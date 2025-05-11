РУС
Зеленский согласился на встречу с Путиным
3 502 27

Очень маловероятно, что российская сторона согласится на встречу в Турции, - Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Андрей Сибига выразил сомнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласится приехать на переговоры в Турцию.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хоть крошку такого мужества", - прокомментировал Сибига предложение президента Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте: Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, - Ринкевичс о реакции Путина на предложение о прекращении огня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже прехидент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Читайте также: Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Сибига Андрей (604) переговоры с Россией (1280)
Топ комментарии
+5
Якщо Україна поїде в Туреччину на переговори з ****** без узгодженого 30-ти денного перемир'я про яке домовлялись з лідерами європейських держав то цим Україна не тільки сама покаже себе гівном а й обсере всю Європу і її лідерів а ті вчорашні походеньки і посиденьки з лідерами європейських держав будуть виглядати цирком шапіто. Навіщо тоді про щось Україні з Європою домовлятись якщо все вирішує московський Фюрер і вашингтонський обісцяний клоун
11.05.2025 21:11 Ответить
+4
чому всі очікують от перемовин якогось результату?
11.05.2025 21:11 Ответить
+3
Трамп хоче умити руки.Хоча ні, він вже це зробив після того як відкинув пропозицію коаліції охочих. А ці, так звані перемовини будуть нескінченними, тому що рф хоче капітуляції України та зняття санкцій.
11.05.2025 21:14 Ответить
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Сказал, что за#уярят Путю, если тот явится в Стамбул на переговоры.
11.05.2025 21:07 Ответить
ну посла цапського там вже закуярили одного разу. ) чому б зараз не закуярити ще одного кацапа. тоді за геницид сирійців мочканули того кацапа, тепер за геноцид кримських татар можуть мочканути.
12.05.2025 02:22 Ответить
Кацапи звісно приїдуть в Стамбул на перемовини ... І звісно виставлять купу неприйнятних вимог ! Що зробить наш МЗС ... ?
Можливо ми побачим вищий пілотаж української дипломатії ...? сарказм ...
11.05.2025 21:08 Ответить
Трамп вимагає їхати. Так запропонуйте зустріч на висшому рівні. Нехай зуйло їде. Га? Зараз і ми як би не відмовились
11.05.2025 21:09 Ответить
ми в говне . наш ультиматум вчерашний послали и ми утерлись - в жидком причем - в поносе
11.05.2025 21:22 Ответить
Якщо Україна поїде в Туреччину на переговори з ****** без узгодженого 30-ти денного перемир'я про яке домовлялись з лідерами європейських держав то цим Україна не тільки сама покаже себе гівном а й обсере всю Європу і її лідерів а ті вчорашні походеньки і посиденьки з лідерами європейських держав будуть виглядати цирком шапіто. Навіщо тоді про щось Україні з Європою домовлятись якщо все вирішує московський Фюрер і вашингтонський обісцяний клоун
11.05.2025 21:11 Ответить
чому всі очікують от перемовин якогось результату?
11.05.2025 21:11 Ответить
я тобі більш скажу - "всі" очикують, що в результаті підписаних "мирних угод" Україна почне любити і поважати руЦЦкіх ще більш, ніж до того... інакще Трамп вийде... куди він там постійно виходить
11.05.2025 22:31 Ответить
з переговорів він вийде. тобто вийде з позиції посередника. далі все повернеться як було при Байдені. тобто ху йла будуть продовжувати і далі душити санкціями і зброєю. це найбільш ймовірний сценарій. а в те, що Чуб вийде і піде собі кудись, все кинувши, то це далеко не факт. після того як американці уже вбухали в підтримку України за словами Чуба 350 лярдів, то для Чуба зараз умивати повністю руки від України вупше не варіант.
12.05.2025 02:30 Ответить
Що ж це сибіра обманює: касапи якраз наполягають на Стамбулі і на основі стамбульських в 22- році,в яких на чолі був не українець агрохімія.
11.05.2025 21:12 Ответить
Трамп хоче умити руки.Хоча ні, він вже це зробив після того як відкинув пропозицію коаліції охочих. А ці, так звані перемовини будуть нескінченними, тому що рф хоче капітуляції України та зняття санкцій.
11.05.2025 21:14 Ответить
Завдання Сибіги та МЗС не вангувати, а гідно та ефективно представляти та захищати інтереси України на міжнародному рівні
11.05.2025 21:14 Ответить
Ну для начала, "настоящий лидер" наверное должен отменить свой указ про запрет переговоров... Или "лидер" хозяин своих указов, хочет выполняет, не хочет - не выполняет?
11.05.2025 21:15 Ответить
ніяких перемовин без припинення вогню не буде. Трампище хай смокче пуйку у свого кремлівського шефа.
11.05.2025 21:16 Ответить
Кацапи знайдуть причину і не приїдуть
11.05.2025 21:17 Ответить
ТОБТО САМ НА САМ - можливо, якщо тільки хйло не обсереться? Ну це вже покер якийсь !А Сибіга від Єрмака це сказав чи від коаліції рішучих? Що від СЕБЕ - не вірю.
11.05.2025 21:19 Ответить
Звісно,ніякий результат перемовин путіну не потрібен.А ось сам факт перемовин він може використати.
11.05.2025 21:19 Ответить
Окрім Трампа ,в це більш ніхто не вірить. Це тому що ставати політиком після 70-ти, це ще гірше ніж починати кар'єру професійного боксера в такому віці.
11.05.2025 21:26 Ответить
На якому рівні це збіговисько? Якщо поїде завхоз дєрмак то хто там у кремлі підлоги підмітає?
11.05.2025 21:29 Ответить
Пуйло - сцикун. Тільки чужими руками може щось робити. Не приїде. Тут і Васіліч не проконає. Ми побачимо реакцію в цю ніч. Будуть дрони - не поїде. Піськов вже пише відмазку.
11.05.2025 21:31 Ответить
Лідор сказав потужно
11.05.2025 21:34 Ответить
Ударимо по кацапах потужною нищівною стурбованністтю!
12.05.2025 08:33 Ответить
 
 