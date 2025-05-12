Переговоры не могут проходить во время трехдневного прекращения огня, - глава МИД Италии Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что переговоры о мире не могут происходить во время перемирия, которое продлится всего три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Agenzia Nova.

Министр отметил, что перспектива того, что Путин и Зеленский готовы встретиться, является "решительным шагом вперед, который нужно всячески поддерживать".

"Но переговоры ведутся с прекращением огня, которое не может длиться всего три дня. Нужно настоящее перемирие. Если это (перемирие. - Ред.) будет подтверждено, это будет первый шаг к переговорам и цели, над которой мы работали в течение месяцев - справедливого и прочного мира для Украины и Европы", - пояснил Таяни.

Ранее представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.

Читайте: Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ: все усилия должны быть направлены на достижение мира, - МИД КНР

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшение интенсивности обстрелов на фронте во время так называемого "перемирия" не наблюдалось, - ОСГВ "Хортица"