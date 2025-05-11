Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує припинення вогню від завтра, водночас Сили оборони будуть дзеркально реагувати на дії росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують. ", - Зеленський.

Читайте: Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, - Рінкевичс про реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"