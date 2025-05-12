РУС
Трамп верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Думаю, такая возможность появится, если я буду считать, что что-то может произойти. Что это будет важно для соглашения. Россия должна согласиться на это перемирие", - отметил он.

По его словам, администрация США "очень упорно работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она положить конец кровопролитию".

Трамп также заявил о "ощущении, что они (в России. - Ред.) согласятся" на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Кремль до сих пор отвергал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча РФ и Украины в Турции - чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: Россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая, - Сибига

Автор: 

перемирие (1697) Трамп Дональд (6377) война в Украине (5703) прекращения огня (327)
+23
12.05.2025 18:18 Ответить
12.05.2025 18:18 Ответить
+19
В нього словесний понос не затикається вже 3 місяці.
12.05.2025 18:21 Ответить
12.05.2025 18:21 Ответить
+14
Ще комусь не пох в шо вірить Трамп?
12.05.2025 18:15 Ответить
12.05.2025 18:15 Ответить
Ще комусь не пох в шо вірить Трамп?
12.05.2025 18:15 Ответить
12.05.2025 18:15 Ответить
це словесний пронос перед крахом сподівань на хйла ...
12.05.2025 18:19 Ответить
12.05.2025 18:19 Ответить
В нього словесний понос не затикається вже 3 місяці.
12.05.2025 18:21 Ответить
12.05.2025 18:21 Ответить
Рижа бабця Ванга пророкує й пророкує, з рота прямо дим валує.
12.05.2025 18:24 Ответить
12.05.2025 18:24 Ответить
Думаю, фахівцям у галузі психіатрії не пофіг Це взагалі унікальний випадок - абсолютне ніщо з психічними проблемами і купою фобій було обране президентом серйозної, великої і багатої країни начебто нормальними виборцями під час вільних демократичних виборів. Найбільше їх цікавить кінцевий результат для самого ніщо, тих самих виборців і власне самої країни.
12.05.2025 18:30 Ответить
12.05.2025 18:30 Ответить
Вы только что написали название академического труда по психиатрии. За такое исследование академика можно давать сразу.
12.05.2025 18:53 Ответить
12.05.2025 18:53 Ответить
Саме лікарям пофіг. Тому що його особистий лікар сказав, що він здоровий і фізично і морально і також був обстежений психіатром. Про що ще можна говорити?
Якщо хтось із лікарів запідозрить якісь негаразди і скаже що-небудь з цього приводу, Трамп швиденько позбавить його і ліцензії та роботи в майбутньому, тому що воно дрібне, мстиве ... Далі самі підставте слово.
12.05.2025 19:07 Ответить
12.05.2025 19:07 Ответить
Лікарям цікавий не Донні, а ті начебто розумні, які занього голосували.
12.05.2025 19:30 Ответить
12.05.2025 19:30 Ответить
це треба створити консиліум психіатрів , щоби перевірили того психіатра , який обстежив трумпа і сказав, що він здоровий
12.05.2025 20:50 Ответить
12.05.2025 20:50 Ответить
А тепер цікаво - а ті лікарі, що "обстежували" трампона , самі нормальні?
13.05.2025 06:37 Ответить
13.05.2025 06:37 Ответить
Ростиславу Комарницкому особый респект за мини-диссертацию о сложном клиническом случае социопата Трумпфа, впавшего в стадию распада личности и деменции. ...
13.05.2025 11:47 Ответить
13.05.2025 11:47 Ответить
раніше він був впевнений
тепер лиш вірить
що далі???
12.05.2025 19:19 Ответить
12.05.2025 19:19 Ответить
Блажен, кто верует
12.05.2025 19:25 Ответить
12.05.2025 19:25 Ответить
в Трампа?
12.05.2025 19:39 Ответить
12.05.2025 19:39 Ответить
Кто во что. Трамп, например, в Пуйла.
12.05.2025 19:42 Ответить
12.05.2025 19:42 Ответить
Прямо стопудова чуйка!
12.05.2025 18:17 Ответить
12.05.2025 18:17 Ответить
лох лохом ...
12.05.2025 18:17 Ответить
12.05.2025 18:17 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 18:18 Ответить
Путина
12.05.2025 18:49 Ответить
12.05.2025 18:49 Ответить
А щоб Трамп повірив, що росія його дурить і є вбивцею номер один в світі, то потрібно призначити професійних і проукраїнських дипломатів, які мали б йому це довести. Була надія, що США отримають доступ до наших рідко земельних металів і приймуть нашу сторону, була хибною і тут Україна програє ворогу всю зовнішню політику.
12.05.2025 18:19 Ответить
12.05.2025 18:19 Ответить
С какого это перепугу Украина проиграет свою внешнюю политику? После подписания договорао редкоземельных металлах Трамп стал постачать Украине и ракеты для ПВО и снаряды 125-миллиметровая и даже понемножку денежка стал капать. Отдал свои старые в F- 16 чтобы Украина могла ремонтировать уже полученные до этого F-16 .Что вам ещё надо от этого нарцисса?
Пусть лучше играет в гольф в своём поместье во Флориде, от этого будет польза и Америке и Украине.
12.05.2025 19:15 Ответить
12.05.2025 19:15 Ответить
Трамп вірить, що путін далі буде його водити за ніс
12.05.2025 18:20 Ответить
12.05.2025 18:20 Ответить
Це в них такий психологічний тиск на Ху?ла, чи шо? Потужними заявами в соцмережах. Раптом прочитає та злякається
12.05.2025 18:20 Ответить
12.05.2025 18:20 Ответить
Путiн полетить в Турцiю?!!! )))) Вiн божевiльний, але не iдiот)))
12.05.2025 18:20 Ответить
12.05.2025 18:20 Ответить
Ну чому ж ? П'ятнадцятого клона відправити та подивитися з бункера що далі буде. Варіант.
12.05.2025 18:34 Ответить
12.05.2025 18:34 Ответить
Не клона, а Лаврова!
12.05.2025 18:59 Ответить
12.05.2025 18:59 Ответить
Напевно Трамп також думає про х@йла , але заяви робить пафосні і навпаки .. бо треба цю жабу (тему перемовин) постійно підігрівати на вогні ..
12.05.2025 20:21 Ответить
12.05.2025 20:21 Ответить
Щоб тобі рудому шакалу заціпило.
12.05.2025 18:23 Ответить
12.05.2025 18:23 Ответить
А Зеленський стрєлу ***** забив на четвер у Стамбулі.
12.05.2025 18:24 Ответить
12.05.2025 18:24 Ответить
вот для тебя Тампон будет облом если ху.ло не согласится, как ты будешь дальше своего дружбана защищать и выгораживать?
12.05.2025 18:25 Ответить
12.05.2025 18:25 Ответить
Такие вопросы надо спрашивать у Трампа лично ,напишите ему в личку в его "social truth" , здесь на сайте Трамп вам не ответит что он будет делать.
12.05.2025 19:30 Ответить
12.05.2025 19:30 Ответить
обвинит Украину, в первый раз что ли?
12.05.2025 23:28 Ответить
12.05.2025 23:28 Ответить
Трамп лох
12.05.2025 18:26 Ответить
12.05.2025 18:26 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 20:33 Ответить
Трамп не лох: лохи миллиардные состояния не сколачивают.

