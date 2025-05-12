РУС
Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции, - правительство ФРГ

Германия поставила ультиматум Путину. Что известно

Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции, говорится в материале.

По словам спикера, "время идет".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Германия (7219) путин владимир (31993) россия (96902) прекращения огня (327)
Топ комментарии
+14
Санкції від ЄС - це два місяці збиратись, два тижні обговорювати і долати вето Орбана і в підсумку прийняти заборону на імпорт матрьошок і балалайок, а газ і нафту залишити.
12.05.2025 14:25 Ответить
+13
Ой грізні які.
Рудий мародер зараз на боці *****, тож до дупи ***** якісь там санкції.
12.05.2025 14:22 Ответить
+7
Санкції - *****. Треба ракети до Уралу. Багато. Потужних, балістичних, крилтих.
12.05.2025 14:23 Ответить
Ой грізні які.
Рудий мародер зараз на боці *****, тож до дупи ***** якісь там санкції.
12.05.2025 14:22 Ответить
12.05.2025 14:26 Ответить
Зеленський пошле його з Арахамією в "Стамбул ?
12.05.2025 17:22 Ответить
Зміни вже методичку.Скільки можно писати маячню про Трампа???Гундосого трішки притисли і заскавчали по команді на Трампа
12.05.2025 14:50 Ответить
Гундосого хто притис? Трамп. Погнав на пєрєговори попри спільні заяви США і ЄС щодо "спочатку припинити вогонь, потім вже говорити".
Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню
Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР
Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України
А рудому мародеру насрати, він взяв на себе святу місію порятунку ***** - і погнав бубачку на пєрєговори без будь-яких попередніх умов.
12.05.2025 14:56 Ответить
Шо ти ссилки на авторитетний ресурс тикаєш ?Чомусь оригінали заяв не співпадають з подачею новин для мудрого наріду
12.05.2025 14:59 Ответить
https://x.com/generalkellogg/status/1921527812852167159

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around.

Ще один подібний випадок, і з вами все ясно.
12.05.2025 15:02 Ответить
Ти зовсім того?Де ти там прочитав,що ЗЕ повинен підписувати мирний план негайно???Це зеля кричить,що поїде і пох буде там куйло чи ні
12.05.2025 15:07 Ответить
Була чітка вимога, навіть від того ж Трампа: спочатку всі повністю припиняють стріляти, а вже потім - пєрєговори.
Але потім Трамп вирішив, що на вогонь можна не звертати уваги, зате бубачкє треба терміново бігти на пєрєговори.
Не підпише - значить, міра не хоче. Все просто.
12.05.2025 15:10 Ответить
Де таке написано???Це наші ресурси розганяють цю маячню.Подивіться-клятий трамп змушує гундосого підписати капітуляцію
12.05.2025 15:12 Ответить
Чого клятий Трамп змінив свою думку від

