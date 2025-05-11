Очень маловероятно, что российская сторона согласится на встречу в Турции, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига выразил сомнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласится приехать на переговоры в Турцию.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хоть крошку такого мужества", - прокомментировал Сибига предложение президента Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже прехидент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Сказал, что за#уярят Путю, если тот явится в Стамбул на переговоры.
Можливо ми побачим вищий пілотаж української дипломатії ...? сарказм ...