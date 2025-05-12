УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8524 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
10 396 62

Путін має до кінця дня відповісти на пропозицію про припинення вогню, інакше будуть санкції, - уряд ФРН

Німеччина поставила ультиматум Путіну. Що відомо

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус попередив, що диктатор Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Якщо цього не буде, то проти РФ запровадять нові санкції.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції, йдеться в матеріалі.

За словами речника, "час спливає". 

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Автор: 

Німеччина (7660) путін володимир (24596) росія (67230) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Санкції від ЄС - це два місяці збиратись, два тижні обговорювати і долати вето Орбана і в підсумку прийняти заборону на імпорт матрьошок і балалайок, а газ і нафту залишити.
показати весь коментар
12.05.2025 14:25 Відповісти
+13
Ой грізні які.
Рудий мародер зараз на боці *****, тож до дупи ***** якісь там санкції.
показати весь коментар
12.05.2025 14:22 Відповісти
+7
Санкції - *****. Треба ракети до Уралу. Багато. Потужних, балістичних, крилтих.
показати весь коментар
12.05.2025 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой грізні які.
Рудий мародер зараз на боці *****, тож до дупи ***** якісь там санкції.
показати весь коментар
12.05.2025 14:22 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 14:26 Відповісти
Зеленський пошле його з Арахамією в "Стамбул ?
показати весь коментар
12.05.2025 17:22 Відповісти
Зміни вже методичку.Скільки можно писати маячню про Трампа???Гундосого трішки притисли і заскавчали по команді на Трампа
показати весь коментар
12.05.2025 14:50 Відповісти
Гундосого хто притис? Трамп. Погнав на пєрєговори попри спільні заяви США і ЄС щодо "спочатку припинити вогонь, потім вже говорити".
Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню
Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР
Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України
А рудому мародеру насрати, він взяв на себе святу місію порятунку ***** - і погнав бубачку на пєрєговори без будь-яких попередніх умов.
показати весь коментар
12.05.2025 14:56 Відповісти
Шо ти ссилки на авторитетний ресурс тикаєш ?Чомусь оригінали заяв не співпадають з подачею новин для мудрого наріду
показати весь коментар
12.05.2025 14:59 Відповісти
https://x.com/generalkellogg/status/1921527812852167159

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around.

Ще один подібний випадок, і з вами все ясно.
показати весь коментар
12.05.2025 15:02 Відповісти
Ти зовсім того?Де ти там прочитав,що ЗЕ повинен підписувати мирний план негайно???Це зеля кричить,що поїде і пох буде там куйло чи ні
показати весь коментар
12.05.2025 15:07 Відповісти
Була чітка вимога, навіть від того ж Трампа: спочатку всі повністю припиняють стріляти, а вже потім - пєрєговори.
Але потім Трамп вирішив, що на вогонь можна не звертати уваги, зате бубачкє треба терміново бігти на пєрєговори.
Не підпише - значить, міра не хоче. Все просто.
показати весь коментар
12.05.2025 15:10 Відповісти
Де таке написано???Це наші ресурси розганяють цю маячню.Подивіться-клятий трамп змушує гундосого підписати капітуляцію
показати весь коментар
12.05.2025 15:12 Відповісти
Чого клятий Трамп змінив свою думку від

