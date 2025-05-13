УКР
ЄС багато в чому "гірший" за Китай, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз багато в чому "гірший" за Китай.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Згадавши про досягнуту між США та Китаєм торгівельну угоду, він сказав, що "Європейський Союз багато в чому гірший за Китай".

"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – заявив Трамп.

Ці слова Трампа значно відрізняються від його слів про голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку він назвав фантастичною, додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.

+53
Деменція його прогресує і це не жарт
13.05.2025 02:03 Відповісти
+26
штормить руду бєлку

.
13.05.2025 02:11 Відповісти
+24
И опять рыжий дебил играет в карты, а мир играет на шахматной доске, рыжий уверен в победе, карт больше чем фигур, а значит победа неизбежна!
13.05.2025 02:35 Відповісти
Деменція його прогресує і це не жарт
13.05.2025 02:03 Відповісти
Це лише початок.
13.05.2025 02:05 Відповісти
штормить руду бєлку

.
13.05.2025 02:11 Відповісти
Початок ему в дупу!
13.05.2025 12:51 Відповісти
И опять рыжий дебил играет в карты, а мир играет на шахматной доске, рыжий уверен в победе, карт больше чем фигур, а значит победа неизбежна!
13.05.2025 02:35 Відповісти
Це не деменція, він завжди був феєричним довбодятлом
13.05.2025 04:52 Відповісти
- В чому, насправді, полягає політика Трампа?
-Лякать оточуючих...
-Навіщо?
- Щоб сильно не оточували...

13.05.2025 07:11 Відповісти
Яке ж воно кончене, руде гівно!
13.05.2025 14:44 Відповісти
Саме цікаво що цей ******** родом теж з Европи. Трам пам пам
13.05.2025 02:08 Відповісти
тай і американці не китаці, якось так

чи вже
"Нью-Йорк-Пєкін поют народы?"

