Глава МЗС Туреччини Фідан сподівається, що Україна та РФ прийдуть до компромісу найближчими днями
У Туреччині сподіваються, що Україна та РФ вже найближчими днями зможуть прийти до компромісу під час мирних переговорів у Стамбулі.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наша позиція щодо війни, яка триває між Україною та Росією, є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", - розповів Фідан.
Він нагадав, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав "інтенсивний дипломатичний трафік". Зокрема, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, важливо те, що Туреччина перебуває в центрі цих переговорів.
"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", - заявив Фідан.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Прекрасні відповидіПортнікова на тему "спектакдь для Трампа"
Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...
ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ відтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
https://www.youtube.com/watch?v=zivGNmKHSCo
ці усі посилання на політологів (на Портнікова в т ч ) поважних - всі в унісон й НЕ ТАК все гидко як комусь хочеться ...
Після цього тупик для Трампа з відлинюванням на впровадження санкцій - це гірше ніж для Ху наважитися летіти до Турції...
Правильне визначення - СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ТРАМПА , ось що придумали в Києві Стармер з іншими гостям у вовки, подзвонивши Макроном до Трампа.
А санкції тотакоє - ТО ЛИШ ФРЕДОВИЧУ закінчиться причина відлинювати від них ,а причини винити Україну вже точно не буде !!!