до
12.05.2025 15:16 Ответить
тупе стадо-те саме,що обрало гундосого,розумнішим не стало
12.05.2025 15:13 Ответить
+ну что хрюкнул.полегчало?теперь засунься обратно в будку и невылазь
12.05.2025 17:30 Ответить
Чому Трамп не працював на раху при Порошенко?Треба інколи включати мозок і не бути папугою!Ё
12.05.2025 14:52 Ответить
Ще за першої каденції Трамп не погрожував анексувати Гренландію та Канаду, не влаштовував тарифинх війн з ЄС і Китаєм.
12.05.2025 14:57 Ответить
...так за першої каденції до Трампа почали навідуватися три хлопчики та дівчинка.... Альцгеймер, Маразм, Ідіотизм з Деменцією... Трамп, сам того не бажаючи, почав з ними спілкуватися.... А зараз рідке спілкування переросло у постійний контакт.... 79 рочків... Що ж Ви ще хотіли...))))???
12.05.2025 16:38 Ответить
тогда еще небыло на трампа компромата
12.05.2025 17:37 Ответить
Загнали щуря в кут.
12.05.2025 18:15 Ответить
Санкції - *****. Треба ракети до Уралу. Багато. Потужних, балістичних, крилтих.
12.05.2025 14:23 Ответить
Вводи давай по самые гланды тем более что санкции идут вате только на пользу.
12.05.2025 14:23 Ответить
***** в доміке.
Не чекайте.
12.05.2025 14:24 Ответить
Потрібні тауруси і санкції на китайських макак, господарів рашистів.
12.05.2025 14:24 Ответить
Санкції від ЄС - це два місяці збиратись, два тижні обговорювати і долати вето Орбана і в підсумку прийняти заборону на імпорт матрьошок і балалайок, а газ і нафту залишити.
12.05.2025 14:25 Ответить
санкції діють не одразу і в Німеччині про те добре знають.
ця вистава буде тривати доти, доки партер буде заповнений.
12.05.2025 14:26 Ответить
Это уже конкретные сроки и обещание, правда без конкретики что за санкции, может они не такие уж серьезные что бы их испугаться. Ну и про поставку оружия Украине ни слова, а это лучшее противоагрессивное и попускающее средство
12.05.2025 14:27 Ответить
ЄС скажіть - нащо ви рятуєте кацапську економіку ??
Ви ж чуєте що каже ***** , він постійно говорить що ваші санкції для кацапії - нєобичайно полєзниє і нужниє .
12.05.2025 14:33 Ответить
Йо-ке-ле-ме-не ..На санкції ще одні санкції ? ******* китайським попередженням 1000 разів ...Щоб таку пред'яву роботи треба хоть 10 ядерних ракет мати в рукаві
12.05.2025 14:36 Ответить
Да ему срать на санкции,угрозами и санкциями на него не повлиять,или не поняли это за 10 лет?
12.05.2025 14:39 Ответить
Сказал бы - дадим таурусы,если ответа не будет.вот это дело,какие нахрен санкции?
12.05.2025 14:40 Ответить
Тауруси вже дали.
12.05.2025 17:19 Ответить
Європа і так нам тепер все дає, що має. Тому не треба діжку котити на Європу. Зеленський фактично порушив свої слова, підіграв пуйлу і Трампу і змусив фактично відкласти санкції Європи, почавши говорити про переговори без припинення вогню. Непослідовність - це найгірше, що можна робити
13.05.2025 07:44 Ответить
хе хе путина на лічильник поставили
12.05.2025 14:42 Ответить
Ответ хйла точно будет. До конца дня. Обязательно.
Мочевой струей прямо в рот евро-лидерам и трампусику. Прямо. В рот.
Проверим?
12.05.2025 14:43 Ответить
один на рот ,два на рот
12.05.2025 14:46 Ответить
Соплєжуї
12.05.2025 14:47 Ответить
І шо ви зробите?
12.05.2025 15:18 Ответить
ще не придумали таких санкцій, якіб налякали путєна
12.05.2025 15:28 Ответить
Ещё один ждун. Ждёт ответа, как соловей лета.
12.05.2025 15:52 Ответить
припёрли к стенке *****
12.05.2025 15:56 Ответить
Так и есть, решительные и беспощадные хлопчики. Без слёз не взглянешь.
12.05.2025 15:59 Ответить
Але ху@до постійно ниє, щоб відмінили вже введені проти паРаши санкції.
Навряд він буде радий новим. 🙂
12.05.2025 16:05 Ответить
Я и говорю, это колоссальная победа, эпического масштаба.
12.05.2025 16:15 Ответить
мутний ти якийсь.... 😏
12.05.2025 16:19 Ответить
Трамп спасе ***** як завжди
12.05.2025 16:53 Ответить
Трамп правий, для України вистачило би одного Трампа. Чому ми повинні дивитися на на двох клоунів, дії яки неможливо передбачити ?
12.05.2025 17:31 Ответить
І потекло, московське, смердюче лайно по мережі від «знатоков»!!
12.05.2025 16:14 Ответить
Мерц красава,це не лисий зі штазі
12.05.2025 16:16 Ответить
---Постає просте запитання: для кого Трампуша так поспішно. провів євроремонт у супер-в*язниці АЛЬКАТРАС ?
Ідентифікувати особу людожера і туди його. мерщій. (прямим рейсом Стамбул--АЛЬКАТРАС!!! . Рашка і НЕ тріпнеться... Так що у нас є шанс пересвідчитися: чого варта. сьогодні. міжнародна прокуратура та й у весь цивілізований Світ?!
12.05.2025 16:20 Ответить
потужно, нє?
12.05.2025 16:40 Ответить
Даю зуб зеленського, що пуйло взагалі проігнорить і нічого не відповість. Або сотню -другу шахедів пошле у відповідь.
12.05.2025 16:41 Ответить
Зараз Z-публіка принишкла і з жахом чекає на вердикт царя. І якщо він виступить за перемир'я, то вони, напевно, уголос нічого не скажуть, але моментально стануть соціальною базою і субстратом для майбутнього військового перевороту.

Путін це прекрасно розуміє. Він і сам не хоче укладати перемир'я, яке, очевидно, перетікає в поразку РФ. Але йому викотили дуже жорсткий ультиматум, у межах якого продовження війни стане винятково складним і теж без жодної реалістичної надії на військовий успіх.
12.05.2025 17:18 Ответить
Венгры зaблокируют все сaнкционные потуги, учитывaя что уже и Словaкия, Румыния, Итaлия не рвется сaнкций добaвлять и прошлые остaвлять
12.05.2025 17:26 Ответить
Путеня потихеньку обкладають прапорцями,як вовчару у лісі. Зрозуміло,що Ботоксний не піде на реальні переговори,звільнення територій і перемир"я (це буде означати його смерть,реальну смерть а не політичну). Але якщо він і відмовиться і продовжить війну: 1. він завсідчить ,шо він лузер і парія,якого всі (в т.ч. і Рудий) шпиняють як хочуть; 2. русня побачить що їх Царь з валізою для говна,лузер,якого ніхто не поважає. А це теж у перспективі "табакерка" по путінській голові....
12.05.2025 17:37 Ответить
Не буде ніякого припинення вогню, мета рф не змінилася,це знищення України як держави та українців, як носіїв української культури.
12.05.2025 17:50 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3683849-miznarodnij-kriminalnij-sud-vidav-order-na-arest-putina.html
як думаєте, арешт пупкіна буде? турція - європа
12.05.2025 18:00 Ответить
Який арешт?Воно туди не прилетить! Чекайте на його заяви!
12.05.2025 20:25 Ответить
Щас...вже біжить!!!
13.05.2025 02:36 Ответить
Навіщо оту морду показувати?..
13.05.2025 08:12 Ответить
Нафта тече в ЄС.Чи це зовсім друге,314здоболи?
13.05.2025 08:41 Ответить
 
 