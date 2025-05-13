ЄС багато в чому "гірший" за Китай, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз багато в чому "гірший" за Китай.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Згадавши про досягнуту між США та Китаєм торгівельну угоду, він сказав, що "Європейський Союз багато в чому гірший за Китай".
"Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо", – заявив Трамп.
Ці слова Трампа значно відрізняються від його слів про голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку він назвав фантастичною, додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.
Топ коментарі
+53 Amber
показати весь коментар13.05.2025 02:03 Відповісти Посилання
+26 Алекс Мышкевич
показати весь коментар13.05.2025 02:11 Відповісти Посилання
+24 Сергей Муляр #484800
показати весь коментар13.05.2025 02:35 Відповісти Посилання
.
-Лякать оточуючих...
-Навіщо?
- Щоб сильно не оточували...
чи вже
"Нью-Йорк-Пєкін поют народы?"
.
і хто буде союзником Америки ?
ця руда курва вже забула ?
Вскрываю, у меня флеш рояль - трамп!
За перші 100 днів другого президенства "обтікає" від Китаю, Ірану, московії і навіть єменських хуситів. Зате побив глеки з Канадою та ЄС (і, здається, з Ізраїлем там теж не все добре). І при цьому репетує про перемоги.
Когось мені ця поведінка нагадує (серед безкінечного "проє@алі" гучні заяви про потужні перемоги)
звичайна людина в світі хоче миру спокою і не здатна мислити крайньо обʼєктивно і хоче вірити
ось на цьому людей і підловлюють світові гравці і їх ляльки
Головне не вік президента,а мета,з якою він йде до влади...