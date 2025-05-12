Трамп верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.
Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
"Думаю, такая возможность появится, если я буду считать, что что-то может произойти. Что это будет важно для соглашения. Россия должна согласиться на это перемирие", - отметил он.
По его словам, администрация США "очень упорно работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она положить конец кровопролитию".
Трамп также заявил о "ощущении, что они (в России. - Ред.) согласятся" на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Кремль до сих пор отвергал.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Якщо хтось із лікарів запідозрить якісь негаразди і скаже що-небудь з цього приводу, Трамп швиденько позбавить його і ліцензії та роботи в майбутньому, тому що воно дрібне, мстиве ... Далі самі підставте слово.
тепер лиш вірить
що далі???
Пусть лучше играет в гольф в своём поместье во Флориде, от этого будет польза и Америке и Украине.
Трамп - нравственный идиот с полным отсутствием человеческой эмпатии, мерзкий невежественный старик 80-ти лет, впавший в деменцию и в маразм...
"Путину очень понравилась война, бункерному деду уже совершенно неинтересны внутренние дела типа пенсий, тарифов ЖКХ, какого-то там строительства социального жилья и прочая мелочёвка.
А война даёт деду острое наслаждение величия и Движухи: ибо дед чувствует, что он вершит мировую историю. Поэтому кремлёвский дед будет кайфовать от войны, пока не сдохнет. Война - это для него, как эликсир жизни".
І що "хароший парєнь владімір" поважає його, Трампа, трохи менше, ніж він, Трамп, поважає "харошево парня владіміра".
Віра Трампа в Трампа творить чудеса. Щоправда, ці чудеса відбуваються виключно для Трампа і виключно в світі Трампа, в якому мешкає Трамп, тільки Трамп і ніхто, крім Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=QVaD5giwySs
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
Треба їхати бо діла не буде
НІЖ РИЗИКОВИЙ ЗБРОЄНИЙ САМОЗАХИСТ
А Ольгинський тундер тут і всіх переконуватиме здаватися і їхатиме.
зі своєї країни!.
которые на 9-ом десятке лет вместо отправки в старческий дом для слабоумных маразматиков заселяются в Белый дом в качестве Президента ядерной сверхдержавы и Верховного главнокомандующего самой мощной и самой большой армии всей планеты...
проФФесор!!
адназначна
или всем нужна передышка, кроме ЗСУ которая воюет уже на подступах Москвы?
Богатейший человек планеты Илон Маск стал целью операции российской разведки, чьи агенты проникли в окружение американского миллиардера и помогли установить контакт между Маском и Владимиром Путиным, заявил в интервью немецкому каналу ZDF бывший агент ФБР Джонатан Бума.
Детали. Бума 16 лет работал в ФБР, где специализировался, в том числе, на российском шпионаже, сообщил ZDF. Он наблюдал, как российские агенты все глубже проникали в компании IT-миллиардеров в Калифорнии, говорится в публикации. Помимо Маска, по словам Бумы, целью российских спецслужб был основатель PayPal Питер Тиль.
▪️По словам Бумы, агенты Кремля предложили обоим предпринимателям прямой контакт с президентом России. «Они бы этого не сделали, если бы Путин лично не знал об этой операции и не одобрил ее», - полагает экс-сотрудник ФБР.
▪️По словам Бумы, ему известно о прямых контактах между Маском и Путиным. Вероятно, они разговаривали несколько раз, говорится в публикации.
▪️Российская разведка, как утверждает экс-сотрудник ФБР, планировала использовать для вербовки Маска его склонность к беспорядочным связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина.
▪️Бума заявил, что «есть множество доказательств, подтверждающих», что Маск и Тиль были целями российской разведки, но отказался предоставить их, сославшись на запрет разглашения этих данных. Нарушение этого запрета, по словам экс-агента ФБР, стало бы уголовным преступлением. «Мне не разрешено обсуждать подробности того, как именно мы получили эту информацию», - сказал Бума.
В марте Бума был арестован по обвинению в незаконном получении и раскрытии 130 документов ФБР в 2023 году, сообщал американский канал CBS. Спорные документы, в частности, цитировались в книге экс-агента, чьи отрывки он опубликовал в своих соцсетях.