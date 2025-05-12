РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8649 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
1 128 8

Россияне игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая, - Сибига

Сибига о перемирии

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял онлайн-участие в министерской встрече в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и ЕС, во время которой, среди прочего, рассказал о реальной ситуации на передовой.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен главе МИД Великобритании Дэвиду Ламми за приглашение принять онлайн участие в сегодняшней лондонской встрече в нашем регулярном и эффективном формате вместе с нашими союзниками Германией, Италией, Испанией, Польшей, ЕС и Францией", - говорится в сообщении.

Он отмечал, что ключевыми темами сегодняшней встречи были мирные усилия и совместная работа с Соединенными Штатами. Стороны согласовали стратегии действий на этой неделе, "которая будет решающей для мира и ответственности".

Также министр поделился актуальной информацией о реальной ситуации на передовой, которую он получил непосредственно от Главнокомандующего Сырского перед встречей.

Также читайте: Очень маловероятно, что российская сторона согласится на встречу в Турции, - Сибига

"Россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта.

Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России - продолжать войну", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, Украина в свою очередь прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с Путиным в четверг, но ответа до сих пор нет.

"Мы обсудили с союзниками решительные шаги, включая санкции против банковского сектора, центробанка РФ, российской энергетики, которые могут быть осуществлены одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине. Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", - добавил министр.

Смотрите: Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

Кроме того, стороны скоординировали следующие шаги, контакты и усилия на этой неделе и в дальнейшем.

"Я благодарен Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Европейскому Союзу за их непоколебимую поддержку и неустанные усилия для достижения справедливого мира", - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Автор: 

перемирие (1697) Сибига Андрей (604) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп ігнорує ігнорування русні та наказує бубачці бігти в Стамбул НЕГАЙНО.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:18 Ответить
Ти мабуть з окопах це написав
показать весь комментарий
12.05.2025 15:19 Ответить
В окопах те пєрєміріє чекають гірше, ніж черговий накат русні.
Бо після Великодня вже зрозуміло, чим пєрємірія від ***** закінчуються.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:24 Ответить
Ху..лу плювати на свій ху...лостан і його мешканців, йому просто бажає вбивати, що б увійти до історії. Але увійти до історії він, як особа вже не може, а тільки як ху...ло, ось і вирішив більше ху...лят забрати на концерт кабздона
показать весь комментарий
12.05.2025 15:18 Ответить
Не зрозумів, простуджена Моніка вже готова приймати з усіх сторін, а цапи Моніку ігнорять...
показать весь комментарий
12.05.2025 15:19 Ответить
І адінокая Зе-гєвара на стадєонє...
показать весь комментарий
12.05.2025 15:22 Ответить
Думаю они там в некотором замешательстве от такого цугцванга, им не выгодно это 30 дневное перемирие, но давление политическое и дипломатическое последних дней достаточно сильное и единодушное, кроме одного рыжего но к сожалению важного для заключения перемирия гандона. После всего сказанного политиками ЕС, в случае отказа кремля, думаю они просто не смогут ничего не предпринять, вопрос лишь насколько сильными или слабыми будут их меры.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:37 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 15:42 Ответить
 
 