Трамп розглядає візит до Стамбулу на переговори Росії та України

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Стамбулу 15 травня, де можуть відбутися прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, два лідери будуть там [Зеленський і Путін у Туреччині в четвер]. Я думав про те, щоб прилетіти. Я не знаю, де я буду в четвер, у мене стільки зустрічей… Але я думав про те, щоб прилетіти туди, така можливість є", - заявив Трамп у понеділок, 12 травня.

Президент США додав, що полетить в Стамбул, якщо "вважатиме, що це буде корисно".

"Вони не могли домовитися про зустріч, тому що один говорив про припинення вогню, інший — про припинення вогню, [це] ходило туди-сюди. Я сказав: "Слухайте, на цьому етапі ми повинні це припинити. Просто йдіть на зустріч. Зустріч була призначена. Ідіть на зустріч у четвер", - розповів Трамп.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.