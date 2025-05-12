УКР
Трамп розглядає візит до Стамбулу на переговори Росії та України

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Стамбулу 15 травня, де можуть відбутися прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, два лідери будуть там [Зеленський і Путін у Туреччині в четвер]. Я думав про те, щоб прилетіти. Я не знаю, де я буду в четвер, у мене стільки зустрічей… Але я думав про те, щоб прилетіти туди, така можливість є", - заявив Трамп у понеділок, 12 травня.

Президент США додав, що полетить в Стамбул, якщо "вважатиме, що це буде корисно".

"Вони не могли домовитися про зустріч, тому що один говорив про припинення вогню, інший — про припинення вогню, [це] ходило туди-сюди. Я сказав: "Слухайте, на цьому етапі ми повинні це припинити. Просто йдіть на зустріч. Зустріч була призначена. Ідіть на зустріч у четвер", - розповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч РФ та України у Туреччині – надзвичайно важлива, можуть бути "хороші речі", - Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.

перемовини (3062) Стамбул (243) Туреччина (3664) Трамп Дональд (6896)
Топ коментарі
+11
Поки немає припинення вогню борт росії №1 законна ціль
показати весь коментар
12.05.2025 19:11 Відповісти
+8
А чому всі вирішили, що ***** особисто поїде у Стамбул?
показати весь коментар
12.05.2025 19:13 Відповісти
+7
Хйло цієї ночі знайде 100 причин, щоб уникнути поїздки до Туреччини.
показати весь коментар
12.05.2025 19:10 Відповісти
Думу думає
показати весь коментар
12.05.2025 19:07 Відповісти
і багатіє.
показати весь коментар
12.05.2025 19:45 Відповісти
Та не буде нiяких перемовин.
показати весь коментар
12.05.2025 19:08 Відповісти
Придётся ***** поднимать свою резиновую попу и шуравать в Турцию а иначе будет а-та-та...
показати весь коментар
12.05.2025 19:08 Відповісти
Медведчука чи Януковича відправит
показати весь коментар
12.05.2025 19:10 Відповісти
Хйло цієї ночі знайде 100 причин, щоб уникнути поїздки до Туреччини.
показати весь коментар
12.05.2025 19:10 Відповісти
Може здохне?...
показати весь коментар
12.05.2025 19:16 Відповісти
Тільки це - поважна причина . Но воно заccить. Пришле свого конюха
показати весь коментар
12.05.2025 19:24 Відповісти
Плешивый фюлер - это ссыкливый гопник, который даже в сортир ходит с охраной. Ездил в Мариуполь ночью, как трусливый воришка, где встречался не с жителями, а с кучкой сотрудников ФСО, изображавших "благодарных мариупольцев"...

Дрянной человечишка...
показати весь коментар
12.05.2025 23:18 Відповісти
Поки немає припинення вогню борт росії №1 законна ціль
показати весь коментар
12.05.2025 19:11 Відповісти
але він полетить по окружній дорозі((((
показати весь коментар
12.05.2025 19:16 Відповісти
Хай летить через Грозний. Там ще ті "снайпери". Підіб'ють і знов відправлять через Каспій. Скажуть горобець в турбіну попав. Хай через Іран покружляє. Там хлопці також збивати вміють. І чуть шо - "нє, нє ми".
показати весь коментар
12.05.2025 19:44 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 19:51 Відповісти
А чому всі вирішили, що ***** особисто поїде у Стамбул?
показати весь коментар
12.05.2025 19:13 Відповісти
А чому б йому не поїхати? Воно висуне знуво свої хотілки, а Тампон прикаже Зелі погоджуйся якщо хочеш миру. Тампон прямо там же і відмінить санкції проти *****. Одним словом я не бачу ніодного позитивного варіанта від поїздки Зелі і Тампона в Стамбул
показати весь коментар
12.05.2025 19:19 Відповісти
Та хоча б тому, що не царське це діло.
Як думаєш, ким воно вважає ЗЄ?

Правильно - ти, ким воно і є.