Трамп - нравственный идиот с полным отсутствием человеческой эмпатии, мерзкий невежественный старик 80-ти лет, впавший в деменцию и в маразм...
13.05.2025 11:53 Ответить
13.05.2025 11:53 Ответить
Такой бальшой-а в сказкі вєріт...
12.05.2025 18:27 Ответить
12.05.2025 18:27 Ответить
наші вчительки повірили ж у заробітну 4000 дол.
12.05.2025 18:38 Ответить
12.05.2025 18:38 Ответить
Kто-то верил и в миллион Дронов которые заблудились в миллиарде деревьев.
12.05.2025 19:33 Ответить
12.05.2025 19:33 Ответить
...і в напливі заробітчан з Польщі?
13.05.2025 06:41 Ответить
13.05.2025 06:41 Ответить
Але для Путіна це реальна розтяжка. Відмовиться - буде винним у зриві мирних переговорів. Погодиться - швидше за все живим до Анкари не долетить.
12.05.2025 18:29 Ответить
12.05.2025 18:29 Ответить
Та там тих Путіних штук пʼять чи шість, питання якого пошлють
12.05.2025 18:33 Ответить
12.05.2025 18:33 Ответить
Звісно, поїде васіліч
12.05.2025 19:17 Ответить
12.05.2025 19:17 Ответить
А може Удмурт чи Банкетний
12.05.2025 19:32 Ответить
12.05.2025 19:32 Ответить
Не будь наївним. Той же Трамп зразу ***** відмазку знайде.
12.05.2025 19:53 Ответить
12.05.2025 19:53 Ответить
Тупий ідіот. Напевно до тями воно ніколи не прийде.
12.05.2025 18:32 Ответить
12.05.2025 18:32 Ответить
Це як вірити в свою ставку, бо букмекер тобі сказав хто виграє!
12.05.2025 18:32 Ответить
12.05.2025 18:32 Ответить
Не будет нацист Путин идти на перемирие.
12.05.2025 18:33 Ответить
12.05.2025 18:33 Ответить
российский антипутинский историк Михаил Зыгарь пишет:

"Путину очень понравилась война, бункерному деду уже совершенно неинтересны внутренние дела типа пенсий, тарифов ЖКХ, какого-то там строительства социального жилья и прочая мелочёвка.

