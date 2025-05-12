Глава МЗС Туреччини Фідан сподівається, що Україна та РФ прийдуть до компромісу найближчими днями

У Туреччині сподіваються, що Україна та РФ вже найближчими днями зможуть прийти до компромісу під час мирних переговорів у Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша позиція щодо війни, яка триває між Україною та Росією, є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", - розповів Фідан.

Він нагадав, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав "інтенсивний дипломатичний трафік". Зокрема, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, важливо те, що Туреччина перебуває в центрі цих переговорів.

Також читайте: Путін чітко окреслив позицію щодо переговорів з Україною. Мова ультиматумів неприйнятна для Москви, - Пєсков

"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", - заявив Фідан.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення інтенсивності обстрілів на фронті під час так званого "перемир’я" не спостерігалося, - ОСУВ "Хортиця"