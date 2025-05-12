Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер

Европейский Союз остается сторонником того, что любые мирные переговоры должны начинаться только после безусловного прекращения огня со стороны России.

Об этом 12 мая на брифинге в Брюсселе заявила спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, Россия должна начать режим прекращения огня до того, как начнутся переговоры о мире.

"Наша позиция четкая: мы поддерживаем предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня, начиная с сегодняшнего дня. Президент Зеленский также принял это предложение без предварительных условий, подтвердив, что Украина снова готова согласиться на прекращение огня. Поэтому теперь Россия должна ответить так же четко, и прекращение огня является срочно необходимым для проведения мирных переговоров", - подчеркнула Хиппер.

Она отметила, что "для того, чтобы начать любые мирные переговоры, мы должны иметь четкое, безусловное прекращение огня".

Пресс-секретарь Еврокомиссии добавила, что ЕС должен "продолжать оказывать давление на Россию", поскольку Россия "играет в игры, и вы не можете доверять Путину".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

