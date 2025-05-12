Припинення вогню є "терміново необхідним" для початку мирних перемовин, - речниця ЄК Хіппер

Європейський Союз залишається прихильником того, що будь-які мирні перемовини мають розпочинатися лише після безумовного припинення вогню з боку Росії.

Про це 12 травня на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, Росія має розпочати режим припинення вогню до того, як розпочнуться переговори про мир.

"Наша позиція чітка: ми підтримуємо пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи відсьогодні. Президент Зеленський також прийняв цю пропозицію без жодних попередніх умов, підтвердивши, що Україна знову готова погодитися на припинення вогню. Тож тепер Росія повинна відповісти так само чітко, і припинення вогню є терміново необхідним для проведення мирних переговорів", - наголосила Хіппер.

Вона зауважила, що "для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, ми повинні мати чітке, безумовне припинення вогню".

Речниця Єврокомісії додала, що ЄС має "продовжувати чинити тиск на Росію", оскільки Росія "грає в ігри, і ви не можете довіряти Путіну".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

