Путін чітко окреслив позицію щодо переговорів з Україною. Мова ультиматумів неприйнятна для Москви, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін чітко та недвозначно окреслив позицію поновлення переговорів з Україною без попередніх умов.
У цьому запевняє речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Він також наполягає, що підхід Путіна вже нібито підтримали лідери низки держав, зокрема американський президент Дональд Трамп.
"Ми налаштовані на серйозний пошук шляхів урегулювання", - додав Пєсков.
"Мова ультиматумів неприйнятна для Москви. З Росією такою мовою неможливо розмовляти", - також переконує він.
Нагадаємо, раніше в уряді ФРН заявили, що Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?
Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?
Ми годуємо трутня!
Ілі прінімаєтє всє наші условія міра, ілі ви міра нє хотітє, потому ми винуждєни воєвать дальшє.
Наші вже не ризикнули в Кремінну і Рубіжне заходити, щоб самим в оточення не потрапити.
Наступ русні триває вже більше ніж півтора роки.
ЕС нарешті чітко заявив що 24.00 12-го або припинення вогню або нові санкції. І так мали робити з самого початку...
Сподіваюсь що Каоліція покаже свою силу .... А тампон буде обісраний що проблема не в України.
це такий тонкий тролінг?
Щоб нарешті показати тампону що проблема не в Україні ...
Письков, для Украины тоже язык ультиматумов не приемлем, как и ваши совершенно невменяемые требования.
У обох інтереси України десь в області Тау Кита...
Це більше цікаво, для старого Трампа, він теж тричі, мимо каси «вшиляв»…! Родичі, в курсі спадщини…
Действительно, ты, письков прав. С масквой можно и нужно разговаривать только языком военного разгрома и капитуляции последней империи планеты. Язык тут неуместен. Как и переговоры.
вважається правильною мова - це удар кувалдою по морді ,
краще доходить
Поэтому она только на нём и разговаривает