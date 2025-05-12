Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции, - правительство ФРГ
Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции, говорится в материале.
По словам спикера, "время идет".
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Рудий мародер зараз на боці *****, тож до дупи ***** якісь там санкції.
Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню
Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР
Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України
А рудому мародеру насрати, він взяв на себе святу місію порятунку ***** - і погнав бубачку на пєрєговори без будь-яких попередніх умов.
Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around.
Ще один подібний випадок, і з вами все ясно.
Але потім Трамп вирішив, що на вогонь можна не звертати уваги, зате бубачкє треба терміново бігти на пєрєговори.
Не підпише - значить, міра не хоче. Все просто.
до
Не чекайте.
ця вистава буде тривати доти, доки партер буде заповнений.
Ви ж чуєте що каже ***** , він постійно говорить що ваші санкції для кацапії - нєобичайно полєзниє і нужниє .
Мочевой струей прямо в рот евро-лидерам и трампусику. Прямо. В рот.
Проверим?
Навряд він буде радий новим. 🙂
Ідентифікувати особу людожера і туди його. мерщій. (прямим рейсом Стамбул--АЛЬКАТРАС!!! . Рашка і НЕ тріпнеться... Так що у нас є шанс пересвідчитися: чого варта. сьогодні. міжнародна прокуратура та й у весь цивілізований Світ?!
Путін це прекрасно розуміє. Він і сам не хоче укладати перемир'я, яке, очевидно, перетікає в поразку РФ. Але йому викотили дуже жорсткий ультиматум, у межах якого продовження війни стане винятково складним і теж без жодної реалістичної надії на військовий успіх.
як думаєте, арешт пупкіна буде? турція - європа