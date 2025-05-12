Переговори не можуть відбуватися під час триденного припинення вогню, - глава МЗС Італії Таяні

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що переговори про мир не можуть відбуватися під час перемир’я, яке триватиме всього три дні.

Міністр зазначив, що перспектива того, що Путін та Зеленський готові зустрітися, є "рішучим кроком уперед, який потрібно всіляко підтримувати".

"Але переговори ведуться з припиненням вогню, яке не може тривати лише три дні. Потрібне справжнє перемир'я. Якщо це (перемир'я. - Ред.) буде підтверджено, це буде перший крок до переговорів і мети, над якою ми працювали протягом місяців - справедливого та міцного миру для України та Європи", - пояснив Таяні.

Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус попередив, що диктатор Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Якщо цього не буде, то проти РФ запровадять нові санкції.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

