Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у міністерській зустрічі у Лондоні разом з колегами з Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції та ЄС, під час якої, серед іншого, розповів про реальну ситуацію на передовій.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Я вдячний главі МЗС Великої Британії Девіду Ламмі за запрошення взяти онлайн участь у сьогоднішній лондонській зустрічі у нашому регулярному та ефективному форматі разом з нашими союзниками Німеччиною, Італією, Іспанією, Польщею, ЄС та Францією", - йдеться в повідомленні.

Він зазначав, що ключовими темами сьогоднішньої зустрічі були мирні зусилля та спільна робота зі Сполученими Штатами. Сторони узгодили стратегії дій цього тижня, "який буде вирішальним для миру та відповідальності".



Також міністр поділився найактуальнішою інформацією про реальну ситуацію на передовій, яку він отримав безпосередньо від Головнокомандувача Сирського перед зустріччю.

"Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.



Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії — продовжувати війну", - наголосив він.



За словами Сибіги, Україна своєю чергою докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії. Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський навіть висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у четвер, але відповіді досі немає.



"Ми обговорили із союзниками рішучі кроки, включаючи санкції проти банківського сектору, центробанку РФ, російської енергетики, які можуть бути здійснені одночасно з новими пакетами оборонної допомоги Україні. Путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни", - додав міністр.

Крім того, сторони скоординували наступні кроки, контакти та зусилля цього тижня та надалі.

"Я вдячний Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі та Європейському Союзу за їхню непохитну підтримку та невпинні зусилля для досягнення справедливого миру", - підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.