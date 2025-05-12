УКР
Новини Мирні перемовини
Путін чітко окреслив позицію щодо переговорів з Україною. Мова ультиматумів неприйнятна для Москви, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін чітко та недвозначно окреслив позицію поновлення переговорів з Україною без попередніх умов.

У цьому запевняє речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він також наполягає, що підхід Путіна вже нібито підтримали лідери низки держав, зокрема американський президент Дональд Трамп.

"Ми налаштовані на серйозний пошук шляхів урегулювання", - додав Пєсков.

"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти", - також переконує він.

Нагадаємо, раніше в уряді ФРН заявили, що Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

перемовини (3060) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24596) ультиматум (33)
+27
давайте быкуйте и дальше.... Не останавливайтесь
+15
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
+14
Ну так, в розумінні русні, тільки русня може розмовляти мовою ультиматумів.
Ілі прінімаєтє всє наші условія міра, ілі ви міра нє хотітє, потому ми винуждєни воєвать дальшє.
Ну курва, знову європейцям саміти проводити, ех. Закликали закликали, а воно ніяк - чого б то?
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
Нуууу! Це Вам користі ніякої. А Єрмаку користь є. Віг сам не жасть збрехати. Різнакористь. Піарна, монетарна, в деякій мірі навіть іміджева.
Чувак на всім вертіти що для вас прийнятно!! Для неас теж не прийнятно 500 000 убитими і 14 млн біженців
Ну так, в розумінні русні, тільки русня може розмовляти мовою ультиматумів.
Ілі прінімаєтє всє наші условія міра, ілі ви міра нє хотітє, потому ми винуждєни воєвать дальшє.
Звісно. Позиція сильнішого. Якби зараз на фронті вперед просувались не кацапи, а ЗСУ, то ультиматуми ставила б Україна. А такий момент був. Після Харківської операції. Кацапи тоді були добряче деморалізовані. А тепер все, пізно.
Те просування дуже недовго тривало. Фронти в двох місцях обвалились тижні за три, русня відкотилась на нові рубежі, де закріпилась - і все.
Наші вже не ризикнули в Кремінну і Рубіжне заходити, щоб самим в оточення не потрапити.
Недовго, але результативно. Кацапня, повторюю, була серйозно деморалізована.
Недового. А такі речі швидко не робляться. ***** б почало тягнути час, як от зараз, воно це вміє. За цей час русня роздуплилась, зупинила наступ ЗСУ - і все, немає вашої переваги.
Наступ русні триває вже більше ніж півтора роки.
Нічого й тоді б не було - враховуючи поведінку партнерів. Вони ж не хотіли сильніше натиснути в той момент, шоб не було екскалації. А російська стратегія завжди одна - з першого разу їх відкидають, далі вони збираються і починають перти. Це ж так завжди було - і в польську, і в фінську, і ще коли Пьотр Пєрвий брав турецький Азов і т.д.)
Це так, в цьому і є причина. Наші партнери, побачивши успіхи ЗСУ, завжди пригальмовують допомогу. Замість того, щоб навпаки, її наростити і тим самим допомогти ЗСУ успіх розвинути.
Про це краще не думати, а то якісь висновки будуть напрошуватися) Треба закрити очі і рухатися вперед.
Нічо голуба, привикай.
ЕС нарешті чітко заявив що 24.00 12-го або припинення вогню або нові санкції. І так мали робити з самого початку...
угорщина всі санкції заблокує
Побачимо...
Налякали їжака голим задом. Типу 17-й пакет санкцій вже точно знищить російську економіку, що не вдавалось зробити попереднім 16-ти?
Це будуть потужні і пекельні санкції...
Чергові потужні і пекельні.
як на мене то добре що вони московити не погоджуються зутрічатися та вести переговори...

Сподіваюсь що Каоліція покаже свою силу .... А тампон буде обісраний що проблема не в України.
Сподіваюсь що Каоліція покаже свою силу

якій тролінг ? Нехай вводять не полу -санкціі, а введуть повну блокаду навіть у Балтійському морі.
Щоб нарешті показати тампону що проблема не в Україні ...
Зараз потрібно зібрати разом коаліцію охочих і рішучих, об'єднати зусилля і разом дати москалям транди! А якщо ще додати усі безпекові договори, то доля рашки вирішена.
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти"

