Новини Мирні перемовини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
3 502 27

Дуже малоймовірно, що російська сторона погодиться на зустріч в Туреччині, - Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сумнів, що кремлівський диктатор Володимир Путін погодиться приїхати на переговори до Туреччини.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого і ні за що. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоч крихітку такої мужності", - прокоментував Сибіга пропозицію президента Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте: Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, - Рінкевичс про реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше прехидент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Читайте також: Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Сибіга Андрій (610) переговори з Росією (1400)
Топ коментарі
+5
Якщо Україна поїде в Туреччину на переговори з ****** без узгодженого 30-ти денного перемир'я про яке домовлялись з лідерами європейських держав то цим Україна не тільки сама покаже себе гівном а й обсере всю Європу і її лідерів а ті вчорашні походеньки і посиденьки з лідерами європейських держав будуть виглядати цирком шапіто. Навіщо тоді про щось Україні з Європою домовлятись якщо все вирішує московський Фюрер і вашингтонський обісцяний клоун
показати весь коментар
11.05.2025 21:11 Відповісти
+4
чому всі очікують от перемовин якогось результату?
показати весь коментар
11.05.2025 21:11 Відповісти
+3
Трамп хоче умити руки.Хоча ні, він вже це зробив після того як відкинув пропозицію коаліції охочих. А ці, так звані перемовини будуть нескінченними, тому що рф хоче капітуляції України та зняття санкцій.
показати весь коментар
11.05.2025 21:14 Відповісти
Сказал, что за#уярят Путю, если тот явится в Стамбул на переговоры.
11.05.2025 21:07 Відповісти
ну посла цапського там вже закуярили одного разу. ) чому б зараз не закуярити ще одного кацапа. тоді за геницид сирійців мочканули того кацапа, тепер за геноцид кримських татар можуть мочканути.
12.05.2025 02:22 Відповісти
Кацапи звісно приїдуть в Стамбул на перемовини ... І звісно виставлять купу неприйнятних вимог ! Що зробить наш МЗС ... ?
Можливо ми побачим вищий пілотаж української дипломатії ...? сарказм ...
11.05.2025 21:08 Відповісти
Трамп вимагає їхати. Так запропонуйте зустріч на висшому рівні. Нехай зуйло їде. Га? Зараз і ми як би не відмовились
11.05.2025 21:09 Відповісти
ми в говне . наш ультиматум вчерашний послали и ми утерлись - в жидком причем - в поносе
11.05.2025 21:22 Відповісти
Якщо Україна поїде в Туреччину на переговори з ****** без узгодженого 30-ти денного перемир'я про яке домовлялись з лідерами європейських держав то цим Україна не тільки сама покаже себе гівном а й обсере всю Європу і її лідерів а ті вчорашні походеньки і посиденьки з лідерами європейських держав будуть виглядати цирком шапіто. Навіщо тоді про щось Україні з Європою домовлятись якщо все вирішує московський Фюрер і вашингтонський обісцяний клоун
11.05.2025 21:11 Відповісти
чому всі очікують от перемовин якогось результату?
11.05.2025 21:11 Відповісти
я тобі більш скажу - "всі" очикують, що в результаті підписаних "мирних угод" Україна почне любити і поважати руЦЦкіх ще більш, ніж до того... інакще Трамп вийде... куди він там постійно виходить
11.05.2025 22:31 Відповісти
з переговорів він вийде. тобто вийде з позиції посередника. далі все повернеться як було при Байдені. тобто ху йла будуть продовжувати і далі душити санкціями і зброєю. це найбільш ймовірний сценарій. а в те, що Чуб вийде і піде собі кудись, все кинувши, то це далеко не факт. після того як американці уже вбухали в підтримку України за словами Чуба 350 лярдів, то для Чуба зараз умивати повністю руки від України вупше не варіант.
12.05.2025 02:30 Відповісти
Що ж це сибіра обманює: касапи якраз наполягають на Стамбулі і на основі стамбульських в 22- році,в яких на чолі був не українець агрохімія.
11.05.2025 21:12 Відповісти
Трамп хоче умити руки.Хоча ні, він вже це зробив після того як відкинув пропозицію коаліції охочих. А ці, так звані перемовини будуть нескінченними, тому що рф хоче капітуляції України та зняття санкцій.
11.05.2025 21:14 Відповісти
Завдання Сибіги та МЗС не вангувати, а гідно та ефективно представляти та захищати інтереси України на міжнародному рівні
11.05.2025 21:14 Відповісти
Ну для начала, "настоящий лидер" наверное должен отменить свой указ про запрет переговоров... Или "лидер" хозяин своих указов, хочет выполняет, не хочет - не выполняет?
11.05.2025 21:15 Відповісти
ніяких перемовин без припинення вогню не буде. Трампище хай смокче пуйку у свого кремлівського шефа.
11.05.2025 21:16 Відповісти
Кацапи знайдуть причину і не приїдуть
11.05.2025 21:17 Відповісти
ТОБТО САМ НА САМ - можливо, якщо тільки хйло не обсереться? Ну це вже покер якийсь !А Сибіга від Єрмака це сказав чи від коаліції рішучих? Що від СЕБЕ - не вірю.
11.05.2025 21:19 Відповісти
Звісно,ніякий результат перемовин путіну не потрібен.А ось сам факт перемовин він може використати.
11.05.2025 21:19 Відповісти
Окрім Трампа ,в це більш ніхто не вірить. Це тому що ставати політиком після 70-ти, це ще гірше ніж починати кар'єру професійного боксера в такому віці.
11.05.2025 21:26 Відповісти
На якому рівні це збіговисько? Якщо поїде завхоз дєрмак то хто там у кремлі підлоги підмітає?
11.05.2025 21:29 Відповісти
Пуйло - сцикун. Тільки чужими руками може щось робити. Не приїде. Тут і Васіліч не проконає. Ми побачимо реакцію в цю ніч. Будуть дрони - не поїде. Піськов вже пише відмазку.
11.05.2025 21:31 Відповісти
Лідор сказав потужно
11.05.2025 21:34 Відповісти
Ударимо по кацапах потужною нищівною стурбованністтю!
12.05.2025 08:33 Відповісти
 
 