, що вони погодили. Їдучи у Стамбул, Зєлєнскій погоджується на продовження того, що там було у 2022-му році. Тим паче, якщо похде без встановлення режиму тиші. Це для Зєлєнского шахматна вилка - не їхати - погано, їхати - теж погано. Так буває, коли у тебе стратегії нема і мислення вистачає лише на сьогоднішній день.
показати весь коментар
11.05.2025 21:57 Відповісти
Я не думав що керівники країн,в тому числі і України можуть бути до такої ступіні хворі на голову.Ви що думаєте що пуйло приїде в Туреччину?Найдуть тисячу причин що так зустрічі керівників не робляться,треба протокол написати.всі гадають на кавовій гущі,що бункерний готовий до перемир'я.Тільки санкції, та такі щоб через місяць не ніжкам Буша,а кісточкам від тих ніжок кацапи будуть раді плюс поставки зброї в необхідній кількості.Кращий перемовник це ЗСУ!
показати весь коментар
11.05.2025 21:59 Відповісти
Нажаль не ми обрали президента-ідіота у США, тому доведеться "дограти" цю комедію до кінця в надії, що Америка нарешті отямиться.
показати весь коментар
11.05.2025 22:09 Відповісти
Але ви обрали президента-ідіота в Україні...
показати весь коментар
12.05.2025 00:28 Відповісти
браво президент Зеленський!👍👍👍

показати весь коментар
11.05.2025 21:59 Відповісти
Тільки що прилетіли каби в синельниковський район. Що з дзеркальщиною?
показати весь коментар
11.05.2025 22:01 Відповісти
Сильный ход

путяра сам предложил Турцию, четверг, при этом не желая останавливать огонь, чтобы пока будет волынить переговоры, захватить ещё что-то и этим давить + в какой-то момент сказать, ну вот на этой линии давайте. И Трамп ему подыгрывал, мол требую от Зеленского немедленно согласиться !

а тут ему - а ты приезжай, я буду лично к этому путяра не готов. Ибо если едет первое лицо, то выйти с переговоров "ни с чем" - облом, типа "а зачем же звал ?" А выходить с миром сейчас он явно не хочет. Но и соскочить как бы не комильфо - так сам же звал, чего ж в кусты ? Ага, так ты блефовал !

В ситуации, когда путяра + Трамп душили Зелю, наш поступил весьма креативно. Я голосовал за Порошенко на выборах, но должен признаться - этот ход чертовски дипломатически красив. Правда, может наши не сами такие умные, может Европа или Британия подсказали. Ну даже если и так - тогда слава Богу, что такие союзники опытные и хитрые есть.
Короче, ЕС и Украина пока что (в этом маленьком дипломатическом эпизоде) обыгрывают россию, США и Китай. Красавцы. Так держать.

Главное в Стамбуле не подписать ничего плохого.
показати весь коментар
11.05.2025 22:02 Відповісти
Я вам полегшу завдання. ***** не казав що приїде сам лічно. Тампон теж не уточняв що в Турцію приїде *****. Тобто, ***** пришле до Зелі на переговори якогось лоха, бо він сам казав що не визнає Зелю легітимним. Ну потруть вони там щось, домовляться домовлятись далі. Що далі? А тим часом ***** з'їхав з ультиматума про санкції за 30 денне перемир'я і Тампона не підставив. В результаті війна триває далі, а ***** діє ще нагліше бо він всіх опустив і переграв.
показати весь коментар
11.05.2025 23:00 Відповісти
якщо він не приїде особисто (а він не приїде, думаю), виглядатиме, що трухнув . . .
показати весь коментар
11.05.2025 23:33 Відповісти
Ну і що далі? Я впевнений ***** це виставить ще як велику перемогу. Мовляв Зеленський благав про перемир'я але ***** не веде переговори з нелегітимними і фошистами. А Тампон заявить що Україна повинна швиденько провести вибори і вибрати того з ким ***** захоче вести справи
показати весь коментар
11.05.2025 23:37 Відповісти
Це ж Ху..ла там і заарештувати можна, якщо не помиляюсь Турція є учасником Римського статуту.
показати весь коментар
11.05.2025 22:06 Відповісти
Да не будет там никакого х***а, максимум третьесортная делегация. Для поездок х***а, подготовка начинается за несколько месяцев...
показати весь коментар
11.05.2025 23:07 Відповісти
Конечно чуть смешно так делать---но та комедь что порят иные на высоких должностях---так можно и так Зеленскому зделать. Сесть в 6 утра в самолёт в Польше, предварительно с Эрдоганом созвонившись и посидеть в Стамбуле до часу дня. Ожидая царя всея руси отсоси. А к вечеру вернутся. Толку конечно мало---но шуму будет очень много. Только нестандартные решения иногда дают сильные результаты.
показати весь коментар
11.05.2025 22:11 Відповісти
Молодец Зеленский !!!
Поднялся над Трамплом и ******.
Переговоры нужно вести , непрерывно заключать перемирие и объявлять прекращение огня!
2 десятка ********** за столом переговоров могут круглосуточно спорить и болтать.
Это ни сколько не мешает истреблять кацапов при любой провокации и нарушении договорённостей.
показати весь коментар
11.05.2025 22:11 Відповісти
Ми готові говорити

Що тільки не наобіцяєш, коли фсб-шна праска прикладена до дупи Зеленського.
Знає кішка, чиє сало з'їла.

Стамбул-2.
показати весь коментар
11.05.2025 22:22 Відповісти
То для чого три роки людей клав у посадках ? Щоб потом ми готовi?
показати весь коментар
11.05.2025 22:30 Відповісти
Як мінімум вже на рік подовжив свою влалу. А тих пересічних чого жаліти.
показати весь коментар
11.05.2025 22:48 Відповісти
ага, стадіон - так стадіон... іще не награвся, підар зелений...
показати весь коментар
11.05.2025 22:46 Відповісти
Якщо і поїдете, пане президенте, вас примусять говорити з помічником двірника мзс росії. І примушувати вас буде Трамп. Йому на...рати як це буде виглядати, бо треба завжди наперед думати, що казати і сім раз відміряти перш ніж робити такі заяви, чітко необумовивши всі аспекти.
Оман обман.
показати весь коментар
11.05.2025 22:51 Відповісти
Володя - Ты не реальный мудак и пиз..бол! Где Баконов? Где честный рассказ о том как 1 мая будем кушать шашлычок 2022году? Как Ты жо..у рвал что переговоров не будет?! КЛОУН!
показати весь коментар
12.05.2025 00:01 Відповісти
напевно готується новий стамбульській договорняк, а ***** пішле домовлятися двійника... Чи ви вірите що припинення вогню буде реальним?
показати весь коментар
12.05.2025 00:16 Відповісти
зеленський здає Україну. Спочатку розікрав і дав зруйнувати країну, обезголовив і обезкровив Армію, а тепер здасть ***** на його умовах. зеленський НЕУКРАЇНЕЦЬ і йому "какая разніца"...
А у Штатах їм уже приготовили містечко по програмі захисту свідків. З награбованим.
показати весь коментар
12.05.2025 06:12 Відповісти
Вірна заява.
показати весь коментар
12.05.2025 06:47 Відповісти
Цього безтолкового мудака, самого та ще й без намордника не можа допускати до будь-яких переговорів. Де зявляється це чмо, там обовязково буде прокол.
показати весь коментар
12.05.2025 06:51 Відповісти
 
 