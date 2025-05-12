Трамп сорвал санкционные планы Европы из-за призыва к прямым переговорам Украины и РФ, - The Guardian

Призыв Дональда Трампа к Украине согласиться на предложение диктатора РФ Владимира Путина и немедленно начать мирные переговоры в Турции сорвал серьезные планы Европы убедить США ввести новые санкции против Москвы за отказ от 30-дневного прекращения огня.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск приехали в Киев 10 мая, чтобы надавить на Трампа.

Они хотели убедить президента США: Путин тянет время, а у США нет политического выбора, кроме как ввести жесткие экономические санкции против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер

В издании отметили: Владимир Зеленский не имел другого выбора, как принять приглашение российского диктатора Владимира Путина на переговоры в Стамбуле 15 мая из-за страха обидеть Трампа.

Путин же предложил переговоры, чтобы не оттолкнуть президента США и не допустить роста европейского давления на Трампа относительно более жестких санкций. Западные дипломаты при этом не считают, что Трамп действует в сговоре с Кремлем.

Дополнительные санкции США против России имели бы не только экономическое влияние, но и политически доказали бы, что Трамп видит Путина как препятствие в урегулировании войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня