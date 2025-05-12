УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8820 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
866 23

Глава МЗС Туреччини Фідан сподівається, що Україна та РФ прийдуть до компромісу найближчими днями

Хакан Фідан

У Туреччині сподіваються, що Україна та РФ вже найближчими днями зможуть прийти до компромісу під час мирних переговорів у Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша позиція щодо війни, яка триває між Україною та Росією, є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", - розповів Фідан.

Він нагадав, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав "інтенсивний дипломатичний трафік". Зокрема, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, важливо те, що Туреччина перебуває в центрі цих переговорів.

Також читайте: Путін чітко окреслив позицію щодо переговорів з Україною. Мова ультиматумів неприйнятна для Москви, - Пєсков

"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", - заявив Фідан.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення інтенсивності обстрілів на фронті під час так званого "перемир’я" не спостерігалося, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

перемовини (3060) Туреччина (3664) Ердоган Реджеп Таїп (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
стабільнюки... які для цього взагалі є передумови? хіба хло відмовився бодай від однієї своєї забаганки, з якою починав цю війну? хіба хоч одну з них може задовольнити Україна?... скільки можна вже торочити про то саме?... гопник розуміє лише грубу силу, все інше йому покуй...
показати весь коментар
12.05.2025 16:11 Відповісти
+3
В замороженому виді, як хек безголовий.
показати весь коментар
12.05.2025 16:11 Відповісти
+3
Ці суки сплять та бачать капітуляцію України.
показати весь коментар
12.05.2025 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** вже в Турції?
показати весь коментар
12.05.2025 16:08 Відповісти
В замороженому виді, як хек безголовий.
показати весь коментар
12.05.2025 16:11 Відповісти
стабільнюки... які для цього взагалі є передумови? хіба хло відмовився бодай від однієї своєї забаганки, з якою починав цю війну? хіба хоч одну з них може задовольнити Україна?... скільки можна вже торочити про то саме?... гопник розуміє лише грубу силу, все інше йому покуй...
показати весь коментар
12.05.2025 16:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PsqFnp1fXmM
Прекрасні відповидіПортнікова на тему "спектакдь для Трампа"
показати весь коментар
12.05.2025 16:35 Відповісти
Учора шквал злості у Соловйова у вечірньому шоу просто заливав його горлянку слиною злісного гавкання - дісталося найбільше Макрону, коли вони довго зажималися в обнімаках з Зе Дійшло до того, що показали вид Зеленського зі спини й ніби-то !!!ширінка у його штанях на задниці. Соловйов - "Ексклюзив українських дізайнерів спеціально для рідного президента "

Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...

ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ відтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
показати весь коментар
12.05.2025 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jOa4sjl_WOc

https://www.youtube.com/watch?v=zivGNmKHSCo

ці усі посилання на політологів (на Портнікова в т ч ) поважних - всі в унісон й НЕ ТАК все гидко як комусь хочеться ...

Після цього тупик для Трампа з відлинюванням на впровадження санкцій - це гірше ніж для Ху наважитися летіти до Турції...

Правильне визначення - СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ТРАМПА , ось що придумали в Києві Стармер з іншими гостям у вовки, подзвонивши Макроном до Трампа.
показати весь коментар
12.05.2025 16:46 Відповісти
Зеля вже рушив - поки пішкодрала добеться
показати весь коментар
12.05.2025 16:12 Відповісти
А в нього лісапєта немає?? Як ото у серіалі хизувався))
показати весь коментар
12.05.2025 16:36 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
12.05.2025 16:13 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 16:23 Відповісти
я про те саме вище з посиланнями на вчорашній непоганий прогноз від поважних експертів
показати весь коментар
12.05.2025 16:44 Відповісти
в якому сказі злості знаходиться зараз інформпростір підрашки - починаючи з соловйова учора - це лиш доказ того, що гра -спектакль з Трампром по телефону Макрона на столі на чотирьох з Києва спрацював .
показати весь коментар
12.05.2025 16:54 Відповісти
Ці суки сплять та бачать капітуляцію України.
показати весь коментар
12.05.2025 16:25 Відповісти
Інфантільність чи що?
показати весь коментар
12.05.2025 16:28 Відповісти
Турок придурок!
показати весь коментар
12.05.2025 16:35 Відповісти
це троллін Ху+ Дон
показати весь коментар
12.05.2025 16:47 Відповісти
Пртніков правий - головне для УКРАЇНИ - ЗБРОЯ ЗБРОЯ ЗБРОЯ - ДОПОМОГА +ДОПОМОГА+ДОПОМОГА- від ЄС та США та усіх партнерів

А санкції тотакоє - ТО ЛИШ ФРЕДОВИЧУ закінчиться причина відлинювати від них ,а причини винити Україну вже точно не буде !!!
показати весь коментар
12.05.2025 16:50 Відповісти
Та що там дні - секунди до порозуміння між рашею та Україною. Які недолугі турецькі посадовці...
показати весь коментар
12.05.2025 16:47 Відповісти
Він сподівається що Арахамія поїде підписувати капітуляцію.
показати весь коментар
12.05.2025 16:53 Відповісти
https://espreso.tv/svit-lideri-es-za-pidsumkami-zustrichi-nazvali-printsipi-za-yakimi-mayut-vidbuvatisya-peregovori-pro-mir-v-ukraini Українська делегація підтримала 26 країн-членів ЄС, які наголосили, що переговори щодо України не можуть проходити без її участі. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах щодо російсько-української війни
показати весь коментар
12.05.2025 17:40 Відповісти
Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. А УКРАЇНІ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ БЕЗ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.КОТРИЙ І Є ЧАСТИНУ ЦЬОГО РЕГІОНУ...
показати весь коментар
12.05.2025 17:00 Відповісти
 
 