З Трампом взірця 2024 може б зустрівся. Але не зараз, коли Трамп обісрався у всьому.
показати весь коментар
12.05.2025 20:24 Відповісти
Трампон надумав розіграти сцену з ******,як це було в оральному кабінеті)наївний****** не приїде)
показати весь коментар
12.05.2025 19:15 Відповісти
а пуйло приїде в спортивному костюмі - ото буде хохма!
показати весь коментар
12.05.2025 19:18 Відповісти
хохма це президент України в светрі на прийоми ходить. а, якщо ї...ло прийде в спортивному костюмі, то тільки від повної зневаги до всіх, але воно кончене, я сумніваюсь, що воно прилетить, пришле потрохшева і ще якогось лошадь,
показати весь коментар
12.05.2025 20:17 Відповісти
Так і буде. Розіграють Тампон з ****** сценку і виставлять що це Зеля відмовився підписати мир. Тампон піде на все щоб не накладати на свого друга ***** санкції і звинуватити в усьому Зеленського
показати весь коментар
12.05.2025 19:22 Відповісти
Керівники ЄС, мають там бути, ОБОВЯЗКОВО!!!
Бо до Оманських, довіри немає! Від слова, ЗОВСІМ!!
Своїми діями, вони, з 2019 року, в Урядовому кварталі95, це підтвердили!
Беркутня та вагнерівці з портновим та бакановим, можуть підтвердити!
Бо отих, «доброчесних сидунів» з Генпрокуратури, по усьому світу треба ловити!
показати весь коментар
12.05.2025 19:17 Відповісти
Трампище - підтвердження повної ********** світу.
показати весь коментар
12.05.2025 19:23 Відповісти
"...Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Стамбулу..." - якщо би Трамп був тоді президентом, то Стамбулу не було би і Туреччини теж....
показати весь коментар
12.05.2025 19:28 Відповісти
до хвуйла
готов бігти на півсогнутих
показати весь коментар
12.05.2025 19:33 Відповісти
Буде двіжуха!!!
показати весь коментар
12.05.2025 19:34 Відповісти
сподіваюсь щонайменше на пару трупів.
показати весь коментар
12.05.2025 19:47 Відповісти
Зеленский снова подыграл Трампу, который вытер ноги и об Европу, и о Зеленского. К сожалению, ни Европа, ни Зеленский не могут противостоять связке Путин-Трамп. Громкие заявления с нулевым выхлопом. По факту, все делают то, на чем настаивает Путин. Трамп полетит в Стамбул, чтобы окончательно ододавить Вову Зеленского на каапитуляцию. Может, Трамп заберет Зеленского себе как ценный экспонат? А то Зеленский вообще всю украину сольет. После Стамбула Зеленский тогда должен передать власть военным, а сам уйти в отставку, если он слабак и не способен отстоять интересы истекающе кровью страны. А то президент Украины бежит по первому свистку Трампа выполнять все требования. Позорище
показати весь коментар
12.05.2025 19:40 Відповісти
якщо трамп і пуцька разом впадуть на зєлю - вони його дожмуть навіть на секс з гамадрилами у прямому ефірі. дуже хєрова новина
показати весь коментар
12.05.2025 19:44 Відповісти
Так йому не хочется запровадити санкції проти "хорошого хлопця" терориста путіна і вигадує різні байки.
показати весь коментар
12.05.2025 19:44 Відповісти
Треба підписувати все що пропонують,ці телепні,бо раша не дасть ладу новим придбанням,і розсипиться
показати весь коментар
12.05.2025 19:45 Відповісти
трампо і хкуйло будуть Зе навчати
показати весь коментар
12.05.2025 19:50 Відповісти
После недавней визита Рамзана Кадырова в кремль, появилось предположение, что его могут откомандировать на переговоры в Турции.
Он пользуется там уважением и авторитетом и может послужить в качестве визави Стива Витькоффа на встрече с Трампом и султаном Эрдоганом.
Эксперты считают, что харизма свирепого дикого горца повлияет на впечатлительного Трампа и склонит его на сторону Москвы.
показати весь коментар
12.05.2025 19:55 Відповісти
Ага, абсолютний інтелектуал з великим словниковим запасом. Тільки підкажіть йому, що у слова ДОН є щє і перша частин ГОН.
показати весь коментар
12.05.2025 20:15 Відповісти
"свірєпий, дікій горєц")))
показати весь коментар
13.05.2025 01:13 Відповісти
Все записано кремлівськими сценаристами.Трампище поїде спасати пуйла. Якщо він поїде, значить пуйло таки збирається їхати і попросив трампищу прикрити тили.
показати весь коментар
12.05.2025 19:58 Відповісти
Уточнення (я додав та підкреслив): "Слухайте, на цьому етапі ми повинні це припинити. Просто йдіть на зустріч. Зустріч була призначена Ху?лом, на четвер". Чи може це хтось інший запропонував одразу саме 15 числа, не знаєте?
показати весь коментар
12.05.2025 20:10 Відповісти
Вот буде номер, якщо Донні приїди,а пуйло -ні. Може тоді Донні прийде до того, що пуйло йому всей цей час виключно по губах водило?
показати весь коментар
12.05.2025 20:18 Відповісти
Це що буде пуйло з Трампом разом давити на Зе, щоб підписати вигідні пуйло умови ?
показати весь коментар
12.05.2025 20:24 Відповісти
Сподіваюсь вже не буде . Схоже - до США потроху повертається здоровий глузд .
Якщо вже навіть такий , налаштований дуже антиукраїнськи , штріх як Венс , заявив що мовляв - ***** забагато хоче , то це багато про що говорить .
показати весь коментар
12.05.2025 20:41 Відповісти
росія може прислати на перемовини у Туреччину дмітрієва, США - вітькова, ну а наша влада - єрмака. Будуть перемовини таких собі незрозумілих лєвих чуваків. Трамп буде задоволений один день.
показати весь коментар
12.05.2025 20:27 Відповісти
балабол
показати весь коментар
12.05.2025 21:10 Відповісти
І раз містер Ху не приїде, це добра новина
показати весь коментар
12.05.2025 21:52 Відповісти
 
 