ЄС багато в чому "гірший" за Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз багато в чому "гірший" за Китай.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Згадавши про досягнуту між США та Китаєм торгівельну угоду, він сказав, що "Європейський Союз багато в чому гірший за Китай".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає візит до Стамбулу на переговори Росії та України

"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – заявив Трамп.

Ці слова Трампа значно відрізняються від його слів про голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку він назвав фантастичною, додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.

Читайте: Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian