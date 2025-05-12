Россияне игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял онлайн-участие в министерской встрече в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и ЕС, во время которой, среди прочего, рассказал о реальной ситуации на передовой.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен главе МИД Великобритании Дэвиду Ламми за приглашение принять онлайн участие в сегодняшней лондонской встрече в нашем регулярном и эффективном формате вместе с нашими союзниками Германией, Италией, Испанией, Польшей, ЕС и Францией", - говорится в сообщении.

Он отмечал, что ключевыми темами сегодняшней встречи были мирные усилия и совместная работа с Соединенными Штатами. Стороны согласовали стратегии действий на этой неделе, "которая будет решающей для мира и ответственности".



Также министр поделился актуальной информацией о реальной ситуации на передовой, которую он получил непосредственно от Главнокомандующего Сырского перед встречей.

"Россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта.



Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России - продолжать войну", - подчеркнул он.



По словам Сибиги, Украина в свою очередь прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с Путиным в четверг, но ответа до сих пор нет.



"Мы обсудили с союзниками решительные шаги, включая санкции против банковского сектора, центробанка РФ, российской энергетики, которые могут быть осуществлены одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине. Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", - добавил министр.

Кроме того, стороны скоординировали следующие шаги, контакты и усилия на этой неделе и в дальнейшем.

"Я благодарен Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Европейскому Союзу за их непоколебимую поддержку и неустанные усилия для достижения справедливого мира", - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.