А война даёт деду острое наслаждение величия и Движухи: ибо дед чувствует, что он вершит мировую историю. Поэтому кремлёвский дед будет кайфовать от войны, пока не сдохнет. Война - это для него, как эликсир жизни".
13.05.2025 11:59 Ответить
13.05.2025 11:59 Ответить
Трамп досі вірить, що він великий президент США🤣🤣🤣🤣🤣🤣

12.05.2025 18:34 Ответить
12.05.2025 18:34 Ответить
Навіть Трам, пише Vladimir на Путіна і Volodymyr на Зеленського. А редактори далі тупо пишуть на Путлєра, Володимир, одомашнюючи *****.
12.05.2025 18:35 Ответить
12.05.2025 18:35 Ответить
Після майже 3 місяців зайобування України,Трамп почав нарешті зайобувати *****..от тепер дійсно цікаво ,як відреагує *****,тепер йому не їхати в Турцію це зашквар?
12.05.2025 18:35 Ответить
12.05.2025 18:35 Ответить
"Після майже 3 місяців" Трампу почало здаватися, що у "харошево парня владіміра" відносини з ним, Трампом, не такі "харошиє", як відносини його, Трампа, з "харошим парнєм владіміром".
І що "хароший парєнь владімір" поважає його, Трампа, трохи менше, ніж він, Трамп, поважає "харошево парня владіміра".
12.05.2025 18:58 Ответить
12.05.2025 18:58 Ответить
Такой большой а в сказки верит
12.05.2025 18:36 Ответить
12.05.2025 18:36 Ответить
Трамп вірить, що Росія погодиться
Віра Трампа в Трампа творить чудеса. Щоправда, ці чудеса відбуваються виключно для Трампа і виключно в світі Трампа, в якому мешкає Трамп, тільки Трамп і ніхто, крім Трампа.
12.05.2025 18:37 Ответить
12.05.2025 18:37 Ответить
Деребан, война, окурок: Путин ртом Медведева распетушился на вестников перемирия
https://www.youtube.com/watch?v=QVaD5giwySs
12.05.2025 18:38 Ответить
12.05.2025 18:38 Ответить
А ще Трамп віре в Санта Клауса і зубну фею.
12.05.2025 18:42 Ответить
12.05.2025 18:42 Ответить
...якщо придавиш карлика, а не будеш сюсюкатись з ним, то погодиться на все!!!
12.05.2025 18:45 Ответить
12.05.2025 18:45 Ответить
да не верит он нихрена ни в бога ни в чёрта,ни в перемирие!он агент завербованный или совком или рашкой и делает всё как прикажут его кремлёвские хозяева!
12.05.2025 18:46 Ответить
12.05.2025 18:46 Ответить
Боневтик їде на уклін Ординському Вбивці і - з "легким поштовхом" від трампу здасть ВСЕ
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
12.05.2025 18:51 Ответить
12.05.2025 18:51 Ответить
що міг би поїхати до Стамбула, де 15 травня