до
показати весь коментар
12.05.2025 15:16 Відповісти
тупе стадо-те саме,що обрало гундосого,розумнішим не стало
показати весь коментар
12.05.2025 15:13 Відповісти
+ну что хрюкнул.полегчало?теперь засунься обратно в будку и невылазь
показати весь коментар
12.05.2025 17:30 Відповісти
Чому Трамп не працював на раху при Порошенко?Треба інколи включати мозок і не бути папугою!Ё
показати весь коментар
12.05.2025 14:52 Відповісти
Ще за першої каденції Трамп не погрожував анексувати Гренландію та Канаду, не влаштовував тарифинх війн з ЄС і Китаєм.
показати весь коментар
12.05.2025 14:57 Відповісти
...так за першої каденції до Трампа почали навідуватися три хлопчики та дівчинка.... Альцгеймер, Маразм, Ідіотизм з Деменцією... Трамп, сам того не бажаючи, почав з ними спілкуватися.... А зараз рідке спілкування переросло у постійний контакт.... 79 рочків... Що ж Ви ще хотіли...))))???
показати весь коментар
12.05.2025 16:38 Відповісти
тогда еще небыло на трампа компромата
показати весь коментар
12.05.2025 17:37 Відповісти
Загнали щуря в кут.
показати весь коментар
12.05.2025 18:15 Відповісти
Санкції - *****. Треба ракети до Уралу. Багато. Потужних, балістичних, крилтих.
показати весь коментар
12.05.2025 14:23 Відповісти
Вводи давай по самые гланды тем более что санкции идут вате только на пользу.
показати весь коментар
12.05.2025 14:23 Відповісти
***** в доміке.
Не чекайте.
показати весь коментар
12.05.2025 14:24 Відповісти
Потрібні тауруси і санкції на китайських макак, господарів рашистів.
показати весь коментар
12.05.2025 14:24 Відповісти
Санкції від ЄС - це два місяці збиратись, два тижні обговорювати і долати вето Орбана і в підсумку прийняти заборону на імпорт матрьошок і балалайок, а газ і нафту залишити.
показати весь коментар
12.05.2025 14:25 Відповісти
санкції діють не одразу і в Німеччині про те добре знають.
ця вистава буде тривати доти, доки партер буде заповнений.
показати весь коментар
12.05.2025 14:26 Відповісти
Это уже конкретные сроки и обещание, правда без конкретики что за санкции, может они не такие уж серьезные что бы их испугаться. Ну и про поставку оружия Украине ни слова, а это лучшее противоагрессивное и попускающее средство
показати весь коментар
12.05.2025 14:27 Відповісти
ЄС скажіть - нащо ви рятуєте кацапську економіку ??
Ви ж чуєте що каже ***** , він постійно говорить що ваші санкції для кацапії - нєобичайно полєзниє і нужниє .
показати весь коментар
12.05.2025 14:33 Відповісти
Йо-ке-ле-ме-не ..На санкції ще одні санкції ? ******* китайським попередженням 1000 разів ...Щоб таку пред'яву роботи треба хоть 10 ядерних ракет мати в рукаві
показати весь коментар
12.05.2025 14:36 Відповісти
Да ему срать на санкции,угрозами и санкциями на него не повлиять,или не поняли это за 10 лет?
показати весь коментар
12.05.2025 14:39 Відповісти
Сказал бы - дадим таурусы,если ответа не будет.вот это дело,какие нахрен санкции?
показати весь коментар
12.05.2025 14:40 Відповісти
Тауруси вже дали.
показати весь коментар
12.05.2025 17:19 Відповісти
Європа і так нам тепер все дає, що має. Тому не треба діжку котити на Європу. Зеленський фактично порушив свої слова, підіграв пуйлу і Трампу і змусив фактично відкласти санкції Європи, почавши говорити про переговори без припинення вогню. Непослідовність - це найгірше, що можна робити
показати весь коментар
13.05.2025 07:44 Відповісти
хе хе путина на лічильник поставили
показати весь коментар
12.05.2025 14:42 Відповісти
Ответ хйла точно будет. До конца дня. Обязательно.
Мочевой струей прямо в рот евро-лидерам и трампусику. Прямо. В рот.
Проверим?
показати весь коментар
12.05.2025 14:43 Відповісти
один на рот ,два на рот
показати весь коментар
12.05.2025 14:46 Відповісти
Соплєжуї
показати весь коментар
12.05.2025 14:47 Відповісти
І шо ви зробите?
показати весь коментар
12.05.2025 15:18 Відповісти
ще не придумали таких санкцій, якіб налякали путєна
показати весь коментар
12.05.2025 15:28 Відповісти
Ещё один ждун. Ждёт ответа, как соловей лета.
показати весь коментар
12.05.2025 15:52 Відповісти
припёрли к стенке *****
показати весь коментар
12.05.2025 15:56 Відповісти
Так и есть, решительные и беспощадные хлопчики. Без слёз не взглянешь.
показати весь коментар
12.05.2025 15:59 Відповісти
Але ху@до постійно ниє, щоб відмінили вже введені проти паРаши санкції.
Навряд він буде радий новим. 🙂
показати весь коментар
12.05.2025 16:05 Відповісти
Я и говорю, это колоссальная победа, эпического масштаба.
показати весь коментар
12.05.2025 16:15 Відповісти
мутний ти якийсь.... 😏
показати весь коментар
12.05.2025 16:19 Відповісти
Трамп спасе ***** як завжди
показати весь коментар
12.05.2025 16:53 Відповісти
Трамп правий, для України вистачило би одного Трампа. Чому ми повинні дивитися на на двох клоунів, дії яки неможливо передбачити ?
показати весь коментар
12.05.2025 17:31 Відповісти
І потекло, московське, смердюче лайно по мережі від «знатоков»!!
показати весь коментар
12.05.2025 16:14 Відповісти
Мерц красава,це не лисий зі штазі
показати весь коментар
12.05.2025 16:16 Відповісти
---Постає просте запитання: для кого Трампуша так поспішно. провів євроремонт у супер-в*язниці АЛЬКАТРАС ?
Ідентифікувати особу людожера і туди його. мерщій. (прямим рейсом Стамбул--АЛЬКАТРАС!!! . Рашка і НЕ тріпнеться... Так що у нас є шанс пересвідчитися: чого варта. сьогодні. міжнародна прокуратура та й у весь цивілізований Світ?!
показати весь коментар
12.05.2025 16:20 Відповісти
потужно, нє?
показати весь коментар
12.05.2025 16:40 Відповісти
Даю зуб зеленського, що пуйло взагалі проігнорить і нічого не відповість. Або сотню -другу шахедів пошле у відповідь.
показати весь коментар
12.05.2025 16:41 Відповісти
Зараз Z-публіка принишкла і з жахом чекає на вердикт царя. І якщо він виступить за перемир'я, то вони, напевно, уголос нічого не скажуть, але моментально стануть соціальною базою і субстратом для майбутнього військового перевороту.

