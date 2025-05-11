Дуже малоймовірно, що російська сторона погодиться на зустріч в Туреччині, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сумнів, що кремлівський диктатор Володимир Путін погодиться приїхати на переговори до Туреччини.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого і ні за що. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоч крихітку такої мужності", - прокоментував Сибіга пропозицію президента Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше прехидент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

