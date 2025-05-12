УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8599 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Переговори з Путіним
1 097 10

Переговори не можуть відбуватися під час триденного припинення вогню, - глава МЗС Італії Таяні

В Італії зробили заяву про переговори та припинення вогню

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що переговори про мир не можуть відбуватися під час перемир’я, яке триватиме всього три дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Agenzia Nova.

Міністр зазначив, що перспектива того, що Путін та Зеленський готові зустрітися, є "рішучим кроком уперед, який потрібно всіляко підтримувати".

"Але переговори ведуться з припиненням вогню, яке не може тривати лише три дні. Потрібне справжнє перемир'я. Якщо це (перемир'я. - Ред.) буде підтверджено, це буде перший крок до переговорів і мети, над якою ми працювали протягом місяців - справедливого та міцного миру для України та Європи", - пояснив Таяні.

Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус попередив, що диктатор Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Якщо цього не буде, то проти РФ запровадять нові санкції.

Читайте: Китай підтримує 30-денне припинення вогню між Україною та РФ: усі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, - МЗС КНР

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення інтенсивності обстрілів на фронті під час так званого "перемир’я" не спостерігалося, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Італія (1610) Таяні Антоніо (76) переговори з Росією (1400) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
А чому і досі не зробив?
показати весь коментар
12.05.2025 15:12 Відповісти
+1
Классика всех военных конфликтов за всю историю человечества. Сначала смолкают пушки, потом переговоры. Но откуда это знать гопнику из питерской подворотни путину?
показати весь коментар
12.05.2025 15:30 Відповісти
+1
Пелопоннесская война (431-404 гг. до н.э.): Этот длительный конфликт между Афинами и Спартой знал периоды перемирий и переговоров, которые часто велись на фоне продолжающихся локальных стычек или подготовки к новым кампаниям. Самый известный пример - Никиев мир (421 г. до н.э.). Переговоры о нем шли, пока обе стороны все еще обладали значительными военными силами и вели операции через своих союзников. Даже после заключения мира напряженность сохранялась, и прокси-конфликты продолжались, что в итоге привело к возобновлению полномасштабной войны. Фукидид описывает многочисленные дипломатические миссии и дебаты о мире, происходившие во время военных кампаний.
показати весь коментар
12.05.2025 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому і досі не зробив?
показати весь коментар
12.05.2025 15:12 Відповісти
То це куйло наказав йому чинити спротив і не підписувати капітуляцію, потопити кацапський чорноморський флот, попалити кацапські НПЗ, задвохсотити майже мільйон ваньок? Тоді все зрозуміло...
показати весь коментар
12.05.2025 16:31 Відповісти
Классика всех военных конфликтов за всю историю человечества. Сначала смолкают пушки, потом переговоры. Но откуда это знать гопнику из питерской подворотни путину?
показати весь коментар
12.05.2025 15:30 Відповісти
Маячня. Переговори для того і ведуться, щоб замовкли гармати. Бо, якщо гармати ВЖЕ замовкли, то переговори і нахрін не потрібні.
показати весь коментар
12.05.2025 16:33 Відповісти
Пелопоннесская война (431-404 гг. до н.э.): Этот длительный конфликт между Афинами и Спартой знал периоды перемирий и переговоров, которые часто велись на фоне продолжающихся локальных стычек или подготовки к новым кампаниям. Самый известный пример - Никиев мир (421 г. до н.э.). Переговоры о нем шли, пока обе стороны все еще обладали значительными военными силами и вели операции через своих союзников. Даже после заключения мира напряженность сохранялась, и прокси-конфликты продолжались, что в итоге привело к возобновлению полномасштабной войны. Фукидид описывает многочисленные дипломатические миссии и дебаты о мире, происходившие во время военных кампаний.
показати весь коментар
12.05.2025 15:35 Відповісти
 
 