Треба їхати бо діла не буде
12.05.2025 18:52 Ответить
12.05.2025 18:52 Ответить
і так не буде
12.05.2025 19:05 Ответить
12.05.2025 19:05 Ответить
***** насрав Тампону на голову а Тампон носить і вірить що це модна шляпа
12.05.2025 19:02 Ответить
12.05.2025 19:02 Ответить
сказано супер )))
12.05.2025 20:55 Ответить
12.05.2025 20:55 Ответить
а ще він вірить у діда мороза, снігуроньку, священний бакс та золоті дощі які прольються на нього завдяки другу володе
12.05.2025 19:06 Ответить
12.05.2025 19:06 Ответить
Краще б Тампакс не їхав в Стамбул. Бо вони з ****** будуть вдвох давити на ЗЕ і вийде ситуація як недавно в Божевільному Домі де Зеля обом натикає факів і піде
12.05.2025 19:14 Ответить
12.05.2025 19:14 Ответить
Блажен той хто вірує в пуйла.
12.05.2025 19:18 Ответить
12.05.2025 19:18 Ответить
А от я не вірю!!
12.05.2025 19:20 Ответить
12.05.2025 19:20 Ответить
без боротьби НЕМАЄ ПЕРЕМОГИ - І НАДІЙНЕ УРАЖЕННЯ І КАПІТУЛЯЦІЯ Х***У в "переговорах" - НАМНОГО ГІРШЕ
НІЖ РИЗИКОВИЙ ЗБРОЄНИЙ САМОЗАХИСТ
А Ольгинський тундер тут і всіх переконуватиме здаватися і їхатиме.
зі своєї країни!.
12.05.2025 19:21 Ответить
12.05.2025 19:21 Ответить
Ще президент але вже не самої могутньої.
12.05.2025 22:42 Ответить
12.05.2025 22:42 Ответить
Верить надо в Бога, а не международному преступнику
12.05.2025 19:38 Ответить
12.05.2025 19:38 Ответить
тільки у країнах з високим рівнем медицини унікальні йолопи доживають до такого віку.
12.05.2025 19:40 Ответить
12.05.2025 19:40 Ответить
пан Урс, респект за шикарный лаконичный сарказм по поводу причин долгожительства уникальных остолопов,
которые на 9-ом десятке лет вместо отправки в старческий дом для слабоумных маразматиков заселяются в Белый дом в качестве Президента ядерной сверхдержавы и Верховного главнокомандующего самой мощной и самой большой армии всей планеты...
показать весь комментарий
13.05.2025 12:05 Ответить
Говнюкович порівняно з трампоном
проФФесор!!
адназначна
показать весь комментарий
12.05.2025 19:43 Ответить
Чуб не вірить, Чуб знає (бо Вітьок там уже про все порішав). ху йло піде на припинення вогню, щоб дати можливість Чубу отримати премію Нобеля, натомість Чуб зніме з ху йла майже всі санкції і визнає по факту за кацапами усі захоплені території. Чуб в шоколаді, ху йло в шоколаді, бо вирвалось з ізоляції та ще й з новими тєріторіями і без головних санкцій. та й передихнути у війні потрібно, бо на мотоциклах та віслюках сильно багато не на штурмуєш. якось такось.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:53 Ответить
а где минусы для Украины в текущем состоянии?
или всем нужна передышка, кроме ЗСУ которая воюет уже на подступах Москвы?
показать весь комментарий
12.05.2025 23:34 Ответить
москви на цьому сайті пишеться з маленької букви..
показать весь комментарий
12.05.2025 23:36 Ответить
це так козломорді тролі себе видають ( москва з великої)
показать весь комментарий
13.05.2025 00:56 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 01:39 Ответить
яке ж воно ******* - оте риже ***** №2
показать весь комментарий
12.05.2025 20:57 Ответить
Це риже ЧМО мабудь і у діда мороза вірить...
показать весь комментарий
12.05.2025 21:59 Ответить
Чому у Трампа ніхто не спитає. А хто буде фінансувати ***** під час цієї місячної "відпустки" та його армію дармоїдів. ***** поспішає, щоб армія не підняла бунт. А Трамп бачить лише "безглузде кровопролиття!" Думати треба ..... ширше.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:03 Ответить
Кому потрібни його вірить він чи не вірить ?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:40 Ответить
Космонавт
показать весь комментарий
12.05.2025 23:33 Ответить
В питанні вірт-до Ватикану. Факти говорять про продовження війни кацапами.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:41 Ответить
О ля ля!!! Пуйло вже декілька раз насцяло тампону на голову, а воно ще у щось вірить!!! Дебіл!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:35 Ответить
Нажаль думаю, що не погодиться
показать весь комментарий
13.05.2025 09:23 Ответить
Экс-сотрудник ФБР https://t.me/solovei_ihor/9197 заявил о проникновении агентов Кремля в окружение Илона Маска

Богатейший человек планеты Илон Маск стал целью операции российской разведки, чьи агенты проникли в окружение американского миллиардера и помогли установить контакт между Маском и Владимиром Путиным, заявил в интервью немецкому каналу ZDF бывший агент ФБР Джонатан Бума.

Детали. Бума 16 лет работал в ФБР, где специализировался, в том числе, на российском шпионаже, сообщил ZDF. Он наблюдал, как российские агенты все глубже проникали в компании IT-миллиардеров в Калифорнии, говорится в публикации. Помимо Маска, по словам Бумы, целью российских спецслужб был основатель PayPal Питер Тиль.

▪️По словам Бумы, агенты Кремля предложили обоим предпринимателям прямой контакт с президентом России. «Они бы этого не сделали, если бы Путин лично не знал об этой операции и не одобрил ее», - полагает экс-сотрудник ФБР.

▪️По словам Бумы, ему известно о прямых контактах между Маском и Путиным. Вероятно, они разговаривали несколько раз, говорится в публикации.

▪️Российская разведка, как утверждает экс-сотрудник ФБР, планировала использовать для вербовки Маска его склонность к беспорядочным связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина.

▪️Бума заявил, что «есть множество доказательств, подтверждающих», что Маск и Тиль были целями российской разведки, но отказался предоставить их, сославшись на запрет разглашения этих данных. Нарушение этого запрета, по словам экс-агента ФБР, стало бы уголовным преступлением. «Мне не разрешено обсуждать подробности того, как именно мы получили эту информацию», - сказал Бума.

В марте Бума был арестован по обвинению в незаконном получении и раскрытии 130 документов ФБР в 2023 году, сообщал американский канал CBS. Спорные документы, в частности, цитировались в книге экс-агента, чьи отрывки он опубликовал в своих соцсетях.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:37 Ответить
 
 