.
13.05.2025 02:13 Відповісти
А що це повинно означать? Медведчук з Симоненком та Бойком, теж з України...
13.05.2025 02:13 Відповісти
у війні з ким будуть гинути американські хлопці на атолах Тихого океану ?
і хто буде союзником Америки ?
ця руда курва вже забула ?
13.05.2025 02:16 Відповісти
О боги, вы фактически с китаем нихуя не достигли, вернули на старт до обьявления тарифов на 90 дней, рыжман хочет жесткого гангбанга со всех сторон!
13.05.2025 02:22 Відповісти
опять 25
13.05.2025 02:55 Відповісти
старий йолоп - загроза всьому цивілізованому світу.
13.05.2025 03:29 Відповісти
Типова поведінка свіжовилупного эмігранта-вкраїнчика, який по 40 раз на дню поносить свою ж націю і країну, бо "ми тут єто шо то одно, а ви там ето шото другоє".
13.05.2025 03:33 Відповісти
… котрий, у свою чергу, набагато гірший за Північну Корею. Добре що задорнов не дожив до свого тріумфу.
13.05.2025 03:59 Відповісти
13.05.2025 10:53 Відповісти
У нас всі козирі в руках... 🤪🤣🤣🤣
13.05.2025 04:34 Відповісти
Вам шах и мат, партия - мир!
Вскрываю, у меня флеш рояль - трамп!
13.05.2025 05:51 Відповісти
Через годину:"Я не міг так сказати".От і вся політика...
13.05.2025 05:31 Відповісти
забористий кокаїн нюхав
13.05.2025 05:49 Відповісти
При першому президенстві "обтікав" від північнокорейського пупсика...
За перші 100 днів другого президенства "обтікає" від Китаю, Ірану, московії і навіть єменських хуситів. Зате побив глеки з Канадою та ЄС (і, здається, з Ізраїлем там теж не все добре). І при цьому репетує про перемоги.
Когось мені ця поведінка нагадує (серед безкінечного "проє@алі" гучні заяви про потужні перемоги)
13.05.2025 06:21 Відповісти
США, прокидайтесь, бо скоро трампануий буде кричати, що США і Китай брати навік. А ху...лостан їх кращий друг
13.05.2025 06:40 Відповісти
Як шо це так то чому ж тоді його дід емігрував з Європи не до Кітаю?
13.05.2025 06:52 Відповісти
Сам дурак!
13.05.2025 07:01 Відповісти
Як виявилось, українські виборці нічим не відрізняються від американських.
13.05.2025 07:08 Відповісти
Це нормально, непотрібно сарказму!
звичайна людина в світі хоче миру спокою і не здатна мислити крайньо обʼєктивно і хоче вірити
ось на цьому людей і підловлюють світові гравці і їх ляльки
13.05.2025 07:39 Відповісти
Українські виборці практично ніколи не жили в умовах демократії, навіть нині демократія на папері, а де факто - олігархія (влада небагатьох). В США натомість демократичний устрій існує давно і весь час прогресував. До цього хамидла і неука Трампа, на жаль. І це свідчить про те, що демократія навіть в розвинених системах повинна мати більше запобіжників, щоб раптом не перетворитися на диктатуру.
13.05.2025 09:15 Відповісти
Що з цбого дибіла взяти кожен день заяви і одна дурніша другої , що не вдалось зробити ссср і фашиській росії за десятиріччя, цьому неуку вдалось за три місяці ,посіяти хаос і недовіру між партнерами цивілізованого світу.
13.05.2025 07:22 Відповісти
Дайтє йому сільодкі
13.05.2025 07:25 Відповісти
Не можна СТАРЦІВ допускати до влади, ВОНИ ВЖЕ НЕ ВІДЧУВАЮТЬ РЕАЛЬНОСТІ!!! Одне ВБИВЦЯ пуйло готовий знищити ввесь світ, бо воно ВМИРАЄ, тому НЕНАВИДИТЬ ВСІХ!!! Живе собі цей СТАРИЙ НЕДОУМОК трампло в казочці з "хорошими хлопцями" та бельткоче щось божевільне, а ВВЕСЬ СВІТ КОЛОТИТЬ!!!
13.05.2025 07:57 Відповісти
Добре шо українці вибрали МОЛОДЕНЬКОГО НЕЛОХА 42 рочки.
13.05.2025 10:55 Відповісти
Не можна СТАРЦІВ допускати до влади.
Головне не вік президента,а мета,з якою він йде до влади...
13.05.2025 20:36 Відповісти
Звісно угорщина гірша за китай, хоча (як казалося в одному відео) "що то ***.ня що то, вообще" не важливо яка країна : угорщина, китай, чи будь яка інша, що підтримує під.ерашку в результаті залишиться на смітнику історії, і запамятаються як союзники опущених, мені особисто подобаються США, але трамп може привести їх до вищезазначеного результату
13.05.2025 07:59 Відповісти
,,черепицею шурша,едет крыша не спеша"-Народна думка.
13.05.2025 08:24 Відповісти
ЙОЛОП!!! Як він вже остогид!
13.05.2025 08:28 Відповісти
Спочатку Китай для цього нарциса був г#ндоном і він ввів проти нього мито 145% з формулюванням "через брак поваги", тепер вірішив знизити мито до 30% і Китай став гарним, гарніше Європи. У нього мозок там напевно у макітрі хитається як човник на хвилі - туди сюди.
13.05.2025 08:34 Відповісти
мабуть він мав на увазі що ЄС "протівний"
13.05.2025 09:19 Відповісти
Трамп як і Путлер поважає тільки силу. Після його каденції США перетворюється в ніщо.
13.05.2025 09:30 Відповісти
13.05.2025 09:40 Відповісти
А він пам'ятає, де він вчора посцяв?
13.05.2025 09:45 Відповісти
Шо тут памʼятати. Там же де і позавчора - в памперс.
13.05.2025 10:56 Відповісти
А воно пам'ятає, що штани при тому тре' розстібнути?
14.05.2025 03:13 Відповісти
Мудрий мудак
13.05.2025 09:56 Відповісти
Трамп і путін грають в єдине соло. Европа і Україна за бортом. Трамп хоче дружби РФ і США зняти всі санкціїї , розморозити активи. Це можно тільки тоді коли Зеленський все підпише трампу капіталяцію. Бо Зеленський дивиться в коричневе очко трампу і шукає там його дружбу якої ніколи не буде.
13.05.2025 10:23 Відповісти
І це лише друга сотня днів...
13.05.2025 11:17 Відповісти
ЄС не прийшло на поклон до діда. ай-ай-ай, які поганні. Бубубу. Ти старий пердун спробуй путіна зупини, та Панду, для початку, а потім розказуй, у "кого шо там стоїть"
13.05.2025 12:17 Відповісти
Ще Ільф і Петров поставили діагноз: " Маніакальний психоз, ускладнений сутінковим станом душі!"...
13.05.2025 13:41 Відповісти
Дебіли, причому невиправний. Своїм вибором американці переплюнули навіть українців які у 2019 му зробили свій вибір за членограя.
13.05.2025 20:18 Відповісти
 
 