Путін це прекрасно розуміє. Він і сам не хоче укладати перемир'я, яке, очевидно, перетікає в поразку РФ. Але йому викотили дуже жорсткий ультиматум, у межах якого продовження війни стане винятково складним і теж без жодної реалістичної надії на військовий успіх.
показати весь коментар
12.05.2025 17:18 Відповісти
Венгры зaблокируют все сaнкционные потуги, учитывaя что уже и Словaкия, Румыния, Итaлия не рвется сaнкций добaвлять и прошлые остaвлять
показати весь коментар
12.05.2025 17:26 Відповісти
Путеня потихеньку обкладають прапорцями,як вовчару у лісі. Зрозуміло,що Ботоксний не піде на реальні переговори,звільнення територій і перемир"я (це буде означати його смерть,реальну смерть а не політичну). Але якщо він і відмовиться і продовжить війну: 1. він завсідчить ,шо він лузер і парія,якого всі (в т.ч. і Рудий) шпиняють як хочуть; 2. русня побачить що їх Царь з валізою для говна,лузер,якого ніхто не поважає. А це теж у перспективі "табакерка" по путінській голові....
показати весь коментар
12.05.2025 17:37 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню, мета рф не змінилася,це знищення України як держави та українців, як носіїв української культури.
показати весь коментар
12.05.2025 17:50 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3683849-miznarodnij-kriminalnij-sud-vidav-order-na-arest-putina.html
як думаєте, арешт пупкіна буде? турція - європа
показати весь коментар
12.05.2025 18:00 Відповісти
Який арешт?Воно туди не прилетить! Чекайте на його заяви!
показати весь коментар
12.05.2025 20:25 Відповісти
Щас...вже біжить!!!
показати весь коментар
13.05.2025 02:36 Відповісти
Навіщо оту морду показувати?..
показати весь коментар
13.05.2025 08:12 Відповісти
Нафта тече в ЄС.Чи це зовсім друге,314здоболи?
показати весь коментар
13.05.2025 08:41 Відповісти
 
 