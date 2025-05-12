Трамп сорвал санкционные планы Европы из-за призыва к прямым переговорам Украины и РФ, - The Guardian
Призыв Дональда Трампа к Украине согласиться на предложение диктатора РФ Владимира Путина и немедленно начать мирные переговоры в Турции сорвал серьезные планы Европы убедить США ввести новые санкции против Москвы за отказ от 30-дневного прекращения огня.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск приехали в Киев 10 мая, чтобы надавить на Трампа.
Они хотели убедить президента США: Путин тянет время, а у США нет политического выбора, кроме как ввести жесткие экономические санкции против России.
В издании отметили: Владимир Зеленский не имел другого выбора, как принять приглашение российского диктатора Владимира Путина на переговоры в Стамбуле 15 мая из-за страха обидеть Трампа.
Путин же предложил переговоры, чтобы не оттолкнуть президента США и не допустить роста европейского давления на Трампа относительно более жестких санкций. Западные дипломаты при этом не считают, что Трамп действует в сговоре с Кремлем.
Дополнительные санкции США против России имели бы не только экономическое влияние, но и политически доказали бы, что Трамп видит Путина как препятствие в урегулировании войны в Украине.
Проблема не в Європі, а в Білому домі!
Ну і в кремлі...
«Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно», - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Але далі є цікаве продовження:
«А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, на чому все зупиняється, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, він надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зустрічайтеся зараз!» - заявив також Трамп.
И Трамп об этом знает
Лидеры приезжают только тогда
Когда все уже обсудили
А просто покрасоваться в Стамбул приедет лишь один
Зеленский
И это меня очень пугает
Когда Зеля уезжает из Киева - по Киеву всегда летят ракеты
Как по расписанию
..
Хотели дать Украине рассеянское замороженное бабло - не дали.
Хотели наложить на Россию санкции - тоже не дали.
Вечно беднягам что-то мешает.
Не можна так принижувати себе і свої країни. Схоже, феноменально успішний переговорник, разом з своїм кремлівським партнером перед усім світом знущаються над лідерами найбільших країн Європи.
Під впливом діючих санкцій перемовини в Стамбулі пройдуть більш продуктивно.
планы - это не действия.
там еще до действий надо преодолеть вето Италии, Венгрии, Словакии и Румынии.