Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
5 021 24

Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР

МЗС КНР про 30-денне перемир’я

У МЗС Китаю заявили, що підтримують усі зусилля щодо політичного врегулювання "української кризи", зокрема й запропоноване Україною, Європою і Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи згадану ініціативу України та країн-партнерів від 10 травня.

"Щодо "української кризи" позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - зазначив речник.

Він зауважив, що в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання "кризи".

"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із "кризи" є діалог та переговори", - наголосив речник.

Крім того, він прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про необхідність активнішої участі великих держав, зокрема Туреччини і КНР, для припинення російсько-української війни: "Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" й досягненні довгострокового миру".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Китай (4816) перемир'я (1004) припинення вогню (327)
Топ коментарі
+9
а когда Японцы китайцев в 30-40х резали это тоже "крыза" была или "сво" какой то? что китайские "товарищи" говорят?
показати весь коментар
12.05.2025 12:42 Відповісти
+8
СЯО - "самурайська японська операція"
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
+4
А ***** чомусь проти.
Як же таке може бути, щоб ***** свого господаря не слухався.
Хіба що у тому разі, якщо господар попередньо дав настанови на його публічні висловлювання уваги не звертати, а продовжувати воювати і одночасно наполягати на переговорах.
Суто для того, щоб принизити Захід, показати, хто "головний", і цей "головний" начебто незалежний.
Ага, бачили ту "незалежність" на початку 2022-го в Казахстані.
показати весь коментар
12.05.2025 12:40 Відповісти
супер, дякую
показати весь коментар
12.05.2025 13:20 Відповісти
Рузьге,водкі нет,-тібє-вассалу нікто не разрєшал сегодня зарєгать тут сваі рога і комментіровать пріказ велікого хаспадіна с узкімі глазамі.
показати весь коментар
12.05.2025 13:02 Відповісти
Ти хто таке,щоб вказувати і судити хто бреше,-розпочни з свого ******** плешивого.
Весь цивілізований світ - з нами. Диктатори,узурпатори,талібано-людоїдоафрикано-з вами,-що не зрозуміло?
І Крим -Український,-також не ззрозуміло?
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХА - вірити Китаю, ну да ну да. Само собою
показати весь коментар
12.05.2025 12:50 Відповісти
Зрозуміло, чому Китай "за". Напхати за ці 30 діб обом воюючим сторонам побільше своїх дронів.
показати весь коментар
12.05.2025 13:04 Відповісти
Після зустрічі Сі з Пу китайці тепер теж зробилися бандерівцями.
Тільки вузькоглазими...
показати весь коментар
12.05.2025 13:05 Відповісти
Угода «Сі - «Мотор Сі» ?
показати весь коментар
12.05.2025 13:12 Відповісти
Москалі+китайози******!
показати весь коментар
12.05.2025 13:22 Відповісти
Хазяїн одобріл, однако.
показати весь коментар
12.05.2025 13:52 Відповісти
***** косоглазые...
показати весь коментар
12.05.2025 13:58 Відповісти
мразі ******... вірну характеристику дав їм Альберт Айнштайн...
показати весь коментар
12.05.2025 15:32 Відповісти
Китай уже опроверг выдумку журналиста, а censor.net не торопится сообщать правду.
показати весь коментар
12.05.2025 15:52 Відповісти
Деребан, война, окурок: Путин ртом Медведева распетушился на вестников перемирия
https://www.youtube.com/watch?v=QVaD5giwySs
показати весь коментар
12.05.2025 18:43 Відповісти
 
 