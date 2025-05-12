Путін чітко окреслив позицію щодо переговорів з Україною. Мова ультиматумів неприйнятна для Москви, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін чітко та недвозначно окреслив позицію поновлення переговорів з Україною без попередніх умов.

У цьому запевняє речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він також наполягає, що підхід Путіна вже нібито підтримали лідери низки держав, зокрема американський президент Дональд Трамп.

"Ми налаштовані на серйозний пошук шляхів урегулювання", - додав Пєсков.

"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти", - також переконує він.

Читайте: Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР

Нагадаємо, раніше в уряді ФРН заявили, що Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення інтенсивності обстрілів на фронті під час так званого "перемир’я" не спостерігалося, - ОСУВ "Хортиця"