Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР
У МЗС Китаю заявили, що підтримують усі зусилля щодо політичного врегулювання "української кризи", зокрема й запропоноване Україною, Європою і Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи згадану ініціативу України та країн-партнерів від 10 травня.
"Щодо "української кризи" позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - зазначив речник.
Він зауважив, що в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання "кризи".
"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із "кризи" є діалог та переговори", - наголосив речник.
Крім того, він прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про необхідність активнішої участі великих держав, зокрема Туреччини і КНР, для припинення російсько-української війни: "Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" й досягненні довгострокового миру".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