Письков, для Украины тоже язык ультиматумов не приемлем, как и ваши совершенно невменяемые требования.
Шкода що не можна показово прибрати того ультиматіста...
Цілковито згоден з пуциним: кацапам не умрви треба висувати, а пи*дити. До втрати свідомості. Без аопередження.
Хто знає про нашого піаніста, він буде перемовлятись до припинення вогню, чи ні? Зараз в нього манера морозитись, прямо не казати, на Пасху чи 9-травня, переміріє у нас чи ні. Щось втіхаря перетірає, потім очі вилупив та щось несе не по суті.
Онаніст зараз чітко виконує вимоги Трампа, вирішуючи власні шкурні питання. А трамп той очевидно вже грає в команді ху-йла.
У обох інтереси України десь в області Тау Кита...
Що б ви всі виздихали рашиські виродки ,називай речі своїми іменами світовий терорист путін пропонує Україні капітуляцію те саме що ці варвари пропонували в березні 2022 року нічого не змінилось ,влада замість того що б дати відповідь рашиським злочинцям робить вигляд що нічого не розуміє.
Зато можно прописувати в конституцiю новi регiони, навидь iх незавоювавши. Таке собi ноухау.🏴‍☠️
Ясно, ультиматумами можуть лише касапи бавитися. І ультиматумом вони вважають вимогу звільнити окупавні ними території.
З росією треба розмовляти мокаючи рилом в унітаз,цілодобово
Піська,показати де на х@й?
Прутін, мокрим і смердючим слідом на асфальті, щось окреслював, інтимне для кабаєвої-кривоногих-мізуліної, але ж це, не стосується Мирних Українців!!
Це більше цікаво, для старого Трампа, він теж тричі, мимо каси «вшиляв»…! Родичі, в курсі спадщини…
Трампом прикривається
недодержава понтів з кримінальними поняттями
я рудому буду скаржитись
Путлер чітко окреслив всьому світу,що воно сцикло,але він усвідомлює,що йому все одно буде ГАПЛИК.
Омріяні далекобійні «тауруси» німці можуть надати у разі відмови рф від перемир'я. Про їх отримання, дізнаємось по факту ураження цілей в росії, через нові правила засекречення наданої допомоги від партнерів.
Будем посмотреть, что расскажет трампон. Рейтинги его и США, в мире, указывают на то, что большинство мира считает его долб@****, это в лучшем случае. Уверен, что он закопается себя ещё глубже. Украине от этого лучше не станет, но чем глубже этот лжец себя прикопает, тем стремительней и жёстче будет противодействие.
❗️Макрон дав час путіну «до вечора» згодитись на 30-денне перемирʼя - такі терміни поставив в умову президент Франції, а інакше - посилення санкцій
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти" - я полностью с тобой согласен. Не верю, что я это пишу и с кем соглашаюсь.
Действительно, ты, письков прав. С масквой можно и нужно разговаривать только языком военного разгрома и капитуляции последней империи планеты. Язык тут неуместен. Как и переговоры.
Попустісь, вусата *****, хазяїн з Пекіну дав добро.
мова ультиматумів не прийнятна для Києва. тому пнх
а можна без мату
Цими перемир'ями Трамп бажав дупу Путлера спасти, а нам зараз воно не потрібно.
Чорне море під нашим контролем, а сказати що Крим їх, теж не можна. Який у них контроль над Кримом коди вони не можуть тримати військові кораблі не в одному порту Криму.
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. ЧОГО Ж РАШИСТСЬКА ПОТВОРА ІЗ ВСІМИ СВОЇМИ СУСІДАМИ РОЗМОВЛЯЄ ПОСТІЙНО МОВОЮ УЛЬТИМАТУМІВ.ПОГРОЗ.ВОЄН ЕКОНОМІЧНОЇ БЛОКАДИ,ДИВЕРСІЙ І Т.Д І Т.П??? ВИРОДКИ АНТИХРИСТА
Неприйнятно, щоб кацапи розмовляли з Україною мовою ультиматумів.
Для вас , кацапські деспоти і вбивці ,
вважається правильною мова - це удар кувалдою по морді ,
краще доходить
З Росією не треба розмовляти мовою ультиматумів, їй вже давно треба конкретно давати по голові (причому без жодних розмов, мовчки)!
Яка мова ультиматумів?Ультиматум твій х...ло видвигає.Вон на болота і все буде окей,кремлівський таракан.
Чмо тупориле! Вилітай завтра зранку та чекай *****. Можливо воно і прилетить, не втрачай надії.
Язык ультиматумов неприемлем для Москвы (с)
Поэтому она только на нём и разговаривает
