Трамп верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Думаю, такая возможность появится, если я буду считать, что что-то может произойти. Что это будет важно для соглашения. Россия должна согласиться на это перемирие", - отметил он.

По его словам, администрация США "очень упорно работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она положить конец кровопролитию".

Трамп также заявил о "ощущении, что они (в России. - Ред.) согласятся" на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Кремль до сих пор отвергал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча РФ и Украины в Турции - чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: Россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая, - Сибига